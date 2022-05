Com inscrições encerradas no dia 25 de abril, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) divulga a lista de filmes selecionados para a 23ª edição do evento. Foram 474 produções inscritas para as mostras competitivas, entre curtas, médias e longas-metragens. O festival será realizado entre os dias 24 de maio e 5 de junho, na cidade de Goiás. A lista com todos os filmes selecionados está disponível abaixo e no site oficial do festival (ficafestival2022.com.br).

Para a mostra Washington Novaes, a principal do evento, foram contabilizadas inscrições de 20 países diferentes, além de 25 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Entre os 21 filmes nacionais e internacionais selecionados, todos possuem temática ambiental e estão divididos nas categorias de curtas e longas-metragens.

A Mostra do Cinema Goiano selecionou 16 produções entre curtas e médias-metragens, enquanto a mostra Becos da Minha Terra, composta exclusivamente de curtas-metragens vilaboenses, conta com 10 filmes na lista. Novidade do ano passado, a mostra de videoclipes volta em 2022, mas em versão ampliada: antes exclusiva da produção de Goiás, desta vez foram selecionados videoclipes de outras regiões do país.

Todas as produções selecionadas para as mostras competitivas receberão um valor pela sua exibição, sendo R$ 4 mil para os longas-metragens, R$ 3 mil para curtas e médias-metragens e R$ 2 mil para os videoclipes. Pensando na valorização da produção local, foi anunciado o valor de R$ 107 mil destinados para os goianos nas premiações do Fica 2022, divididas entre as mostras Washington Novaes, Becos da Minha Terra, Videoclipes e Cinema Goiano.

Agenda ampliada

Com investimento de R$ 5 milhões e roteiro de atrações ampliado, o Fica volta a ser realizado em formato integralmente presencial em 2022. Evento-janela do Estado, o festival começa pouco mais de quatro meses após a última edição, que aconteceu em formato híbrido no mês de dezembro, e apenas 22 dias após o produtor cultural Marcelo Carneiro assumir a Secretaria de Cultura de Goiás.

Entre as novidades deste ano está a agenda maior que a habitual, estendida para 13 dias, além do retorno dos shows nacionais na programação, com apresentação da cantora Vanessa da Mata anunciada para o encerramento do evento no dia 5 de junho (domingo).

O Fica 2022 é promovido pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e com co-realização do Sesc Goiás. A programação completa, com filmes, apresentações, oficinas e mesas de debate, será divulgada nos próximos dias.

Confira a lista completa de selecionados para o Fica 2022:

MOSTRA INTERNACIONAL WASHINGTON NOVAES

(Longas-metragens)

Barragem (2021), de Eduardo Ades (RJ)

Castelo De Terra (2020), de Oriane Descout (MG)

De Onde Viemos, Para Onde Vamos (2021), de Rochane Torres (GO)

Herança Maldita: Do Ciclo Do Ouro Ao Neoliberalismo (2021), de Tomás Amaral (MG)

I’m So Sorry (Wu Qu Lai Chu) (2021), de Zhao Liang (Hong Kong/França/Holanda)

Kombinat (2020), de Gabriel Tejedor (Suíça)

Nós (2021), de Letícia Simões (PE)

Para Não Esquecer (2022), de Gabriel Leal (GO)

Um Corpo Em Fukushima (A Body In Fukushima) (2021), de Eiko Otake (Japão/EUA)

MOSTRA INTERNACIONAL WASHINGTON NOVAES

(Curtas-Metragens)

A Sentença De Pawa (2020), de Shãtsi (Alexandrina) Piyãko, Juliana Amorim e José Pimenta (DF)

Água, Barro E Asfalto: Atravessadas (2021), de Amérika Bonifácio (PA)

Benzedeira (2021), de San Marcelo e Pedro Olaia (PA)

Castanhal (2020), de Marques Casara e Rodrigo Chagas (AM/SP)

Fragmentos De Gondwana (2021), de Adalberto Oliveira (PE)

Goyania – Outubro Ou Nada (2022), de Uliana Duarte (GO)

Luta Pela Terra (2022), de Camilla Shinoda e Tiago Aragão (DF)

Mar Concreto (2021), de Julia Naidin (RJ)

O Dente Do Dragão (2022), de Rafael Castanheira Parrode (GO)

Pinjawuli: O Veneno Me Alcançou (2021), de Bih Kezo (MT)

Quem De Direito (2022), de Ana Galizia (RJ)

Tapajós Ameaçado (2021), de Thomaz Pedro (SP)

MOSTRA DO CINEMA GOIANO

A Falta Dela (2020), de Joyci Viegas

Antiquíssimo (2021), de Laura Freitas

Até A Luz Voltar (2021), de Alana Ferreira

Capim-Navalha (2022), de Michel Queiroz

Contigo Partirei (2021), de Mikaela E. Pasa

Conto Dos Lobos (2022), de Matheus Amorim

Eldorado (2021), de Emliano Freitas e Juliana Freire

Maykon (2022), de Sildênia Santos, Ph Macedo e Pollyanna Marques

Memby (2020), de Rafael Castanheira Parrode

Nossa Vity (2021), de Brian Ream

O Retrato Do Mal (2021), de Márcio Jr. e Márcia Deretti

Por Dentro [Goiânia] (2021), de Gustavo Silvestre e Larry Machado

Por Que Não Eu? (2021), de Renata Rosa Franco

Ritual Sagrado Kuarup: Entre O Luto E O Recomeço (2022), de Rosa Berardo

São Jorge, Terra De Cultivo (2022), de Natália Vitral e Flávio Teixeira

Tempo De Silêncio (2022), de Luiz Gonçalves

MOSTRA BECOS DA MINHA TERRA

A Festa (2020), de Maria Maya

Bola da Vez (2022), de Elder Patrick

Bordando Cidadania (2022), de Vincent G. Gielen

Capitão Tocha (2022), de Matheus Amorim

Conquista Do Espaço (2022), de César Rodrigues Pulido

Da Sentença a Forca (2021), de João Dorneles

Devoção D'abadiinha (2020), de Lucinete Moraes e Thaynara Rezende

Quando As Pupilas Se Dilatam? (2022), de Laura Freitas

Rio De Memórias (2020), de Gleidson de Oliveira Moreira

Tic Tac (2021), de Luara Moraes Leão

MOSTRA DE VIDEOCLIPES

Ahgave, Pacha Ana e DJ Taba - Agrocypher II, dirigido por Perseu Azul e Heitor Gomes (MT)

Alves - Contramão, dirigido por Kelvy Alves e Sandro Almeida (GO)

Annëto - Dearly Beloved, dirigido por Isaac Brum Souza (GO)

Fudsgang - Um Dia De Fúria, dirigido por Brunno Bimbati (SP)

Karola Nunes, Pacha Ana Feat. Curumin - Chorar Juliana Segóvia (MT)

Kids For Nothing - As Crianças Sem Nada, dirigido por Jus Nino (RS)

Monday Riders - Você Não Pode Se Curvar, dirigido por Jairo Resenrods (GO)

Naná Martins - Oya Ê, dirigido por Anderson Barbosa (AL)

PC Silva - Meu Amorzin, dirigido por Tiago Martins Rêgo (PE)

Pedro Cardoso e Natália Terra - Sair Por Aí, dirigido por Marcelo Sant’anna (MT)

Renna E Gabi Benedita - Lamento De Força Travesti, dirigido por Renna (PE)

Udi Santos - Odoya, dirigido por Udi Santos e Fanny Oliveira (BA)