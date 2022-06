A semelhança física e vocal no palco chega a confundir até mesmo os fãs mais fervorosos da banda britânica Coldplay, uma das grandes atrações do Rock in Rio 2022. O cantor catarinense Thiago Gonçalves consegue reproduzir fielmente as músicas e a forma de cantar do ídolo, Chris Martin. Essas comparações devem novamente fazer parte do imaginário do público que for ao espetáculo Coldplay Live Experience, que será apresentado pela primeira vez em Goiânia nesta sexta-feira (24), a partir das 22 horas, no Teatro da FacUnicamps.

A proposta do tributo, que vem rodando o Brasil desde fevereiro deste ano, é trazer para o palco do teatro uma experiência bastante próxima ao que se veria em um show original do Coldplay feito em estádios. Toda a estrutura montada foi pensada nos detalhes, utilizando cores, iluminação e recursos visuais que procuram inserir ainda mais o público no universo dos britânicos. Também serão disponibilizados para venda aparelhos luminosos para que os espectadores possam interagir com o cover ao longo do espetáculo.

“Os fãs podem esperar um grande espetáculo, a gente tenta trazer a sensação e a emoção de um show do Coldplay. Esse é o nosso maior objetivo. Por onde estamos passando vem sendo incrível a recepção, com casa cheia e muitos elogios. Muita gente falando que se sentiu como se estivesse dentro da turnê da banda original e que quer voltar numa próxima oportunidade. Estamos felizes com o sucesso do projeto que vem crescendo a cada apresentação”, comenta Thiago Gonçalves, em entrevista por mensagem de áudio no WhatsApp.

Coldplay Live Experience conta com direção musical do maestro Eduardo Pereira e direção-geral de Bruno Rizzo, que também assina outros espetáculos, como Queen Experience In Concert, Abba Experience In Concert e Embalos de Sa´bado à Noite, o Musical. Desde a estreia, o espetáculo passou por Ribeirão Preto (SP), Jundiaí (SP), Blumenau (SC), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO) e Manaus (AM). A agenda segue lotada com datas confirmadas em outras cidades, como Brasília, Vitória, São Paulo e Florianópolis.

Thiago Gonçalves também garantiu que o repertório do espetáculo passa por todos os discos do Coldplay - do primeiro Parachutes (2000) até o último, Music of the Spheres, lançado em outubro de 2021 e que batiza a turnê mais recente da banda britânica. Yellow, Viva la Vida, Paradise e A Sky Full of Stars estão garantidas na apresentação. “Fizemos uma seleção de grandes sucessos que vai agradar a todos os fãs”, adianta o vocalista, que no palco é acompanhado por banda formada por Paulo Roberto da Silva (baixo), Rodrigo Pereira (bateria) e Daniel do Nascimento (guitarra).



Início

Apesar do espetáculo tributo ter sido criado no início do ano, Thiago Gonçalves é um velho conhecido dos fãs brasileiros do Coldplay. Natural de Blumenau, ele tinha uma banda de pop rock e nos shows em barzinhos sempre escutava comparações com Chris Martin. Depois disso, ele decidiu conhecer ainda mais a banda britânica. “Foi isso que deu o start para a criação do cover. Eu estudei bastante os trejeitos dele e com o figurino pode até confundir. Confesso que pareço com ele muito mais no palco do que no dia a dia”, brinca.

A formação de uma banda cover não foi nada complicada. Thiago Gonçalves tinha semelhança com o ídolo, já tocava piano e violão, característica marcante do artista Chris Martin, e conhecia boa parte dos sucessos dos britânicos porque algumas faixas faziam parte do seu repertório na noite. Em 2013, ele decidiu montar a Coldplay Cover Brasil. As primeiras apresentações foram em bares e pubs da sua cidade natal. A qualidade do som abriu portas para shows em outras cidades, inclusive passando há alguns anos por Goiânia.

Depois de algumas turnês bem-sucedidas pelo Brasil, a Coldplay Cover Brasil chamou a atenção da BRZ Produções, idealizadora de projetos de sucesso como o Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser e Queen Experience in Concert, que já passou por 100 cidades, sendo assistido por mais de 250 mil pessoas. A produtora entrou com toda estrutura de show, painel de lead, projeções, iluminação e transformou em um grande espetáculo. “Antes a gente fazia apenas pequenas apresentações”, lembra Thiago Gonçalves.



SERVIÇO

Espetáculo: Coldplay Live Experience

Data: Sexta-feira (24/6)

Horário: Abertura da casa, às 21h30. Início do show: 22 horas

Local: Teatro da FacUnicamps / Av. Anhanguera, 2365, Setor Coimbra

Ingressos: De R$ 45 a R$ 140

Informações: www.furandoafila.com.br

Classificação: Livre



Com o ídolo

A data 11 de novembro de 2017 não sai da memória de Thiago Gonçalves. Ele estava na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para acompanhar o show do Coldplay. Ele foi na turnê fantasiado de elefante, assim como no clipe do single Paradise, do álbum Mylo Xyloto. Junto com amigos, ele também levou um cartaz pedindo para Chris Martin chamar o elefante para dançar no palco. A ideia deu certo. A produção o convidou para uma participação. Ele ficou ao lado do ídolo durante a performance da música A Sky Full Of Stars. A participação mais tarde foi compartilhada nas redes sociais da banda.



“Durante um minuto fiquei ao lado dele. Foi o mais próximo que consegui chegar perto dele. Foi muito emocionante, um dos melhores momentos da minha vida”, lembra Thiago Gonçalves, que também disponibilizou a ocasião nas suas redes socais, desde o convite da produção até o período que ele ficou no palco com Chris Martin. O vídeo tem quase 50 mil visualizações no YouTube. O vocalista catarinense ressalta que já foi em quatro shows do Coldplay e que já garantiu ingresso para a apresentação dos ingleses no Estádio Nilton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro.



O Coldplay tem uma agenda de quase dez shows agendados no Brasil em 2022, com a divulgação do Music of the Spheres, que chegou ao topo de 12 paradas internacionais. Higher Power, Humankind, People Of The Pride e My Universe, a tão falada colaboração com o fenômeno sul-coreano BTS, são os destaques do trabalho. Em São Paulo, estão agendadas seis apresentações, nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro. Eles também vão tocar duas vezes no Rio de Janeiro em outubro, depois de ser headliner do Rock in Rio no dia 10 de setembro. Todas as datas estão com ingressos esgotados.