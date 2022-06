Com o objetivo de promover os pratos típicos da região de Cristalina, a 177 km de Goiânia, o Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa acontece no município entre os dias 23 e 25 de junho, no Espaço da Festa do Divino Espírito Santo. Ao longo das festividades, o projeto apresenta um concurso de culinária intitulado Garimpando Sabores, com restaurantes participantes locais.

Focados em ingredientes como alho, batata e cebola, cozinheiras e cozinheiros preparam receitas especiais para o concurso. Serão avaliados os critérios de criatividade, apresentação e sabor. Os pratos serão apresentados aos jurados na noite de dia 25, e, em seguida, a comissão organizadora anuncia o resultado do concurso e a entrega dos troféus.

O título da competição, Garimpando Sabores, faz alusão a outra riqueza do município, a mineração de cristal, que deu nome à cidade. Já o título do festival, ABC da Boa Mesa, faz referência ao alho, batata e cebola, hortifrutis produzidos em grande escala na região.

Entre os pratos criados para o concurso está o Medalhão de Cristalina, do Ity Restaurante, criado pelo chef Dudu Gondim, que leva filé mignon envolto com crosta de migas de pão caseiro e pesto de ervas, combinados de queijos, molho ferrugem de tomates e alho defumados em conhaque e toque de shoyu. Há também o chamado Combinadinho ABC, do chef Patrick Dornelles, que apresenta uma Cesta de petiscos com anéis de cebola frita, linguiça, queijo empanado, batata frita, barriga de porco defumada e molho especial.



SERVIÇO

Festival ABC da Boa Mesa

Data: entre 23 e 25 de junho

Local: Espaço de Festa Do Divino Espírito Santo, Cristalina (GO)

Informações: 61 3612 1034