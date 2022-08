As luas cheias podem ser usadas como os mais diversos significados entre astrólogos, místicos, e romancistas de ficção. Mas, uma coisa é certa: quando tem lua cheia, tem serenata na Cidade de Goiás. A 5ª de serenata da temporada de 2022 acontece neste sábado (13), às 23h, no museu Casa de Cora Coralina. Antes disso, no Instituto Biapó, terá uma edição de Diálogos Musicais, às 22h, para dar início à noite musical.

Organizada pelo Instituto Biapó, em conjunto com o Museu Casa de Cora Coralina, a temporada de serenatas deste ano consiste em nove apresentações que se repetem mensalmente em cada lua cheia. Neste sábado, a programação se inicia no próprio instituto com a apresentação do flautista David Castelo, às 22h.

Com curadoria de Andréa Teixeira, a apresentação de Castelo faz parte do projeto Diálogos Musicais, uma série de atrações com músicos profissionais, com referências acadêmicas e atuantes no circuito musical brasileiro. O evento precede as serenatas uma vez por mês, sempre nos sábados de lua cheia. Nesta edição, o flautista trará em seu repertório concertos do compositor e músico italiano Antônio Lucio Vivaldi.

Entoando canções e declamando poesias, turistas e a comunidade seguem, a partir do instituto, pelas ruas do Centro histórico da Cidade Patrimônio Mundial. O projeto “Um Luar, Um Violão, Uma Serenata” começa às 23h, com concentração no museu da antiga casa da escritora goiana Cora Coralina. Pelas ruas históricas do município, será possível escutar músicas já incorporadas ao cancioneiro popular sendo declamada por músicos, instrumentistas e pela população em geral. A produção é de Marlene Vellasco.

O músico

David Castelo é professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) e doutor em música pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). O flautista atua como professor e concertista, tanto no Brasil quanto no exterior, e já participou de festivais nacionais e internacionais, em Goiânia, São Paulo, Paraná, Holanda, Estados Unidos, entre outros lugares.

SERVIÇO

Diálogos Musicais – David Castelo (flauta doce)

Data:13 de agosto

Hora: 22h

Local: Instituto Biapó (cidade de Goiás)

5ª Serenata de 2022

Data: 13 de agosto

Hora: 23h

Local: Museu Casa de Cora Coralina (cidade de Goiás)

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em parceria com a PUC-GO)

