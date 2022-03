Laboratório de criação em circo, oficina de bonecas e uma de entrevistas com palhaças brasileiras. Isso é o que promete o coletivo goiano Pandora, que oferecerá a partir desta terça-feira (8/3) uma série de eventos gratuitos e online. As inscrições para as formações já estão abertas e podem ser feitas no site Pandoras.

As experiências de formação são destinadas ao público em geral, integrando experiências de aprendizado técnico, de reflexão sobre o fazer artístico e de criação em circo. Quem abre a programação gratuita é a atriz e diretora Izabela Nascente, compartilhando em uma oficina com três encontros online suas experiências com o teatro de lambe-lambe, além de técnicas básicas de construção e manipulação de bonecos e a criação de cenas curtas.

Já o Laboratório de Criação Circense, realizado pela artista cênica e diretora de arte Radarani Oliveira, propõe cinco encontros de experimentação. A partir da investigação e exploração da relação com objetos do cotidiano no exercício de jogos cênicos, os participantes irão desenvolver cenas que já existam, que estejam em processo de desenvolvimento ou que ainda sejam uma ideia. A atividade é destinada a artistas circenses, cênicos, performers e curiosos.

A programação contará também com entrevistas ao vivo com palhaças brasileiras, a partir do dia 10 de março, no canal das Pandoras no YouTube . A série se propõe a investigar, juntamente com o público, os modos pelos quais a comicidade feminina responde e contesta imposições de gênero às mulheres.Quem receberá as artistas convidadas será a pesquisadora e artista da cena, Fernanda Pimenta.

“Dialogar e saber mais sobre as criações e cotidiano de tais palhaças nos munirá de ferramentas para entender motivações, tendências e reverberações da palhaçaria vivenciada por mulheres no Brasil de hoje e como se dá esta renovação de dramaturgias cômicas por meio de um viés feminista, subversivo e insurgente”, destacou a pesquisadora Fernanda Pimenta.

Já estão confirmadas para a série de entrevistas do projeto deFormação Pandoras artistas Calini Detoni (Palhaça Biruta), Fran Marinho (Palhaça Francisquinha), Antônia Villarinho (Palhaça Fronha), Nara Menezes (Palhaça Aurhelia), Drica Santos (Palhaça Curalina) e Ana Luiza Bellacosta (Palhaça Madame Froda) e Adelvane Néia (Palhaça Margarida).

O projeto é uma realização do coletivo Pandoras, com o apoio das companhias Farândola Teatro-circo e Nu Escuro, da Oficina Cultural Geppetto, através da Lei Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia.

Sobre o coletivo

Em 2020, o Coletivo Pandora estreou o seu trabalho de circulação online de circo feminista, que levou os espetáculos A visita de Chico e Pastrana a 13 cidades dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Bahia, realizando também um ciclo de debates em parceria com organizações locais. O coletivo recebeu o prêmio Jaburú 2020 em reconhecimento a esse trabalho. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Inscrições abertas para laboratório de criação e oficinas gratuitas do Coletivo

Pandora

Programação Confirmada

Oficina de bonecos para teatro de lambe lambe

com Izabela Nascente

Quando: 08 a 10 de março

Horário: 19h às 21h

inscrições abertas (link)

Laboratório de Criação em Circo

com Radarani Oliveira

Quando: 08, 10, 14, 16 e 18 de março

Horário: 16h às 18h

Inscrições abertas (link)

Palhaçaria com Pimenta: série de entrevistas sobre palhaçaria feminina

com Fernanda Pimenta

Quando: do dia 10 ao 16/03

Horário: 17h

Local: Youtube Projeto Pandoras