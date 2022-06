A sexta edição do Festival do Boneco entra esta semana na fase presencial. No saguão do Teatro Sesc Centro está em exposição, até o dia 30 de junho, quando os frequentadores poderão conhecer o trabalho de criadores goianos, não só de bonecos, como também cenários, figurinos, maquiagens, cabelos e adereços de seres que criam vida pelas mãos e vozes de seus animadores.

Na quinta-feira (23), haverá a primeira apresentação, com o espetáculo À Sombra de Dom Quixote (foto), com o Coletivo Miasombra, de Goiás. O obra, que será apresentada às 20 horas, em teatro de sombras, é uma livre inspiração a partir da obra de Miguel de Cervantes. O espetáculo narra o encontro de personagens poéticos com Dom Quixote em um cenário ilusório, uma fabulação contemporânea, análoga à realidade fantástica de certos Quixotes, cavaleiros de tristes figuras que encontramos em nossos caminhos.

Na sexta-feira (24), será a vez do grupo Tripe Teatro, de Santa Catarina, apresentar, às 20 horas, Kasperl e a Cerveja do Papa, cuja história se passa em um mosteiro muito antigo, onde se produz a melhor cerveja da região, e a notícia da visita do papa causa grande confusão. Conseguirá o frei beberrão conter sua sede e reservar o melhor barril de cerveja para o papa? Ou será necessário contar com a ajuda do popular Kasperl e sua maneira politicamente incorreta de resolver qualquer situação?



Já no sábado (25), às 15 horas, a In Bust Teatro com Bonecos, do Pará, apresenta Os 12 Trabalhos de Hércules. Peça resgata a história grega de Hércules, filho de Zeus.

Todos os espetáculos têm entrada gratuita, com retirada de ingressos um hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro.