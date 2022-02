ESTREIAS

Exorcismo Sagrado

EUA, México e Venezuela, 2022. Direção de Alejandro Hidalgo. Com Will Beinbrink, Maria Gabriela de Faría, Joseph Marcell. Terror, 1h38. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 19h. Buriti 2, dubl., às 16h40 e 21h40 (sábado e domingo, extra às 14h30). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 17h10, 19h30 e 21h50. Cinemark Flamboyant 1, leg, às 15h30, 18h20 e 21h20. Cinemark Passeio 3, dubl., às 15h30 e 18h20, e leg., às 21h10. Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 14h30 e 19h30, e leg., às 17h e 22h. Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 14h e 16h30, e leg., às 19h e 21h30. Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h25, 17h, 19h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 17h, 19h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h50, 16h15, 18h45 e 21h15. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 19h05, e leg., às 21h30. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 19h e 21h05. Peter Williams é um padre local que trabalha no México. Ele acabou sendo possuído por um demônio que tentava expulsar e acaba cometendo o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior.

Morte no Nilo

EUA, 2022. Direção de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey. Suspense policial, 2h07. 14 anos, legenddo e dublado. Buriti 4, dubl., às 16h15, 18h50 e 21h25. Buriti 6, dubl., às 14h15 (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h30, 19h e 21h40. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 15h45 e 18h30, e leg., às 21h. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 15h10, 18h e 20h50. Durante sua viagem de lua de mel pelo Rio Nilo, o casal Linnet Ridgeway e Simon Doyle, convidou os entes mais queridos para embarcar no barco Karvak e celebrar a união do casal. Porém, a rica herdeira é misteriosamente morta de noite e quase todos os passageiros têm motivos para matá-la. Mas um dos convidados, por coincidência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules Poirot, que começa a investigar o caso. Enquanto as investigações têm início no próprio barco, novas mortes acontecem com o intuito de encobrir a verdade e o caso acaba sendo mais difícil de se solucionar a cada tempo que passa. Situado em uma paisagem épica de vistas panorâmicas do deserto egípcio e das majestosas pirâmides de Gizé, este conto de paixão desenfreada e ciúme incapacitante apresenta um grupo cosmopolita de viajantes impecavelmente vestidos entre voltas e reviravoltas.

Case Comigo

EUA, 2022. Direção de Kat Coiro. Com Jennifer Lopez, Owen Wilson, John Bradley. Comédia romântica, 1h52. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 16h50, 19h10 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 14h30). Cine Ritz 1, dubl., às 19h, e leg., às 21h. Cine Ritz 1, dubl., às 19h, e leg., às 21h. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 21h50. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 15h, e leg., às 17h55 e 20h30. Cinemark Passeio 5, dubl., às 15h50 e 18h45 (sábado e domingo, extra às 13h45), e leg., às 21h20 (sábado e domingo, às 21h35). Cinemark Passeio 6, dubl., às 16h50. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 16h30 e 19h10, e leg., às 21h45. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h40. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 18h55 e 21h20. Kat Valdez é uma das mais famosas cantoras pops, além disso, ela faz o par mais sexy do mundo com seu noivo Bastian. Seu mais famoso hit Marry Me está subindo nas paradas e para comemorar o casal decide se casar com a multidão de seus fãs e que será transmitido pelo mundo todo. No dia do casamento, Kat descobre que seu noivo estava traindo ela com sua assistente. Abalada e com raiva, ela caba se casando com alguém aleatório da plateia, Charlie Gilbert, arrastado por sua filha para a cerimônia.

EM CARTAZ

Moonfall - Ameaça Lunar

EUA/Canadá/Reino Unido, 2022. Direção Roland Emmerich. Com Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II). Ficção científica, Ação, 2 horas. Legendado e dublado. 14 anos. Buriti 1, dubl., às 16h20 e 21h20. Buriti 2, dubl., às 19h. Cine Ritz 2, dubl., às 16h30 e 20h40. CineX Goiânia 3, dubl., às 15h e 20h15, e leg., às 17h45. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 15h20, 18h50 e 21h30. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h10, e leg., às 17h15 e 20h20. Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h20, 18h30 e 21h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 20h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h45, 17h45 e 20h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 15h e 21h10. Multicine Cidade Jardim 2 , dubl.,às 15h10, 17h50 e 20h30. Por motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em breve. A ex-astrounauta da Nasa, Jo Fowler, acha que pode resolver essa situação e impedir que o impacto aconteça, mas apenas um de seus colegas acredita nela. Em situação de emergência, um grupo de cientistas não especializados no assunto aceita a missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a vida humana seja extinta. Mas ao chegarem lá, eles percebem que a Lua não é exatamente a pedra gigante orbitando a Terra que acharam que era. Com o mundo à beira da aniquilação, Jo Fowler precisará unir forças a um homem de seu passado e um teórico da conspiração para uma missão impossível no espaço, e salvar a humanidade.



As Aventuras de Gulliver

Ucrânia, 2022. Direção Ilya Maksimov. Animação, 1h30. Dublado. Livre. Buriti 4, às 14h25 (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 2, às 15h10 (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 7, às 13h40 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 1, às 15h20. Gulliver, um viajante e aventureiro, é convidado a retornar a Lilliput pelo rei, cidade que salvou da tropa inimiga do reino Blefuscu. Mas ao chegar, o pobre Gulliver é recebido com indignação, pânico e desespero pela multidão, já que o rei disse que o lendário Gigante Gulliver era o convidado. O que ninguém sabe é que Gulliver realmente é o “lendário Gulliver”, mas que ele foi decretado como gigante. Porém, ao chegar, a população descobre que o “gigante fraude” é uma pessoa comum (e de mesma estatura que o resto) e tiveram de construir instalações gigantescas para acomodar o convidado e que não serão usadas. Furioso, o rei pede a execução de Gulliver, mas, ao mesmo tempo, a cidade inimiga Blefuscu se prepara novamente para atacar Lilliput. Agora. Gulliver é a última esperança para salvar a cidade.



Tô Ryca 2

Brasil, 2022. Direção Pedro Antonio. Com Samantha Schmütz, Katiuscia Canoro, Evelyn Castro. Comédia, 1h42. 12 anos. Buriti 6, às 16h45 e 18h50. CineX Goiânia 2, às 14h, 16h15 e 18h20. Cineflix Aparecida 3, às 17h, 19h10 e 21h20. Cinemark Flamboyant 5, às 17h30 e 20h. Cinemark Passeio 6, às 19h25 e 21h50. Cinépolis Cerrado 4, às 14h30 e 19h45. Kinoplex Goiânia 1, às 14h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2,às 15h20 (exceto sábado e domingo). Selminha está de volta. Após ficar rica ela paga mais caro em tudo que quer e que pode pagar, sem pensar nas consequências. Mas tudo que é bom dura pouco. A fortuna de Selminha e todo seu dinheiro são colocados a prova quando uma estranha aparece do nada e coloca o dedo em onde não é dela. Para piorar, a estranha tem mesmo nome que Selminha e se diz herdeira legitima da fortuna. Todos os bens de Selminha são congelados e sua única fonte de renda vira a que lhe é concedida pela justiça: R$ 30 por dia, ou seja, um salário mínimo por mês. Agora, sabendo como é viver no aperto, ela terá que voltar a suas origens e lutar para sobreviver em sua nova rotina e fazer com que a comunidade de quem ela era patrona, Quintino, também não acabe passando aperto.



O Beco do Pesadelo

EUA, 2022. Direção Guillermo del Toro. Com Bradley Cooper, Cate Blanchett e Toni Collette. Suspense, 2h31. Legendado e dublado, 16 anos. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 17h50. Quando o carismático, mas sem sorte, vigarista Stanton Carlisle acaba entrando para um “circo dos horrores” após perder tudo. Lá ele encontra a vidente Zeena e seu marido Pete, que fazem um show de leitura fria e um engenhoso sistema de linguagem codificada para fazer parecer que ela tem poderes mentais extraordinários. Mas logo Pete começa a ensinar a Stan sobre os truques, fazendo com que Stan tenha uma ideia para um “passaporte” para a riqueza e tirar dinheiro da elite nova yorkina dos anos 1940. Anos depois, após sair do circo e se juntar com Molly, uma das intérpretes do show, Stan é conhecido como “O Grande Stanton”, pondo em prática o que tinha imaginado anos antes. Mas, durante uma de suas performances, ele acaba se envolvendo em um jogo de gato e rato com a psicóloga Lilith Ritter que tentar expor suas habilidades fraudulentas. Não conseguindo, Stan se envolve com um rico da época que quer contratá-lo para falar com o falecido filho e ganhar muito dinheiro, mas a psicóloga não vai deixar isso passar tão rapidamente.



Spencer

EUA, Reino Unido, Chile, Alemanha e Chile, 2022. Direção Pablo Larraín. Com Kristen Stewart, Timothy Spall e Jack Nielen. Drma biogáfico, 1h57. Dublado, 12 anos. CineX Goiânia 5, às 14h e 16h15. Nos anos 1990, Diana passa o feriado do Natal com a família real na propriedade de Sandringham, em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, brincadeiras e comidas que Diana já sabe o script da realeza, mas esse final de ano vai ser diferente. Após rumores de traição e de divórcio, a princesa se vê em um impasse quando percebe que seu casamento com príncipe Charles já não está dando mais certo e nunca dará, já que o príncipe ama somente Camilla Parker Bowles, mesmo com os dois filhos, portanto ela decide o deixar. Após o pedido, Diana se vê atormentada pelo fantasma da ex-rainha Ana Bolena, também deixada de lado pelo marido. Spencer é apenas uma especulação do que pode ter acontecido durante esses turbulentos dias e noites de paparazzi rodeando sua vida que antecedem o Natal e os seguintes após seu pedido oficial de divórcio.



Eduardo e Mônica

Brasil, 2022. Direção René Sampaio. Com Gabriel Leone, Alice Braga, Victor Lamoglia. Comédia romântica, 1h54. 14 anos. Cine Ritz 2, às 18h40 (sábado e domingo, extra às 14h30). CineX Goiânia 4, às 15h e 17h30. Kinoplex Goiânia 2, às 15h50, 18h25 e 21h. Em um dia atípico, situado em Brasília na década de 1980, uma série de coincidências levam Eduardo a conhecer Mônica, tendo como pano de fundo uma festa estranha com gente esquisita. Uma curiosidade é despertada entre os dois e apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Ambos são completamente diferentes, além da discrepância de idade entre os dois, signos diferentes e cores de cabelo diferentes, eles também têm gostos diferentes que aos olhos de outras pessoas, parecerá que o amor entre os dois nunca passará apenas de alguns meses. Apesar de começarem um relacionamento, esse amor precisará amadurecer e aprender a superar as diferenças. Eduardo e Mônica terão também de superar o preconceito de outros que tentarão acabar com o relacionamento deles. A comédia romântica é baseada na música homônima de Renato Russo, da banda Legião Urbana.



Pânico

EUA, 2022. Direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Com Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette. Terror, 1h55. Dublado, 16 anos. CineX Goiânia 5, às 18h30. Cinemark Flamboyant 2, às 19h05. Cinemark Passeio 7, às 17h50. Cinépolis Cerrado 4, às 17h15 e 22h10. Pânico é a quinta parte da franquia clássica de terror iniciada nos anos 1990, sendo uma sequência direta dos acontecimentos do filme de 2011, que mostrará uma mulher voltando para sua cidade natal e tentando descobrir quem está cometendo os atuais crimes cruéis, 25 anos depois que uma série de assassinatos brutais chocou a pacata cidade de Woodsboro, na Califórnia. Agora um novo assassino veste a máscara do Ghostface e começa a mirar em um grupo de adolescentes, o que será capaz de ressuscitar segredos do passado mortal da cidade, além de reacender traumas nos sobreviventes, que, novamente, precisaram enfrentar essa ameaça obscura e violenta.



Sing 2

EUA, 2022. Direção de Garth Jennings. Animação, 1h50. Livre. Buriti 5, às 14h20. Cine Ritz 1, às 14h20 (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 3, às 14h40 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 2, às 16h20 (sábado e domingo, extra às 13h50). Cinemark Passeio 6, às 14h20 (sábado e domingo, extra às 16h55). Cinépolis Cerrado 1, às 14h15. Kinoplex Goiânia 5, às 16h30 (sábado e domingo, extra às 14h10). O criativo coala Buster Moon e seu elenco animal de estrelas se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante e glamorosa capital universal do entretenimento: Redshore. Há apenas um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e persuadir o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, a se juntar a eles. O que começa como o sonho de Buster de um grande sucesso, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder da música para curar até mesmo o coração mais partido - e o convencer a voltar aos palcos. Essa galera enfrentará seus medos, fazendo novos amigos e superando seus limites, pois o show não pode parar.



Turma da Mônica - Lições

Brasil, 2021. Direção de Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo. Comédia de aventura, 1h37. Livre. Buriti 1, às 14h25 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 5, às 15h15. Cinépolis Cerrado 3, às 14h. Kinoplex Goiânia 2, às 13h50 (somente domingo). Mônica é transferida para outra escola, desencadeando a separação do grupo formado por ela, Cebolinha, Magali e Cascão. A decisão foi tomada pelos pais dos quatro amigos, que acham que eles estão passando tempo demais juntos e que isso pode prejudicá-los em suas responsalibidades. A partir dessa ruptura, eles são forçados a encontrar novos amigos e enfrentar seus próprios medos e inseguranças, e decidem tomar uma medida drástica: fugir. A turma terá então de encarar as consequências de suas decisões, amadurecer e descobrir o real valor e sentido da palavra amizade.



Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

EUA, 2021. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Willem Dafoe, Marisa Tomei. Aventura, 2h28. Legendado e dublado, 12 anos. Buriti 5, dubl., às 16h30 e 19h30. Buriti 6, dubl., às 21h. Cine Ritz 1, dubl., às 16h20. CineX Goiânia 4, dubl., às 20h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 17h30 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 15h). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 14h25 e 18h, e leg., às 21h15. Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h, 18h15 e 21h30. Cinemark Passeio 7,, 3D, dubl., às 14h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h, 18h15 e 21h30. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 17h30 (sábado e domingo, extra às 14h20), e leg., às 20h40. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h45 e 19h45. Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não só tem de deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades como herói.



Benedetta

França e Holanda, 2022. Direção de Paul Verhoeven. Com Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia. Drama histórico, 2h11. Legendado, 18 anos. CineX Goiânia 2, às 20h30. Bbiografia dramática que se passa no século 17 e uma interpretação solta do livro Atos Imodestos, de Judith C. Brown. Benedetta Carlini é uma freira italiana que faz parte de um convento na Toscana desde sua infância, quando foi dada por sua rica família ao convento. Desde então, ela sofre de um distúrbio e tem perturbações e visões religiosas sobre a Virgem Maria, além de clamar que consegue se comunicar com ela, e visões eróticas com Jesus Cristo. Assistida por uma companheira, Carlini se verá ameaçada quando sua relação com sua rebelde ajudante se transformar em um conturbado romance amoroso. Ela foi considerada mística e venerada por sua comitiva religiosa por conta de sua fé, mas foi presa e condenada por ser sáfica.



Sempre em Frente

EUA, 2022. Direção de Mike Mills Com Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Scoot McNairy. Drama, 1h48. Legendado, 10 anos. CineX Goiânia 5, às 20h45. Johnny é um jornalista de rádio que viaja pelo país entrevistando várias crianças sobre seus pensamentos a respeito de seu mundo e seu futuro. Em seguida, Johnny está encarregado de cuidar de seu jovem sobrinho Jesse. Jesse traz uma nova perspectiva e, conforme eles viajam de um Estado para outro, logo Johnny começa a olhar o mundo de outra forma.



Vento Seco

Direção de Daniel Nolasco. Com Allan Jacinto Santana, Renata Carvalho, Léo Moreira Sá. Drama, 1h50. 18 anos. Cine Cultura, às 16h. Entre trabalho, natação e sexo anônimo, Sandro vive uma vida bastante monótona na extensão quente e árida de Goiás no Brasil. Quando Maicon, um desenhista de quadrinhos de Tom of Finland, aparece em sua pequena cidade, sua vida muda para sempre.



Parque Oeste

Brasil, 2020. Direção de Fabiana Assis. Documentário, 1h10. 14 anos. Cine Cultura, às 18h30. Mais de dez anos depois após se tornar vítima de uma violenta desocupação ocorrida no Parque Oeste, em Goiânia, uma mulher luta para reconstruir sua vida do zero. Sem moradia, ela enfrenta até hoje as mazelas causadas pela ação brusca dos quase 2 mil policiais que chegaram ao agrupamento usando camuflagem e escondendo as tarjetas identificadoras.



Marighella

Brasil, 2021. Direção de Wagner Moura. Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso. Drama histórico, 2h35. 16 anos. Cine Cultura, às 20h. A história de Carlos Marighella, em 1969, um homem que não teve tempo pra ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella era político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar brasileira.