Um dos queridinhos entre os drinques clássicos da mixologia mundial, o italiano Negroni alcança uma celebração a nível global. Trata-se do Negroni Week, festival que acontece, atualmente, em mais de 190 países como forma de celebrar a paixão pela bebida e estimular seus amantes a conhecerem novas criações autorais. No Brasil, o evento acontece até o domingo (18), em mais de 90 bares que oferecem, além da versão clássica do drink, outras versões do coquetel.

O representante de Goiás é o Zimbro Cocktails & Co, localizado no Setor Marista, único estabelecimento participante do Centro-Oeste. No local, os clientes podem experimentar a receita clássica do Negroni, além de uma carta especial com 12 variações do drinque.

O mixologista Benício Calaça desenvolveu, por exemplo, uma releitura com toque de banana, vinho do porto branco e jerez fino. O nome do coquetel homenageia um dos maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos: Yes, Nós Temos Banana. O profissional criou o drinque especialmente para o evento.

Clássico

Com o sabor amargo, seco, forte e de coloração escura, o drinque ganhou o status de queridinho da noite após uma pesquisa da Associação Internacional de Bartenders. O Negroni é bastante conhecido por ser um “pré-dinner”, isto é, bebidas alcoólicas ou não alcoólicas que servem para estimular o apetite. Por ter o sabor seco e amargo, os pratos acabam sendo potencializados. É possível harmonizar o drinque com diversos aperitivos, como os queijos, por conta de sua gordura e absorção.