Após mais de 300 atrações de artistas goianos, o Claque Retomada Cultural está chegando ao fim na capital. O projeto se encerra nesta quarta-feira (1/2), mas até lá ainda dá tempo de aproveitar a programação. Nesta terça-feira (31/1) o destaque é o show da banda Granfieira - Orquestra de Música Brasileira com a cantora Rainy Ághata. O espetáculo dançante e interativo é gratuito, a partir das 19h30, no Teatro Goiânia.

Marcado por um repertório de boleros, o show Granfieira convida Rainy Ághata promete reviver a cultura da gafieira e celebrar as tradições da Música Popular Brasileira. Os artistas levarão ao público canções conhecidas do gênero, como Bésame Mucho, La Barca e Dois Pra Lá, Dois Pra Cá.

Rainy Ághata é cantora e compositora há mais de 25 anos, com três álbuns que percorrem ritmos como MPB, samba, bossa nova, blues, afoxé e frevo, sendo um deles infantil. Seu último trabalho foi lançado em 2019 e leva o nome de Feliz Cantar. Além da cantora, subirão ao palco Gleyson Andrade (violão 7 cordas e arranjos), Leandro Gomes (cavaquinho), Pedro Alliprandini (clarinete), André Martins (trombone), Wellington Santana (trompete), Everton Luiz (flauta transversal e saxofones), Diego Amaral (pandeiro e voz) e Moniza Santos (percussão geral).

Além das apresentações no Teatro Goiânia, é possível conferir nesta terça o espetáculo circence Maira Bicuda, no Teatro Sesc Centro, e a peça Baleia, no mesmo local, a partir das 20h. Até quarta-feira, diversas atividades ainda serão realizadas. Todas as atrações são gratuitas, mas é necessário fazer a retirada de ingressos pelo Sympla. A programação completa está disponível na página do Claque na internet.

O Claque - Retomada Cultural é uma realização do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada, com o objetivo de fomentar o cenário artístico goiano. Ao longo dos últimos meses, movimentou a cena cultural goianiense com música, dança, teatro, artes visuais, circo e lançamento de livros. As ações foram realizadas em diversos pontos como o Teatro Goiânia, o Teatro Sesc Centro, o Varanda Sesc e galerias de arte.

Somente em janeiro, cerca de 30 mil pessoas puderam acompanhar e prestigiar produções artísticas em Goiânia. Apesar do encerramento da temporada na capital, a ação vai percorrer municípios do interior, para incentivar os artistas e aproximar a população de atividades culturais.

Presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, Marcelo Baiocchi falou sobre a importância da realização do Claque para o cenário cultural em Goiás. “Temos o compromisso com a cultura e promovemos a valorização dos artistas goianos com uma gestão responsável dos recursos”, destacou. Para o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o Claque movimentou o calendário artístico de Goiás e afirmou: “O projeto tem a missão de levar arte para todos os cantos do Estado”.

Secretário da Retomada, César Moura destacou que a programação movimentou não só o cenário artístico, mas toda a rede envolvida na realização das apresentações. “Além de criar oportunidades aos artistas, tão punidos pela pandemia, o evento possibilitou ao público uma agenda variada e gratuita em um período tão escasso de opções, como é janeiro”.