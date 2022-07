Sessões de cinema ao ar livre, com sucessos para agradar toda a família. Essa é a proposta do Cinema no Garden, uma das atrações do Flamboyant Garden Festival. A primeira de uma série de exibições acontecerá nesta quinta-feira (14/7), às 19h30 com o filme O Rei Leão. A entrada é franca.

A sessão que será exibida no palco Sesc GO. No local haverá um super telão de 6m de comprimento por 3,5m de altura, instalado na área externa do Flamboyant Shopping.

Além do telão gigante, a estrutura conta com ambientação. Almofadas coloridas dão um charme a mais lounge para receber o público.

No clássico O Rei Leão (Disney), Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

SERVIÇO

Flamboyant Garden Festival Cinema no Garden

Filme “O Rei Leão”

Local: palco Sesc GO - área externa do Flamboyant Shopping - Polo Gastronômico

Data: 14 de julho às 19h30

Patrocínio: Sesc GO

Apoio: Senac Goiás

Classificação etária: livre

Entrada franca

Próximas atrações do Flamboyant Garden Festival

18 a 22/07 - Food Garden, sempre a partir das 17h

26/07 - Teatro no Garden: As aventuras de Pinóquio, a partir das 19h30

28/07 - Cinema no Garden : Aladdin, a partir das 19h30

31/07 - Música no Garden: Show de Renato Teixeira, a partir das 19h30