PRÉ-ESTREIAS

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa - Versão Estendida

EUA, 2022. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Aventura de ficção científica, 2h37. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 2,

dubl., às 16h50 e 20h (somente quarta). Buriti 5,, leg., às 21h (somente quarta). Cine Ritz 1, às 14h, 17h e 20h (somente quarta). Cineflix Aparecida 5,, dubl., às 15h, 18h10 e 21h20. Cinemais Bougainville 1, dubl., às 14h20 e 21h, e leg., às 17h0 (somente quarta). Cinemais Bougainville 4, dubl., às 13h50 e 17h10, e leg., às 20h30 (somente quarta). Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 14h, 17h40 e 21h (somente quarta). Cinemais Portal Sul 1, dubl., às 14h, 17h40 e 21h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 1, leg., às 14h20, 17h40 e 21h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 15h30, e leg., às 18h50 (somente quarta). Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h e 18h20 (somente quarta). Cinemark Passeio 4, às 13h20, 16h40 e 20h (somente quarta). Cinemark Passeio 6, dubl., às 21h (somente quarta). Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 14h20, e leg., às 17h30 e 20h40 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 17h e 20h10 (somente quarta). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h55 e 19h55 (somente quarta). Uma versão mais longa do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

Ingresso para o Paraíso

EUA, 2022. Direção de Ol Parker. Com George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever. Comédia, 1h44. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 13h15 e 20h45 (somente quarta). Cinemark Passeio 3, dubl., às 13h45 e 20h50 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 5,, dubl., às 16h40 (somente quarta), e leg., às 19h e 21h20 (somente quarta). Lily , uma jovem recém-formada na Universidade de Chicago que acompanha sua melhor amiga Wren Butler em uma viagem de formatura para Bali. Lily se apaixona abruptamente por um local balinês, e decide se casar de forma impulsiva. A decisão inesperada da jovem faz com que seus pais, um casal divorciado, decida viajar às pressas para a ilha, para tentar impedir que a filha cometa o mesmo erro que eles cometeram, quando se casaram 25 anos atrás. Entre sabotagens e planos nem tão bem-sucedidos, o ex-casal fará de tudo para parar o casamento precipitado da filha, e esse empenho pode acabar aproximando novamente os dois, sendo uma oportunidade de repensar, a partir do casamento da filha, o próprio relacionamento.

Pinóquio

EUA, 2022. Direção de Guillermo del Toro e Mark Gustafson. Animação, 1h30. Livre, dublado. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 14h30 (somente sábado e domingo; quarta, às 14h40). A nova versão do diretor Guillermo del Toro é uma releitura sombria e distorcida do famoso conto de fadas de Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade. Quando Pinóquio ganha vida, ele acaba não sendo um menino tão legal, criando travessuras e pregando peças. Mas ele acaba aprendendo algumas lições ao longo de sua jornada.



ESTREIAS

Era Uma Vez um Gênio

Austrália e EUA, 2022. Direção de George Miller. Com Idris Elba, Tilda Swinton, Ece Yüksel. Fantasia, 1h48. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 17h10, 19h20 e 21h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h15 e 21h35 (exceto quarta). Cinemais Bougainville 3, leg., às 18h30 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 5,, leg., às 18h40 e 21h30. Cinemark Passeio 2, dubl., às 21h40. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 14h e 18h50 (exceto sábado, domingo e quarta; sábado e domingo, extra às 13h40). Enquanto participava de uma conferência em Istambul, a dra. Alithea Binnie encontra um “djinn”, o que no ocidente, é comumente denominado como Gênio. A criatura lhe oferece três desejos em troca de sua liberdade, e isso apresenta dois problemas: primeiro, ela duvida que ele seja real, e, segundo, por ser uma estudiosa de histórias e mitologia, ela conhece todas as histórias de advertência sobre desejos que deram errado. O djinn defende seu caso contando histórias fantásticas de seu passado e, eventualmente, ela é seduzida e faz um desejo que surpreende os dois, o que leva a consequências que nenhum dos dois esperava.



Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

Brasil, 2022. Direção de Gustavo Fernández. Com Danton Mello, Juliana Paes, Marcos Caruso. Drama biográfico, lh50. 14 anos. Buriti 2, às 16h40, 19h e 21h20. Buriti 4, às 15h (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 2, às 16h40, 19h e 21h20 (sábado e domingo, extra às 14h20; exceto quarta). Cinemais Bougainville 3, às 15h30 e 21h15 (exceto quarta). Cinemais Bougainville 5,, às 18h45 (exceto quarta). Cinemais Portal Norte 1, às 16h30, 19h e 21h30 (exceto quarta). Cinemais Portal Sul 3, às 16h30, 19h e 21h30 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 6, às 16h30, 19h05 e 21h40 (sábado e domingo, extra às 13h35). Cinemark Passeio 5,, às 15h20, 18h20 (quarta, às 18h40) e 21h15. Kinoplex Goiânia 2, às 16h10 (quinta, segunda e terça, às 14h) 18h30 (quinta, segunda e terça, às 18h20 e 20h50. José Pedro de Freitas, mais conhecido por Zé Arigó, era um homem simples que morava junto com a sua esposa Arlete em Congonhas, Minas Gerais. Durante a década de 1950, uma época em que a religião espírita não era tão conhecida e respeitada no País, Arigó tornou-se um símbolo de esperança por meio de suas cirurgias e curas espirituais.



Segredos de Putamayo

Brasil, 2022. Direção de Aurelio Michiles. Documentário, 1h23. 12 anos. Cine Cultura, às 16h30 (exceto sexta). As investigações do ativista irlandês Roger Casement, então cônsul britânico no Brasil, sobre a escravização e assassinato de milhares de indígenas que eram forçados a trabalhar na coleta de borracha. No filme, a voz de Casement é interpretada pelo ator Stephen Rea.



A Viagem de Pedro

Brasil, 2022. Direção de Laís Bodanzky. Com Cauã Reymond, Vitória Guerra, Rita Wainer. Drama, 1h36. 12 anos. Cine Cultura, às 20h30 (exceto sexta). Um olhar intimista sobre a vida de d. Pedro I e dos eventos históricos que giram em torno do príncipe, com atenção para um momento determinante de sua trajetória. Em 1831, o primeiro imperador do Brasil volta à Europa sob condições adversas, no navio inglês Warspite. Diante de sua abdicação ao trono do Brasil, esse é um momento de profunda reflexão para d. Pedro I, que pondera os erros e acertos de sua administração desde o momento em que chegou no país com sua família aos 10 anos de idade, em 1808.



A Última Chamada

EUA, 2022. Direção de Erin Sanders, Madeleine Wade, Chester Rushing, Ciara Hanna. Terror, 1h37. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 16h40, 19h e 21h20. Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h50, 18h10 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h30). Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h (exceto quarta). Uma mulher idosa, suspeita de ser uma bruxa, vem a falecer. Um grupo de amigos que a atormentava é forçado a ligar para um telefone instalado em seu caixão. Para seu horror, alguém do outro lado atende e mostra como o inferno realmente se parece.



EM CARTAZ

After 4 - Depois da Promessa

EUA, 2022. Direção de Castille Landon. Com Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard. Drama, 1h35. 14 nos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 19h10. Cine Ritz 2, dubl., às 20h30 (exceto quarta). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 18h35 (exceto quarta). Cinemais Bougainville 4, leg., às 18h (exceto quarta). Cinemais Portal Norte 3, dubl., às 18h40 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 5,, dubl., às 14h (quarta, às 13h45), e leg., às 16h20. Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h30. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h15 (somente quinta, segunda e terça). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 19h30 (exceto quarta). Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h30. A relação entre Tessa Young e Hardin Scott passou por muitas dificuldades, fortalecendo sua união, e, quando a verdade sobre suas famílias veio à tona, os dois descobriram que não são tão diferentes quanto pensavam. Tessa não é mais aquela menina doce e inocente que chegou à faculdade, e Hardin não é mais o garoto cruel por quem ela se apaixonou. Ela é a única pessoa capaz de compreender e acalmar o espírito do jovem. Porém, quando uma revelação sobre o passado abala a fachada impenetrável de Hardin – e Tessa sofre uma tragédia brutal, o segredo é tão grande que faz com que ele se distancie de absolutamente tudo, até de sua alma gêmea. Sem falar que sua agressividade pode colocar tudo a perder. Dessa vez, a garota também vai precisar do apoio de seu amado, o que será mais um teste para esse amor. Tessa não tem a certeza se pode realmente salvá-lo – não sem se sacrificar. Mas por quem é que a garota deve lutar, por Hardin ou por si mesma?



Não! Não Olhe!

EUA, 2022. Direção de Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun. Terror, 2h10. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 5, dubl., às 18h50 e 21h20. Cineflix Aparecida 5,, dubl., às 18h50 e 21h30 (exceto quarta). Cinemais Bougainville 1, dubl., às 18h40 (sábado e domingo, extra às 21h30; esceto quarta). Cinemais Bougainville 4, leg., às 14h50 e 20h45 (exceto quarta). Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 15h30 (exceto sábado e domingo), 18h20 e 21h15 (exceto quarta). Cinemais Portal Sul 2, dubl., às 18h20 e 21h15 (sábado e domingo, extra às 15h30; eceto quarta). Cinemark Flamboyant 1, leg., às 14h20, 17h20 e 20h20 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 18h50 e 21h50. Cinemark Passeio 4, dubl., às 18h e 21h30 (sábado e domingo, às 19h05 e 22h; exceto quarta). Kinoplex Goiânia 3, leg., às 18h20 e 21h (somente sexta, sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 16h, 18h40 e 21h20 (sexta, sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 17h35 e 20h15 (quarta, somente às 20h15). Uma cidade do interior da Califórnia começa a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos possui um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem inspirada no velho oeste. Os dois então são testemunhas de eventos bizarros e discos voadores.



O Lendário Cão Guerreiro

EUA, 2022. Direção de Rob Minkoff e Mark Koetsier. Animação, 1h43. Livre, dublado. Buriti 3, às 17h (sábado e domingo, extra às 14h50). Cineflix Aparecida 3, às 17h (exceto quarta). Cinemais Bougainville 2, às 15h (exceto quarta). Cinemais Portal Norte 1, às 14h (somente sábado e domingo). Cinemais Portal Norte 3, às 15h50 (exceto quarta). Cinemais Portal Sul 1, dubl., às 18h40 e 21h (exceto quarta). Cinemais Portal Sul 3, às 14h (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 4, às 15h40 e 18h50 (sábado e domingo, às 13h15, 15h40 e 18h15; quarta, às 15h40 e 18h10). Cinemark Passeio 3, às 18h20 (somente quarta). Cinemark Passeio 4, às 15h30 (sábado e domingo, às 14h15 e 16h40; exceto quarta). Kinoplex Goiânia 2, às 14h (somente quinta, segunda e terça). Kinoplex Goiânia 3, às 15h30 (sexta, sábado e domingo; sábado e domingo, extra às 13h10; quarta, às 16h). Multicine Cidade Jardim 2, às 16h15. O perverso vilão felino Ika Chu e seu capanga Ohga se preparam para pôr um plano terrível em prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa de combater esse perigo é tomada por Hank, um cachorro que sonha em ser um grande samurai. Ele acaba convencendo Jimbo, um gato que outrora fora um grande guerreiro, a se tornar seu mentor, o que faz com que comece uma incrível amizade entre os dois.



Um Lugar Bem Longe Daqui

EUA, 2022. Direção de Olivia Newman. Com Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson. Suspense, 2h05. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h30 e 19h10. Buriti 3, dubl., às 21h10. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30, 15h50 e 18h10, e leg., às 20h30 (exceto quarta). Cine Ritz 2, dubl., às 13h30, 15h50 e 18h10, e leg., às 20h30 (somente quarta). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 16h25, 19h e 21h35. Cinemais Bougainville 2, dubl., às 18h10 (exceto quarta), e leg., às 21h (exceto quarta). Cinemais Bougainville 5,, leg., às 15h390 e 21h30 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant t, leg., às 15h10, 18h e 21h (quarta, às 14h40, 17h30 e 20h30). Cinemark Passeio 2, às 13h45 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio t, dubl., às 14h40, 17h30 e 20h20. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h10 e 21h10 (sábado, domingo e quarta, às 16h20 e 21h10). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 18h35 e 21h05. 17h35 (somente quarta). Baseado no romance de Delia Owens, acompanha duas linhas temporais: a primeira sobre as aventuras da jovem Kya enquanto vive isolada em uma pequena cidade da Carolina do Norte. E a segunda é sobre a investigação de um assassinato de uma celebridade local na cidade fictícia de Barkley Cove.



Marte Um

Brasil, 2022. Direção de Gabriel Martins. Com Cícero Lucas, Carlos Francisco, Camilla Damião, Drama, 1h55. 16 anos. Cine Cultura, às 18h30 (exceto sexta). A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente de extrema-direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que, por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa.



Il Buco

Itália, França e Alemanha, 2022. Direção de Michelangelo Frammartino. Documentário, 1h33. Livre, legendado. Cine Cultura, às 14h40 (exceto sexta). Durante o boom econômico italiano em 1960, o prédio mais alto da Europa está sendo construído no norte da Itália. Já no canto oposto, o sul, jovens espeleologistas exploram a caverna mais funda do continente, no interior da Calábria. O fundo do Abismo Bifurto, 700 metros dentro da terra, é alcançado pela primeira vez. Os exploradores passam despercebidos dos habitantes da cidade local, mas não pelo pastor do planalto Pollino, onde sua vida solitária e rotineira começa a entrelaçar com a dos viajantes.



Dragon Ball Super: Super Hero

Japão, 2022. Direção de Tetsuro Kodama. Animação, 1h39. Livre, dublado. Cine Ritz 2, dubl., às 14h e 18h (domingo, extra às 11h; exceto quarta). Cineflix Aparecida 4, às 14h15 (somente sábado e domingo). Cinemais Bougainville 1, às 15h45 (exceto quarta). Cinemais Portal Norte 2, às 15h30 (somente sábado e domingo). Cinemais Portal Sul 2, às 15h30 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 2, às 15h20 (quinta e segunda; sexta, às 15h25; sábado e domingo, às 13h e 15h25; quarta, às 13h). Cinemark Passeio 6, às 16h. Kinoplex Goiânia 4, às 13h50 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 1, às 16h35 (exceto quarta). Goku e Vegeta continuam seu treinamento sob Whis, agora acompanhado por Broly para ajudá-lo a controlar sua raiva. Enquanto isso, na Terra, o exército Red Ribbon é revivido e liderado pelo comandante Magenta e o oficial Carmine. Os dois recrutam o dr. Hedo para se vingar contra Piccolo e Gohan. Sob a orientação de Hedo, o exército cria dois novos androides, Gamma 1 e Gamma 2. Para atrair Gohan para uma armadilha, Magenta decide sequestrar sua filha Pan. Gohan descobre sobre o plano e lança um ataque em grande escala na base ao lado de Piccolo, que usou as Esferas do Dragão para obter uma nova forma apelidada de “Orange Piccolo”. Enquanto isso, o exército Red Ribbon está preparando outra arma para batalhar contra Gohan, o novo androide chamado Cell Max, que promete acabar com toda a família de Goku. Em uma batalha para salvar Pan, Gohan pode se transformar em uma forma ainda mais poderosa que o Ultimate.



Trem-Bala

EUA, 2022. Direção de David Leitch. Com Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. Suspense de ação, 2h07. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 20h20. Cine Ritz 2, dubl., às 18h (exceto quarta). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 2, leg., às 17h45 (quinta e segunda), 17h50 e 2035 (sexta, sábado, domingo e terça; quarta, às 22h10). Cinemark Passeio 3, dubl., às 20h50 (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h (sexta, sábado e domingo). Ladybug é um assassino azarado, determinado a fazer seu trabalho pacificamente depois de muitas missões saírem dos trilhos. Quase desistindo de sua carreira, ele é recrutado por Maria Beetle para coletar uma maleta em um trem-bala indo de Tóquio para Morioka. O destino, no entanto, pode ter outros planos, pois a última missão de Ladybug o coloca em rota de colisão com adversários letais de todo o mundo - todos com objetivos conectados, mas conflitantes. A bordo estão os companheiros assassinos Kimura, Prince, Tangerine e Lemon. No trem mais rápido do mundo - um dos trens-bala Shinkansen, no Japão -, Ladybug fica sob ameaça com uma bomba que explodirá automaticamente se o trem diminuir a velocidade abaixo de 80 quilômetros por hora, a menos que um resgate seja pago. E ele precisa descobrir como sair.



DC – Liga dos Super Pets

EUA, 2022. Direção de Jared Stern. Animação, 1h46. Livre, dublado. Cineflix Aparecida 5, , às 14h25. Cinemark Flamboyant 3, às 14h10. Cinemark Passeio 3, às 14h (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 5,, às 13h (somente sábado e domingo). Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor, Krypto forma uma equipe de animais de estimação que receberam superpoderes: um cão chamado Ace, que se torna super forte e indestrutível; um porco chamado PB, que pode crescer até o tamanho gigante; uma tartaruga chamada Merton, que se torna super rápida; e um esquilo chamado Chip, que ganha poderes elétricos. Ele deve convencer o bando de abrigo a dominar seus próprios poderes recém-descobertos e ajudá-los a resgatar os Super-heróis - e assim Krypto cria a liga dos Super Pets.



Elvis

EUA, 2022. Direção de Baz Luhrmann. Com Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. Biografia musical, 2h39. 12 anos legendado. Cinemark Flamboyant 4, às 20h45 (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 5,, às 17h30 e 20h40 (sexta, sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, às 20h30 (somente quinta, segunda e terça; quarta, às 13h50). A cinebiografia acompanha décadas da vida doe Elvis Presley e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário “Colonel” Tom Parker. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.



O Telefone Preto

EUA, 2022. Direção de Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Terror, 1h43. 16 anos, legendado e dublado. Cinemark Passeio 2, dubl., às 16h20 (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 5,, leg., às 15h15 (sexta, sábado e domingo). Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.



Thor: Amor e Trovão

EUA, 2022. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Ficção científica, 1h59. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 21h40. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 20h40 (exceto quarta). Cinemais Portal Norte 3, dubl., às 21h (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 18h50, e leg., às 21h50 (exceto quarta). Cinemark Passeio 6, dubl., às 21h (sábado e domingo, extra às 13h; quarta, às 13h). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 18h (sexta, sábado e domingo, às 18h30; exceto quarta). O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.



Minions 2: A Origem de Gru

EUA, 2022. Direção de Kyle Balda e Brad Ableson. Comédia de animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 5, às 16h50. Cineflix Aparecida 5,, às 16h50 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 8, às 14h05 e 16h15 (segunda, somente às 16h10). Cinemark Passeio 3, às 16h30 e 18h40 (quarta, somente às 16h10). Cinemark Passeio 5,, às 13h10 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 1, às 14h10 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 6, às 14h30 (somente quinta) e 16h (quinta, segunda e terça (sexta, sábado e domingo, às 16h30). Multicine Cidade Jardim 3, às 15h30. Continuação das aventuras dos Minions, e dessa vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.



Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 17h45 (sexta, sábado e domingo), e leg., às 15h40 (sexta, sábado e domingo, às 10h30; quarta, às 13h20). A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.