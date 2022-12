Positividade, liberdade, alegria e muita música. Em comemoração aos 25 anos de estrada e “reggae power”, a banda brasiliense Natiruts traz a turnê Good Vibration para Goiânia, com repertório que mescla trabalhos mais recentes e, é claro, os grandes hits que colocam a plateia para cantar junto. O show é neste sábado (10) na arena de shows do Copa Experience, estrutura montada no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, a partir das 21 horas. Os ingressos estão à venda no site do evento www.copaexperience.com.

A turnê já soma 61 apresentações entre Estados brasileiros e países como Costa Rica, Argentina, Peru, Colômbia, Chile, França, Inglaterra, Irlanda, Espanha, Portugal, Holanda e Alemanha, e tem algumas ações de neutralização da pegada de carbono como uma das características. A série de apresentações tem, ainda, uma participação mais que especial: o retorno de Izabella Rocha à formação, cantora que fundou a banda de reggae em 1996 ao lado dos amigos Alexandre Carlo, Luís Maurício, Kiko Péres, Bruno Dourado e Juninho.

Após gravar cinco álbuns com o grupo que estourou logo em seu primeiro ano de atividade, quando ainda se chamava Nativus, a cantora decidiu se afastar para se dedicar à família e à bebê recém-nascida. No final do ano passado, passados 15 anos desde a sua saída, Izabella foi convidada por Alexandre Carlo e Luis Maurício para pegar a estrada novamente na nova turnê do “Nat”, como eles carinhosamente chamam a banda.

Ela conta que a ideia do convite para o seu retorno à formação veio por meio de uma busca pela essência do Natiruts “das antigas”. “Foi o retorno dos shows desde o início da pandemia. O Alexandre me procurou pensando nesse resgate da sonoridade e energia originais do grupo, e eu aceitei praticamente de imediato”, diz. “Tem sido muito especial, estou muito feliz. Fiquei 15 anos fora e foram 15 anos de uma longa caminhada musical. É muito legal colher os frutos junto com a banda que se mantém forte e inserida no mercado de forma tão ativa”, avalia.

A maratona de shows que se iniciou em 2021 segue sendo motivo de satisfação. “Eu não imaginava que sentia tanta falta de fazer show com eles. É como a sensação de mergulhar no mar depois de muito tempo, em que você é tomado pela sua força e a imensidão”, comenta a cantora. “É a mesma sensação com os fãs do Nat. Você sente a imensidão de um público que se renova ao longo dos anos, mas que é sempre muito quente, que canta junto”, observa.

E por falar em cantar junto, o repertório não deixa a desejar nesse quesito. “Uma das primeiras cidades que abraçou o som do Natiruts foi Goiânia, adoramos tocar aí e faremos um show bem completo. Tem os grandes hits, algumas músicas lado B que os fãs pedem muito e coisas desse novo trabalho, que oxigenam a nossa energia e motivação de estar no palco”, adianta Luis Maurício. Hits como Quero Ser Feliz Também, Andei Só e Sorri, Sou Rei podem ser esperadas no show de sábado, além é claro, da faixa Natiruts Reggae Power. Faixas mais recentes também integram a turnê, como América Vibra, parceria com o jamaicano Ziggy Marley, filho do ídolo do gênero Bob Marley.

Além de exercer a função de backing vocal ao lado de Lud Mazucatti, Izabella também tem seus momentos solo no show. A música Misteriosa Atração é um dos momentos altos da apresentação, faixa que foi marcante do período em que ela era membro da banda e que tem letra composta por Izabella. Ela também ganha destaque com o dueto com Alexandre em Meu Reggae É Roots.

Além do reencontro com o público, Izabella reitera a importância de estar de volta ao lado dos ex-companheiros de banda e amigos de Nat. “A turma é toda boa demais. É uma vibração e uma sinergia muito especiais”, diz. Ela também destaca a relação que o grupo possui com Goiânia. “Somos vizinhos e temos um carinho especial pela cidade. Foi um dos primeiros lugares que tocamos no início do grupo e o público goiano sempre nos recebeu com muito carinho”, lembra. “Agora, fazer esse retorno que não acontece desde a pandemia vai ser mais especial ainda”, completa.

Além de Goiânia, Izabella tem pertinho de sua casa em Brasília a Chapada dos Veadeiros. “É meu lugar favorito no planeta. Quando vou para lá, que é sempre que a agenda permite, me conecto completamente com a natureza, com o astral, com aquela energia que todos que já estiveram por lá sentiram. É diferente de tudo”, declara. Ela esteve recentemente na Vila de São Jorge participando da 5ª edição do Jazz na Vila, com seu projeto solo que mescla reggae e jazz. Uma releitura “jazzística” que a cantora fez de um dos grandes sucessos do Natiruts, Presente de um Beija-Flor, pode ser conferida nas plataformas digitais.



Copa com festa

Independente do resultado do jogo entre Brasil e Croácia nesta sexta-feira (9), a agenda de shows do Copa Experience segue animada até o dia 18 de dezembro. No próximo domingo (11), a festa fica por conta do Baile da Santinha, que leva Léo Santana, João Gomes, Vinicius Cavalcante e a dupla Humberto e Ronaldo ao palco montado no estacionamento do Passeio das Águas Shopping.



A estrutura do Copa Experience une música, futebol e gastronomia e conta com duas grandes áreas: a primeira, onde as transmissões dos jogos da Copa do Mundo acontecem, e a segunda, que abarca a arena de shows com capacidade de público de 8 mil pessoas. Quem encerra a temporada de shows do espaço é a dupla Ícaro e Gilmar, no dia 18 de dezembro.



SERVIÇO

Show: Natiruts apresenta Good Vibration Tour

Data: sábado, 10 de dezembro de 2022

Horário: 21 horas

Local: Copa Experience - estacionamento do Passeio das Águas Shopping (Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras)

Ingressos: R$ 80 frontstage 1º lote (meia-entrada ou meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Informações: www.copaexperience.com