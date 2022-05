PRÉ-ESTREIA

Top Gun: Maverick

EUA, 2022 . Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 14h (somente sábado e domingo). Buriti 4, dubl., às 15h20, 18h e 20h40 (somente sábado, domingo e quarta), e segunda e terça, às 18h e 20h40). Buriti 5, dubl., às 16h20 e 18h50 (somente sábado, domingo e quarta; segunda e terça, às 18h50), e leg., às 21h30 (segunda e terça, às 21h30). Cine Ritz 1, dubl., às 18h30 e 21h (sábado, sessão das 21h, leg.). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h40, 19h20 e 22h (exceto quinta e sexta). Cinemark Flamboyant 1, leg, às 15h30, 18h30 e 21h30 (sábado, domingo e quarta), e 18h30 e 21h30 (segunda e terça). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 15h55 (sábado e domingo), e 17h50 (segunda, terça e quarta). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 14h10, 17h10 e 20h10 (sábado, domingo e quarta; segunda e terça, às 20h10). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h50, 17h50 e 20h50 (sábado, domingo e quarta; segunda e terça, às 20h50). Cinemark Passeio 2, dubl., às 18h (exceto quinta e sexta). Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h30 e 17h30 (sábado, domingo e quarta), e leg., às 20h30 (exceto quinta e sexta). Cinemark Passeio 4, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h30 (sábado, domingo e quarta; segunda e terça, às 18h30 e 21h30). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 12h, 15h, 18h e 21h (somente sábado, domingo e quarta) e 18h15 e 21h15 (somente segunda e terça). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h30 e 16h30 Isomente sábado, domingo e quarta), leg., às 19h30 e 22h30 (somente sábado, domingo e quarta), e 18h30 e 21h30 (somente segunda e terça). Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h, 16h, 19h e 22h (somente sábado, domingo e quarta), e 18h e 21h (somente segunda e terça). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 (somente sábado e domingo), 15h40 (somente quarta), e 18h20 e 21h (somente segunda, terça e quarta). Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 13h e 15h40 (somente sábado e domingo), 15h10 e 17h50 (somente quarta) e 18h (somente seunda e terça), e leg., às 18h20 e 21h (somente sábado e domingo), 20h30 (somente quarta) e 20h40 (somente segunda e terça). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 14h45, 17h35 e 20h30 (exceto quinta, sexta e segunda; segunda, às 20h30). A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

ESTREIAS

Pureza

Brasil, 2022. Direção de Renato Barbieri. Com Dira Paes, Flavio Bauraqui, Matheus Abreu. Drama iográfico, 1h41. 14 anos. Cinemark Flamboyant 2, às 14h35 (somente segunda, terça e quarta). Cinemark Flamboyant 4, às 13h20 e 19h15 (segunda, terça e quarta, às 18h55). Baseado na história real de Pureza Lopes Loyola. Na trama, Pureza é uma mãe solo que mora com seu filho, Abel, em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida que levam, o jovem resolve deixar o local para buscar emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma vida melhor para a matriarca. Após meses sem notícias do filho, Pureza resolve sair em busca do rapaz. Durante a jornada, ela encontra uma fazenda que emprega um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais, a famosa escravidão moderna. Ainda à procura do filho, ela passa a trabalhar nesse lugar, testemunhando o tratamento brutal sofrido pelos empregados, além do desmatamento ilegal de florestas. Lutando contra um sistema perverso e poderoso, essa batalhadora mulher enfrentará a tudo e todos que ficarem a sua frente, sempre com uma fé religiosa inabalável e a esperança de encontrar o filho.

A Médium

Tailândia, 2022. Direção de Banjong Pisanthanakun. Com Narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma, Sirani Yankittikan. Terror, 2h11. Dublado, 16 anos. Buriti 3, dubl., às 16h40 e 21h20. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h55 e 21h55. Cinemark Passeio 6, dubl., às 16h e 21h50. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 19h30 e 22h15. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 20h10 (somente quinta), e 14h (exceto quinta, sábado e domingo), 16h20 (somente quinta e domingo) e 18h50 (exceto quinta e domingo). Uma equipe de documentários tailandesas viaja para a parte nordeste da Tailândia para documentar a vida cotidiana de um médium local, Nim, que é possuído pelo espírito de Bayan, uma divindade local que os aldeões adoram. Bayan é um deus ancestral e possui mulheres na família de Nim há gerações. A última na linha de sucessão foi a irmã de Nim, Noi. No entanto, Noi não queria ser médium e se voltou para o cristianismo. O espírito de Bayan mudou-se para Nim e está com ela desde então. Após a mulher fazer uma revelação horripilante sobre a família de sua irmã, sua sobrinha Mink começa a exibir comportamentos estranhos. Nim está inicialmente convencido de que Bayan deseja que Mink seja o sucessor de Nim, mas Noi se recusa a deixar Nim realizar uma Cerimônia de Aceitação para mover o espírito de Bayan para sua filha. Mas a deusa que eles tanto adoravam talvez não seja o que sempre acharam.

Chamas da Vingança

EUA, 2022. Direção de Keith Thomas. Com Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon. Terror, 1h34. Buriti 6, dubl., às 17h20 e 19h20. Cine Ritz 2, dubl., às 14h, 15h50 e 17h40, e leg., às 19h30. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h05 e 19h45. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 13h20 e 19h (segunda, terça e quarta, às 17h e 19h20). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 16h45 e 21h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 14h10 (somente quinta), 16h40 e 21h30 (exceto quinta e domingo), e 21h15 (somente quinta e domingo). Neste remake da adaptação de Stephen King de 1984, seguimos um pai e sua filha, Andy e Charlie. Durante seus anos de faculdade, Andy havia participado de um experimento da loja que lidava com o “Lote 6”, uma droga com efeitos alucinógenos semelhantes ao LSD. A droga deu a sua futura esposa, Victoria Tomlinson, habilidades telecinéticas e a ele forma telepática de controle mental que ele chama de “empurrão”. Ambos também desenvolveram habilidades telepáticas. Após se casarem e terem uma vida aparentemente normal, sua filha Charlie acaba desenvolvendo uma capacidade pirocinética assustadoramente forte. Tendo uma infância normal e a família McGee vivendo entre pessoas normais, A Loja acaba sabendo sobre os poderes absurdos de Charlie, querendo pegá-la para maiores estudos.

Dog - A Aventura de uma Vida

EUA, 2022. Direção de Reid Carolin e Channing Tatum. Com Channing Tatum, Ethan Suplee, Kevin Nash. Comédia dramática, 1h42. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 19h15. Buriti 5, dubl., às 16h40. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 16h30 e 21h40 (segunda, terça e quarta, às 16h10 e 21h20). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 14h30 e 19h. O ex-soldado Jackson Briggs recebe a missão de levar a pastor-belga do exército Lulu ao funeral do melhor amigo humano do cão, o treinador de cachorros Riley. Por estar tentando conseguir uma vaga em uma empresa de segurança privada, tendo seu futuro nas mãos de seu antigo comandante, que o evita - o único capaz de escrever a recomendação necessária para tal -, o funeral do treinador de cachorros do exército pode ser a oportunidade perfeita para deixar seu ex-comandante sem saída, e conseguir o documento que precisa. Mas, ao longo do caminho, Briggs e Lulu enlouquecem um ao outro, quebram um punhado de leis, escapam da morte por pouco e, para conseguir chegar a tempo do enterro, a dupla precisará aprender a conviver em harmonia, e driblar as confusões e conflitos, enquanto atravessam a costa do Oceano Pacífico.

Quatro Amigas numa Fria

Brasil, 2022. Direção de Roberto Santucci. Com Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Micheli Machado. Comédia, 1h47. 12 anos. Cineflix Aparecida 3, às 14h40 e 19h35. Cinemark Passeio 2, às 16h e 21h20 (sábado, domingo, segunda, terça e quarta, às 15h30 e 21h20). Cinépolis Cerrado 4, às 14h45 e 17h15. Dani está prestes a se casar e convida três amigas - Karen, Ludmila e Josie - para acompanhá-la até Bariloche para sua despedida de solteira. As meninas esperam uma viajem tranquila e relaxante, com muitas aventuras que só uma despedida de solteira pode proporcionar. Enquanto isso, Guto, noivo de Dani, morre de ciúmes da viagem. Chegando à cidade Argentina, nada parece dar certo para as quatro amigas: elas têm de dormir em um chalé congelante, porque Karen esqueceu de fazer as reservas do hotel; Josie precisa andar encapotada porque tem alergia a gelo; e Ludmila, mãe de três filhos, não consegue dormir tanto quanto desejava. Após muitas aventuras, a viagem se tornará uma grande oportunidade para que as amigas se tornem ainda mais próximas à medida que mágoas do passado retornam.

Mirador

Brasil, 2022. Direção de Breno Costa. Com Altamar Cezar, Maria Luiza da Costa, Stephanie Fernandes. Drama, 1h34. 14 anos. Ciine Cultura, às 15h. A vida de Maycon se complica em dobro quando tem de cuidar da filha. Boxeador e com dois subempregos, Maycon não tem tempo ou dinheiro pra nada. Mas o maior desafio estar por vir e ele terá d se tornar, de uma vez por todas, pai.

@Arthur Rambo - Ódio nas Redes

França, 2022. Direção de Laurent Cantet. Com Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes. Drama, 1h27. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 18h45. A carreira do escritor Karim D (Rabah Nait Oufella) explode depois que Arthur Rambo, seu alter ego on-line, é exposto. Apesar da fama, o jovem começa a ser atacado pelas suas antigas postagens que tinham piadas homofóbicas e antissemitas. Será que ele vai conseguir reverter essa situação?

Amigos de Risco

Brasil, 2007. Direção de Daniel Bandeira. Com Irandhir Santos, Renata Roberta. Drama, 1h28. 18 anos. Cine Cultura, às 20h30 (exceto quarta-feira). Joca está de volta à Recife, após uma temporada longe da cidade. No reecontro com seus melhores amigos, Nelsão e Benito, eles decidem comemorar com uma jornada pela vida noturna da cidade. Buscando aventuras e passando por situações adversas, os dois amigos se veem correndo contra o tempo para salvar Joca, que inesperadamente passa mal.

EM CARTAZ

O Homem do Norte

EUA, 2022. Direção de Robert Eggers. Com Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang. Ação, 2h17. Legendado e dublado, 18 anos. Buriti 6, dubl., às 21h20. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 17h05 e 21h45. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 16h e 21h30 (segunda, terça e quarta, às 21h50). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 17h30 e 20h30 (exceto sábado e domingo), e 18h10 e 21h (somente sábado e domingo). Baseado na obra de Shakespeare, Hamelt e a lenda viking de Amelth, o longa segue uma história de vingança e loucura de um príncipe. Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth está prestes a atingir maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill, que acaba sendo brutalmente assassinado. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. Vinte anos depois, agora Amleth, um homem viking que sobrevive ao saquear aldeias eslavas, conhece uma vidente. Ela por sua vez o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há muito tempo atrás: salvar sua mãe, matar o tio e vingar o pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio.

Kondike - A Guerra na Ucrânia

Ucrânia, 2022. Direção de Maryna Er Gorbach. Com Oxana Cherkashyna, Sergey Shadrin, Oleg Scherbina. Drama, 1h40. 16 anos, legendado. Cine Cultura, às 16h50. Os futuros pais Irka e Tolik vivem na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, território disputado na guerra de Donbas. A expectativa pelo nascimento de seu primeiro filho é violentamente interrompida quando o acidente com o voo MH17 eleva a tensão que envolve sua aldeia. Os destroços iminentes do avião caído e o número de enlutados enfatizam o trauma surreal do momento. Em meio à incerteza da vida do casal nessa zona de guerra, os danos à casa e ao vilarejo, a estrutura de suas vidas é permanentemente alterada. Enquanto os amigos separatistas de Tolik esperam que ele se junte aos seus esforços, o irmão de Irka fica furioso com as suspeitas de que o casal tenha traído a Ucrânia. Irka se recusa a ser evacuada da região mesmo quando a aldeia é capturada pelas forças armadas, e ela tenta fazer as pazes entre seu marido e irmão, pedindo-lhes que consertem sua casa bombardeada.

Meu AmigãoZão, o Filme

Brasil, 2022. Direção de Andrés Lieban. Animação, 1h17. Livre, dublado. Cinemark Flamboyant 4, às 13h (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 6, às 12h45 (somente sábado e domingo). Yuri, Lili e Matt se preparam pra um dia especial e muito aguardado. Mas os sonhos da turma vão por água abaixo quando descobrem que os pais mudaram os planos e agora vão juntos para uma mesma colônia de férias, com várias crianças que eles nunca viram. Juntos, eles vão para o mesmo ônibus e, quando estão prestes a embarcar na excursão, os AmigãoZões entram em ação e saem correndo com seus pequenos amigos para dentro do parque. Eles escapam para um lugar fantástico. Mas ali vive Duvi Dudum, uma criatura suspeita que quer ter todos os AmigãoZões só pra ele e acaba distraindo as crianças e levando Golias,

Dr. Estranho no Multiverso da Loucura

EUA, 2022. Direção de Sam Raimi. Com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams. Aventura, 2h06. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h25, 19h e 21h35 (sábado e domingo, extra às 13h25). Buriti 2, dubl., às 15h, 17h40 e 20h20. Cine Ritz 1, 3D, dubl., às 21h, e dubl., às 15h30, 16h e 18h30 (sábado e domingo, às 13h30, 15h30 e 16h; domingo, extra às 11h). Cine Ritz 2, dubl., às 21h20. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 17h50 e 20h30 (somente quinta e sexta). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 15h10, 19h e 21h40. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 16h30, 19h10 e 21h50. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 14h, 16h50 e 19h40 (somente quinta e sexta), e 15h40 (somente segunda e terça). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 (quinta e sexta; sábado e domingo, às 13h05, 18h50 e 21h40; segunda, terça e quarta, às 15h e 20h45). Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 15h20, 18h20 e 21h10 (quarta, às 18h20 e 21h10), e leg., às 14h30 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 15h, 17h50 e 20h40 (quinta; sexta, extra às 23h30; segunda e terça, às 14h20 e 20h40). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h30, 17h20 e 20h10 (quinta; sexta, extra às 23h; segunda e terça, às 14h30 e 17h20). Cinemark Flamboyant 8, 3D, dubl., às 16h10 e 22h10. Cinemark Passeio 1, dubl., às ,13h10, 16h, 18h50 e 21h40 (segunda, terça e quarta, às 16h, 18h50 e 21h40). Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h e 18h30 (quinta e sexta; sábado e domingo, às 12h). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 15h10, 18h e 21h10 (quinta e sexta; sábado e domingo, às 12h, 15h20, 18h20 e 21h40; segunda, terça e quarta, às 15h30, 18h20 e 21h10). Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h25, 16h30, 19h20 e 22h10 (quinta e sexta; segunda e terça, às 14h30). Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 14h30, 17h20 e 20h10 (quinta; sexta, às 14h, 17h, 19h50 e 22h40; segunda e terça, às 14h50 e 17h40). Cinemark Passeio 6, dubl., às 19h. Cinemark Passeio 7, leg., às 17h50 e 20h40 (sexta e sábado, às 16h30, 19h35 e 22h30). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 13h15 (somente quinta, sexta, segunda e terça), 16h (somente quinta e sexta), 18h45 (exceto sábado, domingo e quarta) e 21h30 (exceto sábado, domingo e quarta). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h15 (somente quinta, sexta, segunda e terça), 17h (somente quinta e sexta), 19h45 (exceto sábado, domingo e quarta) e 22h30 (exceto sábado, domingo e quarta). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 15h30, 18h15 e 21h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 13h45 (somente quinta, sexta, segunda e terça), 16h30 (somente quinta e sexta), 19h15 (exceto sábado, domingo e quarta) e 22h (exceto sábado, domingo e quarta). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 15h, 17h45 e 20h30. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 13h10 (somente sábado e domingo), 16h, 18h40 e 21h20 (somente segunda, terça e qurta), e 15h50, 18h30 e 21h10 (exceto segunda, terça e quarta). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 14h10 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 3D, dubl., às 15h20, 18h e 20h40 (exceto sábado, domingo e quarta). Kinoplex Goiânia 3, leg., às 13h40, 16h20, 19h e 21h40 (somente sábado e domingo), e 15h30, 18h10 e 20h50 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h45 (somente segunda e terça), e 16h20, 19h e 21h40 (somente quinta e sexta). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 14h50 e 17h30 (somente quinta e sexta), 15h15 (somente segunda e terça) e 20h10 (somente domingo). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 19h30. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h15, 18h05 e 20h50. Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e seu parceiro Wong (Benedict Wong) continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça.

Jujutsu Kaisen 0: O Filme

Japão, 2022 No cinema. Direção de Sunghoo Park. Animação, 1h45, 14 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 6, 14h20 (somente sábado) e 14h (somente domingo). Yuuta Okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de infância Rika morreu em um acidente de trânsito, seu fantasma ficou preso com ele. Mas seu espírito não aparece como a doce menina que Yuuta conheceu. Em vez disso, ela se manifesta como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. Incapaz de controlar o comportamento violento de Rika, Yuuta é incapaz de impedir o derramamento de sangue que se segue a sua vingança brutal. Como resultado, quando apreendido por feiticeiros Jujutsus - os guardiões secretos do mundo, treinados para combater forças como Rika -, Yuuta deseja ficar completamente isolado para que ninguém mais possa se machucar. No entanto, seu apreensor, o mestre feiticeiro Satoru Gojou, tem planos diferentes para ele: ele entrará na escola de ensino médio Jujutsu e aprenderá a controlar Rika para ajudar as pessoas. Agora no primeiro ano da escola, Yuuta começa a aprender as artes do Jujutsu e a combater seres malignos.

D.P.A. 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo

Brasil, 2022. Direção de Mauro Lima. Com Pedro Henriques Motta, Letícia Braga, Anderson Lima. Aventura, 1h42. Cinépolis Cerrado 7, às 12h10 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2, às 13h20 (somente sábado e domingo). Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso Medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

EUA e Reino Unido, 2022. Direção de David Yates. Com Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen. Aventura, 2h23. 10 anos, dublado. Cinemark Flamboyant 8, às 13h e 19h (segunda, terça e quarta, às 19h). Sequência das aventuras de Newt Scamander, um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald.

Sonic 2 – O Filme

EUA, 2022. Direção de Jeff Fowler. Com James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter. Animação em live action, 2h02. Livre, dublado. Buriti 4, às 17h20h. Cinemark Passeio 7, às 15h (sexta e sábado, às 13h40). Cinépolis Cerrado 3, às 12h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2, às 15h40 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2, às 15h35. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí. Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.