Depois de dois anos de teatros fechados e concertos cancelados por conta da pandemia de Covid-19, os Concertos UFG retornam de forma presencial e abertos ao público. Na sua primeira edição, o duo violino e piano formado pelo violinista Emmanuele Baldini e a pianista Ana Flávia Frazão farão apresentação única. Os músicos, que possuem extensa carreira internacional, exibem repertório para violino e piano com importantes obras para essa formação. Será no domingo (3/4), às 11 horas, no Centro Cultural UFG, no Setor Universitário. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro com a exigência de máscara e passaporte vacinal.

Emmanuele Baldini é o spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), regente titular da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí e membro do Quarteto de Cordas Osesp. Em 2017 recebeu o prêmio de melhor instrumentista da Associação Paulista dos Críticos de Arte e em 2021 foi agraciado pelo governo de São Paulo com a Medalha Tarsila do Amaral por seus méritos artísticos. Nascido em Trieste, Itália, venceu o primeiro concurso internacional aos 12 anos de idade e, mais tarde, o Virtuositè de Genebra e o primeiro prêmio do Fórum Junger Künstler de Viena.

Já Ana Flávia Frazão é vencedora do Concurso Nacional JK (1992) e entre as conquistas está o primeiro lugar com o Trio Augarten na Série de Concertos da Sala Barroca (2001) em Kyoto, no Japão. Natural de Goiânia, ela concilia sua ida artística com a atividade de professora da UFG e com a coordenação de projetos consolidados nacionalmente, como Concertos na Cidade, Concertos UFG e Simpósio Internacional da Performance.

Show: Concertos UFG, com Emmanuele Baldini e Ana Flávia Frazão

Data:

Domingo (3 de abril), às 11 horas

Local:

Centro Cultural UFG – Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário

Entrada franca,

sujeita à lotação do teatro

Informações:

concertosemgoiania.com.br