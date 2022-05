Sala escura, tela grande e cheiro de pipoca no ar. A apreciação da sétima arte é histórica em Goiás, que há décadas reúne cineclubes com entusiastas do cinema. Nesta terça-feira (10/5), a partir das 18h, a Vila Cultural Cora Coralina vai receber o 1º Encontro Cineclubista: Retomada.

O evento tem o objetivo de difundir as obras cinematográficas goianas para o público.Devido a pandemia da covid-19, as atividades presenciais tiveram um hiato de funcionamento. Agora, com a ação, os cineclubes participantes do encontro irão definir as novas estratégias para este período de retorno à presencialidade.

Dedicados à exibições de filmes, debates e realização de grupos de estudos, os cineclubes em Goiás remontam à década de 1970, quando foi criado o Cineclube Antônio das Mortes. O grupo encerrou as atividades em 1996, mas grande parte de seus participantes seguiram carreira no audiovisual, contribuindo com a produção cultural do Estado. Um desses exemplos é o professor e crítico de cinema Lisandro Nogueira, responsável pela mostra ‘O Amor, a Morte e as Paixões’. Atualmente, o Clube Xícara da Silva é o mais antigo em atividade no Estado.

SERVIÇO

1º Encontro Cineclubista: Retomada

Data: 10 de maio

Horário: 18h

Local: Vila Cultural Cora Coralina - Sala de Mídias João Bênnio

Endereço: R. 3, s/n - St. Central, Goiânia - GO, 74175-120

Entrada gratuita

