Os ingressos para o primeiro show do Guns N’ Roses em Goiânia estão à venda. Membros de fã-clubes da banda norte-americana já podem garantir a entrada nesta terça-feira (19/4). O público em geral poderá comprar o seu a partir desta quarta-feira (20/4), às 12h no site Eventim, e a partir das 14h na bilheteria no estacionamento do estádio Serra Dourada. O primeiro lote de venda terá 19 mil ingressos.



Confirmado para o dia 11 de setembro deste ano, o show da turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” será no Serra Dourada, a partir das 16h. O estádio foi dividido em quatro áreas: arquibancada, gramado, front stage e cadeiras cobertas. Os valores variam de acoro com a localidade escolhida para assistir a apresentação.

Para a arquibancada, serão vendidos nestee lote 7.500 ingressos, pelo valor de R$ 200 (meia e social) e R$ 400 (inteira); 2.500 para as cadeiras cobertas, por R$ 350 (meia e social) e R$ 700 (inteira); para o gramado, que está logo atrás do front stage, serão 4 mil ingressos, por R$ 300 (meia e social) e R$ 600 (inteira); e 5 mil para o front stage, o local mais próximo do palco, por R$ 480 (meia e social) e R$960 (inteira).

A meia entrada será concedida a estudantes, professores, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e doadores de sangue. Os ingressos dos estudantes estão limitados a 4 compras por CPF. Na entrada social, será aplicado um desconto de 50% no valor integral para aqueles que doarem 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. Caso a doação não seja feita, o acesso ao show só será liberado com o pagamento dos 50% restantes.

Pela internet, a compra pode ser parcelada em até 10x sem juros, enquanto nas bilheterias o parcelamento pode ser feito em até 3x sem juros. Haverá taxa de conveniência no site.

A banda norte-americana de hard rock traz sua mais recente turnê à América do Sul, com 13 shows confirmados, sendo oito deles no Brasil. Será a primeira vez que o Guns N’ Roses se apresentam na capital Goiânia, e o ano coincide com o lançamento do novo EP da banda, o ‘Hard Skool’, que contém quatro músicas.

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Início das vendas de ingressos para o show do Guns N' Roses para o público geral

Quando: Quarta-feira (20/4), a partir das 12h

Site: www.eventim.com.br

Pontos de venda físicos: Bilheteria no estacionamento do estádio Serra Dourada - Avenida Fued José Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO

Preços: sob consulta no site