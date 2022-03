SESSÃO ESPECIAL

BTS: Permission To Dance On Stage - Seoul

Seul, 2022. Direção de Hybe & Bighit Music. Com Suga, J-Hope, Park Ji-min, Jeon Jung-kook, Jin, Kim Tae-hyung, RM. Musical, 3h15. Legendado, livre. Cinemark Flamboyant 1, às 15h e 19h (somente sábado). Cinemark Flamboyant 6, às 15h e 19h (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 8, às 15h e 19h. Cinépolis Cerrado 4, às 15h e 19h (somente sábado). Kinoplex Goiânia 5, às 15h e 19h. A mais recente série da turnê mundial dos ícones pop do século 21, BTS, com performances e os maiores sucessos da carreira da banda.



ESTREIAS

Belfast

Reino Unido, 2022. Direção de Kenneth Branagh. Com Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill. Drama, 1h39. Legendado, 14 anos. CineX Goiânia 1, às 17h (exceto quinta). Cinemark Flamboyant 2, às 14h10 e 19h20 (somente sábado). Cinemark Flamboyant 3, às 16h40, 19h10 e 21h40. A vida de uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio a mudanças culturais e de violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa e a Ma, junto com seus avós que contam histórias maravilhosas. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas. Pa sonha em emigrar para Sydney ou Vancouver, uma perspectiva que Ma encontrou com aflição. No entanto, ela não pode mais negar a opção de deixar Belfast à medida que o conflito piora e Pa recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra de seus empregadores.

Agente das Sombras

EUA, China e Austrália, 2022. Direção de Mark Williams. Com Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith. Suspense, 1h48. Dublado, 14 anos. Buriti 6, às 17h e 19h15. Cineflix Aparecida 3, às 17h, 19h20 e 21h40. Cinemark Passeio 2, às 13h20, 19h10 e 21h40. Cinépolis Cerrado 4, às 17h15, 19h45 e 22h10 (exceto sábado). Confiança, identidade e o perigo do poder sem controle levam um agente secreto ao limite. Travis Block vive e luta nas sombras. Um “consertador” autônomo do governo, Block é um homem perigoso cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações ocultas. Quando Block descobre que um programa sombrio chamado Operação Unidade está abatendo cidadãos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI Robinson, ele pede a ajuda de um jornalista. Mas seu passado e presente colidem quando seu filha e neta são ameaçadas. Agora, Block precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para uma chance de redenção. Nada nem ninguém está seguro quando os segredos estão escondidos no Blacklight.



O Ritual - Presença Maligna

Reino Unido e Irlanda do Norte, 2022. Direção de Christopher Smith. Com Jessica Brown Findlay, Sean Harris, John Lynch. Terror, 1h37. Dublado, 14 anos. Buriti 1, às 15h20 (exceto sábado e domingo). Buriti 6, às 21h30 (sábado e domingo, extra às 14h50). Cinépolis Cerrado 7, às 21h45 (somente sexta, sábado e domingo). Marianne, seu marido Lionel e sua filha Adelaide se mudam para a cidade de Borley no interior da Inglaterra, onde Lionel foi nomeado o novo reverendo. Logo que chegam em sua nova casa, Marianne percebe que estranhos e assustadores eventos começam a acontecer, levantando as suspeitas de que as pessoas da cidade escondem um segredo terrível. Com a ajuda de um famoso ocultista, o casal vai testar toda a sua fé, buscando descobrir a aterrorizante verdade sobre a presença maligna que habita sua casa e deseja possuir sua filha Adelaide.



Tarsilinha

Brasil, 2022. Direção de Célia Catunda, Kiko Mistrorigo. Animação, 1h33. Livre. Buriti 3, às 13h30 (somente sábado e domingo). Buriti 4, às 15h. CineX Goiânia 5, às 14h10. Ao ver que a memória de sua mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde ela terá de encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona.



Coração Ardente

Espanha, 2022. Direção de Andrés Garrigó. Com Karyme Lozano, María Vallejo-Nágera, Carmelo Crespo, Yolanda Ruiz, Claudio Crespo. Drama religioso, 1h29. Dublado, 14 anos. Buriti 1, às 17h30. Cinemark Flamboyant 5, às 18h40 (exceto sábado e domingo). A história de Lupe Valdés, uma escritora de sucesso que investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus, em busca de inspiração para o seu próximo romance. Guiada por Maria, perita em mistérios, Lupe descobrirá as revelações de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque e encontrará santos, assassinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores... além de milagres e crimes. Por meio de sua pesquisa, Lupe também descobrirá os segredos do seu próprio coração, afligido por velhas feridas que precisam ser curadas.



A Felicidade das Pequenas Coisas

Butão, 2022. Direção de Pawo Choyning Dorji. Com Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham, Chimi Dem. Drama, 1h50. Legendado, 10 anos. Cine Cultura, às 18h20. Um jovem professor butanês, Ugyen, foge de suas obrigações enquanto planeja ir para a Austrália no intuito de tornar cantor. Como reprimenda, seus superiores o enviaram à escola mais remota do mundo, uma aldeia glacial do Himalaia chamada Lunana, para completar seu serviço. Ele se encontra exilado de seu conforto ocidentalizado após uma árdua jornada de oito dias para chegar à longínqua localidade. Lá, ele não encontra eletricidade, pouco material didático e nem mesmo um quadro-negro. Embora pobres, os aldeões dão as boas-vindas ao seu novo professor, mas ele enfrenta a difícil tarefa de ensinar as crianças da aldeia contando com poucos recursos. Ugyen quer desistir e voltar para casa, mas começa a aprender sobre as dificuldades na vida das lindas crianças a que ensina e começa a ser transformado por meio da incrível força espiritual dos moradores.



Deserto Particular

Brasil, 2022.Direção de Aly Muritiba. Com Antonio Saboia, Luthero de Almeida, Thomas Aquino. Suspense, 2h05. Drama, 14 anos. Cine Cultura, às 20h30. Daniel é um policial exemplar, mas acaba cometendo um erro que coloca em risco sua carreira e sua honra. Quando nada mais parece o prender a Curitiba, ele parte em busca de Sara, uma mulher com quem se relaciona virtualmente. Ele então mergulha em um intenso processo interno para aprender a lidar melhor com seus próprios afetos.



EM CARTAZ



Batman

EUA, 2022. Direção de Matt Reeves. Com Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Ação policial, 2h57. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 19h30 (sábado e domingo, extra às 14h). Buriti 2, dubl., às 15h30 e 19h. Buriti 4, dubl., às 17h, e leg., às 20h30. Buriti 5, dubl., às 16h30 e 20h. CineX Goiânia 2, dubl., às 14h30, e leg., às 17h45 e 21h. CineX Goiânia 3, dubl., às 14h, 17h20 e 20h45. CineX Goiânia 5, dubl., às 16h e 19h30. Cine Ritz 1, dubl., às 13h40 e 17, e leg., às 20h20 (domingo, extra às 11h). Cine Ritz 2, dubl., às 15h20 e 20h40. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 21h (sábado e domingo, extra às 15h e 18h30). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 18h15 e 21h45. Cineflix Aparecida 4, leg., às 21h25. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 16h (sábado e domingo, às 17h) e 20h30. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 15h35 e 19h15 (exceto sábado). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 16h40 e 20h20 (somente sábado). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 14h, 17h40 e 21h20. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 15h e 20h50 (sábado e domingo, às 13h30, 17h10 e 20h50). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 15h50 e 19h30 (exceto sábado). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h30, 18h10 e 21h50. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 13h10, 16h50 e 20h30 (exceto sábado; domingo, às 12h50, 16h30 e 20h10; terça, às 15h20). Cinemark Passeio 1, dubl., às 13h (domingo, às 12h40), e leg., às 16h40 (domingo, às 16h20) e 20h20. Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h10, 17h50 e 21h30. Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h30, 18h10 e 21h50. Cinemark Passeio 5, dubl., às 13h40, 17h20 e 21h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 15h45 e 19h30 (domingo, às 15h15 e 19h). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 15h, 18h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h30, 17h e 20h30. Cinépolis Cerrado 3, leg., às 13h, 16h30 e 20h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h30 e 18h, e leg., às 21h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h, 17h30 e 21h. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h e 19h40 (sábado, às 13h30, 17h e 20h40). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 13h50, 17h30 e 21h10. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 16h30 e 20h10 (sábado e domingo, extra às 13h). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h20, 18h e 21h40 (sábado, às 14h20, 18h e 21h30). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 13h30, 17h e 20h40 (exceto sábado). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 15h30 (sábado, extra às 21h50). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 19h55. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 16h50 e 20h45. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h05 e 19h. O longa segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás disso tudo. Porém, a investigação o acaba levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.



Undine

Alemanha e França, 2021. Direção de Christian Petzold. Com Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree. Drama, 1h30. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 16h30. Undine trabalha como historiadora e dá palestras sobre o desenvolvimento urbano de Berlim. Mas quando o homem que ela ama a deixa, o mito antigo a alcança. Undine tem de matar o homem que a trai e voltar para a água.



A Mulher que Fugiu

Coreia do Sul, 2022. Direção de Hong Sang-Soo. Com Kim Min-Hee, Young-hwa Seo, Saebyuk Kim. Drama, 1h17. 10 anos, legendado. Cine Cultura, às 15h. Enquanto o marido está em viagem de negócios, Gamhee encontra três amigas nos arredores de Seul. Elas mantêm uma conversa amigável, como sempre, mas existem diferentes correntes fluindo independentemente uma da outra, acima e abaixo da superfície.



Coração de Fogo

França e Canadá, 2022. Direção de Laurent Zeitoun. Animação, 1h33. Livre, dublado. Buriti 3, às 14h40 (somente sábado e domingo). CineX Goiânia 4, às 14h30 e 16h30. Cineflix Aparecida 3, às 15h (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 1, às 13h20 (exceto sábado). Cinemark Flamboyant 2, às 17h (exceto sábado). Cinemark Flamboyant 3, às 14h20 (sábado, às 13h; domingo, extra às 12h). Cinemark Passeio 6, às 13h30 (domingo, às 13h). Cinemark Passeio 7, às 14h (domingo, às 12h e 14h15). Cinépolis Cerrado 7, às 14h15. Kinoplex Goiânia 1, às 13h40 (somente domingo). Kinoplex Goiânia 5, às 12h50 (somente sábado). Georgia Nolan é uma adolescente de 16 anos que sonha em ser uma bombeira. Reconhecendo o ambiente majoritariamente dominado por homens, a garota possui um forte desejo de pioneirismo. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar bombeiros de Nova York, o pai de Georgia, Shawn, é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como um jovem chamado Joe e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário. Nessa aventura, a adolescente vai testar sua coragem e persistência para alcançar seu sonho, proteger sua família e combater o mal que assola sua comunidade.



Uncharted: Fora do Mapa

EUA, 2022. Direção de Ruben Fleischer. Com Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali. Aventura, 1h56. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 16h40, 19h e 21h20. CineX Goiânia 4, dubl., às 18h45 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 13h15 e 18h30. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 16h35 e 19h. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 14h10, 19h20 e 22h (sábado, às 16h40 e 22h). Cinemark Passeio 7, dubl., às 16h15, 18h55 e 21h35 (domingo, às 16h30, 19h10 e 22h). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 16h45 e 19h15. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 13h (somente sábado e domingo), e leg., às 19h e 21h30 (sábado, somente às 19h). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 17h30. Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos, o filme serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan Nate Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas, antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria a ser um dos seus mais confiáveis companheiros. O filme mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Victor Sully Sullivan. Os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan. Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo tesouro perdido.



Exorcismo Sagrado

EUA, México e Venezuela, 2022. Direção de Alejandro Hidalgo. Com Will Beinbrink, Maria Gabriela de Faría, Joseph Marcell. Terror, 1h38. 16 anos, dublado. Cinépolis Cerrado 7, às 21h45 (exceto sexta, sábado e domingo). Peter Williams é um padre local que trabalha no México. Ele acabou sendo possuído por um demônio que tentava expulsar e acaba cometendo o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior.



Sing 2

EUA, 2022. Direção de Garth Jennings. Animação, 1h50. Livre, dublado. Buriti 5, às 14h10 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 1, às 14h50. O criativo coala Buster Moon e seu elenco animal de estrelas se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante e glamorosa capital universal do entretenimento: Redshore. Há apenas um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e persuadir o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, a se juntar a eles. O que começa como o sonho de Buster de um grande sucesso, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder da música para curar até mesmo o coração mais partido - e o convencer a voltar aos palcos. Essa galera enfrentará seus medos, fazendo novos amigos e superando seus limites, pois o show não pode parar.



Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

EUA, 2021. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Willem Dafoe, Marisa Tomei. Aventura, 2h28. Dublado, 12 anos. Cine Ritz 2, dubl., às 11h (somente domingo). Cinemark Passeio 2, às 15h50. Cinépolis Cerrado 4, às 13h45 (exceto sábado). Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não só tem de deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades como herói.