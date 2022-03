A comédia dramática A Felicidade das Pequenas Coisas, que concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro representando o Butão, estreia nesta quinta-feira no Cine Cultura. Dirigido por Pawo Choyning Dorji, o longa conta a história de Ugyen Dorji (Sherab Dorji), um professor, aspirante a cantor, que quer apenas colocar o violão debaixo do braço e ir cantar na Austrália. No entanto, ele acaba sendo enviado para dar aula em uma escola mais remota numa zona rural afastada.



O filme é a segunda produção do Butão, um pequeno país da Ásia meridional, a ser inscrito na premiação mais importante do cinema mundial – o outro foi A Copa, de Khyentse Norbu, de 1999. Em A Felicidade das Pequenas Coisas, quando chega no seu novo destino de trabalho, Ugyen Dorji percebe que tudo é muito ruim. O celular não pega, o seu quarto é terrível, e a energia elétrica é intermitente. Ele segue insistindo com o pedido de transferência, mas não adianta.

Ugyen Dorji aceita o desafio e acaba sendo conquistado por seus alunos, e se encanta com Saldon (Kelden Lhamo Gurung), uma jovem cuja bela voz canta sobre a natureza e os espíritos. O elenco do longa é formado por estreantes que moram na região. O diretor procurou pessoas que se aproximam das histórias dos personagens e inseriu no filme. Já a fotografia é assinada Jigme Tenzing, o único profissional da área no país, que estudou na New York Film Academy.

Além do filme de Butão, o Cine Cultura estreia nesta semana o longa nacional Deserto Particular, dirigido por Aly Muritiba (O Caso Evandro). O título foi vencedor do prêmio do público da mostra Venice Days, na 78ª edição do Festival de Veneza. A produção havia sido selecionada em outubro de 2021 pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de melhor filme internacional do Oscar, mas ficou de fora.

O filme conta a história de Daniel (Antonio Saboia, de Bacurau), um policial de Curitiba. Após cometer um grave erro, ele é afastado da corporação. Enquanto não volta ao trabalho, fica cuidando do pai idoso e faz alguns serviços de segurança de boate. Na trama, sem enxergar um horizonte, ele parte em uma jornada à procura de Sara, a mulher com quem ele se relaciona virtualmente e por quem está apaixonado e que diz morar no interior da Bahia.

Também seguem em cartaz no Cine Cultura os filmes A Mulher que Fugiu, dirigido e roteirizado pelo cultuado diretor sul-coreano Hong Sang-soo, e Undine, do mestre do drama alemão Christian Petzold. Petzold é celebrado por obras como Yella (2007), Barbara (2012) e Fênix (2014), e seu cinema lida com as feridas deixadas pelas muitas transformações da Alemanha no último século.

Programação de 10 a 16/03:

15h – A Mulher que Fugiu, de Hong Sang-soo (10 Anos)

16h30 - Undine, de Christian Petzold (14 Anos)

18h20 – A Felicidade das Pequenas Coisas, do diretor Pawo Choyning Dorji (10 anos)

20h30 – Deserto Particular, de Aly Muritiba (14 anos)

Local: Cine Cultura

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Às segundas-feiras todos pagam meia