Uma competição saborosa, que promove a valorização da cultura boêmia, a 14ª edição do Comida di Buteco reúne este ano 49 estabelecimentos em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Entre os dias 8 de abril e 8 de maio, os estabelecimentos participantes irão disputar para saber qual é o petisco mais gostoso da região. Uma novidade do concurso gastronômico desta ano é tema livre para elaboração dos pratos. Todos os petiscos terão o preço fixo de R$ 27.

Na primeira etapa desta edição, nos meses de abril e maio, os estabelecimentos pré-selecionados deverão apresentar os petiscos criados exclusivamente para a competição. O público e um corpo de jurados quem irão votar e eleger o campeão da cidade.



A avaliação será feita com base em quatro categorias: petiscos, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. Tanto o voto do público, quanto o dos jurados tem peso de 50%.

A partir de junho, uma nova comissão irá enviar três jurados a cada boteco campeão para realizar uma segunda avaliação nas mesmas categorias anteriores. Com os votos do jurados, o concurso irá eleger e premiar o Melhor Buteco do Brasil em julho. Neste edição, a competição volta a desclassificar 20% dos bares para o ano seguinte, com a intenção de renovar e acirrar a competividade. Em 2021, por causa da pandemia da Covid-19 e o impacto econômico nos estabelecimentos, não houve desclassificação.

Iniciado nos anos 2000, em Belo Horizonte, o Comida di Buteco está presente em todo o país. São 21 circuitos realizados em 12 Estados Federativos mais o Distriro Federal, envolvendo, no total, 40 cidades brasileiras. Com a participação de 480 botecos em 2021, o concurso ampliou a quantidade de participantes para a sua 22ª edição, alcançando 800 estabelecimentos.

Essa ampliação pretende retomar e fortalecer o segmento de bares e restaurantes, um dos que mais sofreram com a pandemia da Covid-19. De acordo com a organização do Comida di Buteco, 30% dos botecos do concurso, em todo o Brasil, tiveram suas portas fechadas no período 2020 e 2021. “Mas o Comida di Buteco continua firme no seu propósito e buscou mais ‘butecos’ para fazer parte do concurso e valorizar estes pequenos negócios e empreendedores, mostrando seu trabalho e criatividade”, afirma Maria Eulália Araújo, sócia-fundadora do Comida di Buteco. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Concurso Comida di Buteco 2022

Quando: 8 de abril a 8 de maio

Local: 49 botecos em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Mais informações: www.comidadibuteco.com.br