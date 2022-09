Nesta sexta-feira (2), o Cine Cultura apresenta uma mostra de quatro filmes em parceria com a parada LGBTI+ que será realizada em Goiânia no domingo (4). Valorizando a diversidade sexual, a mostra traz histórias de gays, lésbicas e transexuais em várias épocas e culturas distintas, com filmes do Brasil, África do Sul e Reino Unido. A entrada será gratuita para todas as quatro sessões.

O primeiro filme a ser exibido, às 14h45, será Fale com as Abelhas, produção de Reino Unido e Suécia. O drama, com classificação de 16 anos, mostra que, após a morte do pai, a médica Jean Markham volta a sua cidade natal para assumir as funções do falecido. Quando ela começa a atender o jovem Charlie, conhece, no processo, a mãe dele, Lydia, passando a se relacionar amorosamente com a mãe do rapaz.

Em seguida, às 16h45, vem a coprodução África do Sul, Quênia e França Rafiki (foto) (14 anos). O longa conta a história de Kena e Ziki, grandes amigas e, embora suas famílias sejam rivais políticas, as duas continuaram juntas ao longo dos anos, apoiando uma a outra na batalha pela conquistas de seus sonhos. A relação de amizade transforma-se em um romance que passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. As jovens terão de escolher entre experienciar o amor que partilham, ou se distanciar em função de uma vida segura.

O terceiro filme da mostra é o clássico brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (12 anos), que apresenta Leonardo, um adolescente cego, que tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega na cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade. O filme vai ao ar às 189h30.

Encerrando o dia, às 20h15, será exibido Os Primeiros Soldados, com Johnny Massaro frente do elenco. Com classificação de 14 anos, o filme se passa no réveillon da virada de 1983 para 1984, quando um grupo de jovens capixabas homossexuais decidiu celebrar o ano-novo juntos, mas sem terem ideia do mal que estava por vir. Suzano, que é biólogo, começa a perceber os sinais logo cedo. Com futuro incerto e falta de informação, o biólogo se aproxima de Rose, uma transexual, e do videomaker Humberto, ambos também infectados.