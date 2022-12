Uma tarde para Papai Noel nenhum botar defeito está programada para este sábado (10/12), na rua T-27 do Setor Bueno. O Circuito Arte Consciente promete contagiar o público de todas as idades com o espírito natalino, das 16h às 21h, com entrada franca.

Apresentação de músicas natalinas pelo Coro Sinfônico, espetáculo teatral de natal, chegada do papai noel, oficinas infantis, passeio de trenzinho estão entre as atrações do circuito. O evento conta ainda com feira artesanal para quem quiser comprar lembrancinhas, gastronomia e ações de solidariedade para quem quiser ajudar a quem precisa.

O Circuito Arte Consciente, que chega a sua 17ª edição, é um projeto cultural da Consciente Construtora e Incorporadora. “É um momento em que as famílias poderão desfrutar da magia do Natal, um momento de integração, harmonia e de alegria, que é o objetivo principal do Natal”, diz o coordenador de responsabilidade socioambiental da empresa, Felipe Inácio Alvarenga.

Entre os destaques da programação está a cantata Cantos da Paz, do Coro Sinfônico Jovem de Goiás da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. Serão 30 vozes e um repertório de 12 músicas de Natal, sob regência do maestro Weber Assis. “A intenção é exatamente associar os aspectos do Natal, fundamentados em cima da fé cristã. Também queremos incentivar a unidade, comunhão e a união entre as pessoas”, diz o maestro.

Com a promessa de surpreender o público com um espetáculo musical cheio de fantasia, dez atores do grupo Imagine Eventos irão encenar a peça “Pinóquio e uma canção de Natal”, que narra a história do Pinóquio e do seu criador Geppetto. Mas na releitura goiana, após criar o boneco, ele se transforma no Papai Noel.

Brincadeiras e feira

Além das diversas atrações infantis, o circuito oferece uma feira de artesanato e gastronomia, com a participação de 20 artesãos e outros 20 chefs. A intenção, de acordo com os organizadores, é dar uma oportunidade de artesãos locais mostrarem sua criatividade.