Após quase um mês de programação, o concurso Comida di Buteco entra na reta final. Quem quiser experimentar petiscos preparados especialmente para a disputa, que elegerá o melhor boteco de Goiânia e Aparecida, tem até este domingo (8/4) para escolher um dos 48 bares participantes.



Diferentemente dos anos anteriores, quando os petiscos precisavam ter ingredientes em comum, o prato desta edição foi livre, deixando os proprietários à vontade na escolha das composições. Cada lugar serve petisco ao preço único de R$ 27.



Ao pedir o petisco participante do concurso, clientes e jurados dão notas ao bar, analisando o sabor, criatividade e a organização do prato. Também pontuam o atendimento, a temperatura da bebida e a higiene do local. Os três primeiros colocados são premiados e 20% dos botecos são desclassificados para o ano seguinte, gerando renovação e acirrando a competitividade.



Os vencedores da etapa de Goiânia e Aparecida serão anunciados no dia 16 de maio. Na segunda etapa, prevista para junho, uma nova comissão de jurados irá visitar o campeão de cada cidade e avaliar a performance de cada um de acordo com as mesmas categorias. Dessa avaliação, será escolhido o ‘Melhor Buteco do Brasil’, que será conhecido e premiado em julho de 2022. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



Confira a lista dos botecos participantes

GOIÂNIA

Bacabas Bar e Restaurante - Mini filé de tilápia empanada Mini filé de tilápia empanada

Bar Cruzeiro - Frango Cruzeiro à moda da Casa Frango à passarinho assado, envolvido na pimenta e especiarias.

Bar do Chicão - Discoteca Disco de bacalhau, acompanha molho da casa

Bar Dodô - Bem bolado de rabada Bolinho de rabada recheado com agrião e queijo provolone

Bar Frango Gaúcho - Bolinho de Linguiça Toscana ? BLT 22 Bolinho de linguiça de frango toscana, recheado com queijo muçarela, empanado com farinha de rosca e trigo. Acompanha molho verde especial

Bar Ponto 18 - Derramado Croquete de mandioca com costela bovina, cobertos com o molho de queijos

Bar Via 70 - Copa 70 Almôndegas recheadas de queijo e azeitona acompanhada de mandioca cozida

Bento's Bar - O dono do bar Croquetes de linguiça caipira Bentos Bar, recheados com muçarela, servidos com molho barbecue de goiabada

Betos Bar - Panceta do Betos Bar Panceta do Betos Bar

Bicudo Carne de Sol - Tirinhas de torresmo Tirinhas de torresmo

Botequim Manda Brasa - Panceta do sertão Panceta servido com mandioca, limão taiti e mel

Buteco do Zé Abílio - Espetos recheados Espeto bovino recheado com bacon e cream cheese, e e de pimenta recheada com goiabada, acompanhados com geleia de pimenta e molho chipot

Buteko do Leozinho - Hot Chicken do Leozinho Coxa e sobrecoxa à passarinho acompanhada de molho especial da casa

Buteko do Peixe - Lombo de pirosca Lombo de pirosca na brasa

Calambau Chopp - Iscas de lombo de porco Iscas de lombo de porco

Camargos Chopp - Disquinho de feijoada Porpeta Mista com recheio de feijoada

Capela Rangos i Biritas - Panceta é de casa Panceta temperada com ervas finas e alecrim acompanhada de mandioca salteada na manteiga do sertão, servidos com barbecue de goiabada e geleia de pimenta

Casarão do Pastel - Estrogonofe Lá Rússia Pastéis recheados de estrogonofe de frango e carne

Churrasquinho do Dedé - Pão duro Pão sírio recheado com carne, requeijão e mostarda e assado na churrasqueira

Costela e Cia - Costela gaucha ao sertão Costela assada ao bafo coberta com queijo do sertão

Cumpadi Bar - Costela de Adão Costelinhas suínas defumadas e fritas, envolvidas em molho barbecue e gergelim, acompanhadas de batatas fritas

Del Lest Bar e Conveniência - Canapé de mandioca com carne de sol Purê de mandioca empanado em farinha crocante e frito com topping de carne de sol desfiada e temperada à modo da casa com creme de queijo

Dom Cirus - Sim'Pracidade Pastéis recheados de frango

Dom Pedro Bar e Cozinha - Bacalhau do Dom Bacalhau desfiado, acompanhado de mousseline de batata, queijo derretido e palha de mandioca frita

Espetoso Boteco de Bairro - Kafta aos murros Kafta Bovina assada na brasa, coberta com queijo raclete derretido e acompanhada com a famosa batata aos murros

Gota Azul Bar - Surpresinha do Gota Escondidinho de carne seca com catupiry

Gurupi Restaurante - Aglomerados Bolinhos de legumes com carne moída e empanados em farinha de mandioca

Jajá Drinks - Discoteca do Jajá Discos recheados com muçarela e cheddar

Jantinha do Lipão - Panceta Barriga de porco com pele

Limas Bar - Pastelito Pasteis recheados de Tilápia com catupiry e camarão

Macambiras Bar - Kiev de Tilápia Kiev de Tilápia com provolone empanado com farinha panko

Magia do Peixe - Risotinho frito Bolinho de arroz recheado com camarão e queijo

Quintal de Mainha -Virgulino Bolinho de feijão verde recheado com queijo coelho, acompanha maionese de limão e vinagrete de maxixe

Quiosque Mack Locoo - Cebola recheada Almôndega recheada com queijo e coberta com cebola e bacon

Rancho 55 - Cachorro quente de panceta Panceta assada com ragu de panceta, linguiça caseira defumada e barbecue de goiabada

Restaurante e Bar Village 33 - Sabor Goiano Disco de Pernil

Rocket 07 - Pico do Cerrado Pulled Pork coberto com veloudé de 3 queijos, acompanhado de bastões de aipim crocante e finalizado com alho frito

Toca do Dino - Amo ela Escondidinho de moela invertido com molho de tomate e temperos especiais da casa sobre cama de purê de batata

Vila Rica Bar e Restaurante - Mini disco com provolone Mini discos recheados de provolone



APARECIDA DE GOIÂNIA

Caldos Imola – Cumbuca a caçador Cubos de pernil suíno defumado artesanalmente, abacaxi caramelizado no pão italiano

Bistrô Chica Doida – Gole da janta Picanha assada na brasa regada com fios de queijo, acompanhada com mandioca a moda da casa e finalizada com uma fatia de abacaxi dourada e assada na brasa.

Boteco do Filhote – Disco Diou #Deoutromundo Disquinho feito com costela de tilápia e recheado com queijo muçarela. Acompanha dois molhos, geleia de pimenta com barbecue e alcaparras

Bar e Petiscaria Califórnia – Coxas empanadas a Califórnia Coxas empanadas e recheadas com queijo

Toka do Véi – Isquinha Arrojada Isca de tilápia acompanhada com molho da casa

Varanda Bar e Restaurante – Lâminas de porco recheado Lâminas de lombo de porco recheadas com presunto e muçarela ao molho shoyo, empanadas com farinha de rosca e batata palha e acompanhadas de geleia de abacaxi apimentada

Meninas Megacheffs – Porpeta de espaguete Porpeta de espaguete ao molho maracutili, recheado com bolonhesa

Savana Cervejaria – Bolinho do Cerrado Bolinho de pirão de frango com mandioca, queijo e presunto

Retrô Bar – Bolinho Retrô Bolinho de purê de batata recheado com queijo e carne de sol.



SERVIÇO

Comida di Buteco

Encerramento: domingo (08/5)

Anúncio do ganhador: segunda-feira (16/05)