Sessão especial de cinema para mães e pais com bebês, a primeira sessão do CineMaterna Flamboyant 2023 será realizada às 14h10 desta quarta-feira (8/2), e que contará com a exibição da comédia O Pior Vizinho do Mundo. O filme foi escolhido via enquete no site da entidade.

O longa traz a história de Otto Anderson (vivido pelo ator Tom Hanks), um viúvo rabugento. Ele vê o modo de vida que estabeleceu para si virar de cabeça pra baixo quando uma família jovem e cheia de vida se muda para a casa ao lado. A produção conta ainda com as atrizes Mariana Treviño e Rachel Keller.

A sessão será no Cinemark do Flamboyant - Piso 3 e contará com uma equipe de voluntárias, todas mães, presentes para auxiliar e acolher o público. Serão oferecidas cortesias para as 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses, limitado a 01 ingresso por bebê.