Moda para todos. Esse é o lema do concurso de beleza Top Cufa que realiza nesta terça-feira (16) a primeira seletiva, às 18h30, no Shopping Passeio das Águas. Mais de 300 meninas, selecionadas na fase de inscrição, concorrem as modalidades que podem impulsar uma carreira de modelo profissional.

Organizado pela Central Única das Favelas em Goiás (Cufa GO), o Top Cufa pretende realizar o sonho de jovens que vivem em regiões de vulnerabilidade social em alcançarem as passarelas e as revistas de moda. O projeto é apadrinhado nacionalmente pela top Gisele Bündchen e busca quebrar barreiras e fazer a ligação entre as candidatas residentes em periferias com o mercado da moda e o mercado publicitário.

Serão duas modalidades concorridas pelas candidatas. A ‘Fashion’ será para as meninas que buscam carreiras de modelo de passarela. Já a Street Style, busca jovens que represente a pluralidade da moda, da cultura e do estilo das ruas para entrarem no mercado publicitário.

As concorrentes serão avaliadas pelos jurados Maris Tavares, consultora de imagem e colunista de moda da Officina de Estrelas, e Humberto Fausi, colunista social e produtor cultural, e Breno Cardoso, empresário e presidente da Cufa Goiás. O evento também conta com a digital influencer de moda Thays Jubé como embaixadora.

As vencedoras do concurso irão ganhar o agenciamento de carreira, uma bolsa integral do curso de modelo e manequim e um book fotográfico profissional. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Primeira seletiva do concurso Top Cufa

Quando: 16 de agosto (terça-feira)

Horário:18h30

Local: Shopping Passeio das Águas

Mais informações: @topcufago