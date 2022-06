A Cia. de Teatro Nu Escuro apresenta, no espaço Café Teatro da Casa Cor Goiás, o espetáculo Dramas ao Cubo, um teatro de animação com a técnica lambe-lambe. O espetáculo é dirigido por Izabela Nascente e contará com Adriana Brito e Lázaro Tuim no elenco, com figurino de Rita Alves e bonecos interpretados por Izabela Nascente e Anibal Pacha. As apresentações ocorrem entre esta quinta-feira (2) e sábado (4), às 19h e às 21h, com reapresentação na próxima semana, nos dias 9 e 10.



Em Dramas ao Cubo, a Nu Escuro apresenta a história de seis mulheres, de Julia Pastrana (Mulher-Macaco do século 19) a Elza Soares, cantora inconfundível de nossos tempos; passando pela lendária Julieta de William Shakespeare e Maria Eliza Alves dos Reis, também conhecida como Palhaço Xamego (primeira palhaça negra do Brasil, maior atração do Circo Guarany entre 1940 e 1960, que fingia ser homem para seguir seu ofício); chegando a Carolina, escritora e catadora de papel e de uma princesa chamada Rosa, que busca um amor impossível.



A CasaCor está instalada na área externa do Flamboyant Shopping Center. Os ingressos, válido para visitar a mostra, custam R$ 76 (inteira) e R$ 38 (meia).