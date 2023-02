ESTREIAS

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

EUA, 2023. Direção Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Kathryn Newton. Ação, ficção científica, 2h01. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 1, leg. 3D, às 13h10, 16h, 18h50 e 21h40. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h30, 17h20 e 20h10. Cinemark Flamboyant 5, dubl. 3D, às 15h30, 18h20 e 21h10. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 13h40, 16h30, 19h20 e 22h10. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 15h, 17h50 e 20h40. Cinemark Flamboyant 8, dubl., 3D, às 14h5. Cinemark Flamboyant 8, leg., 3D, às 16h55, 19h45 e 22h35. Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h, 17h50 e 20h40. Cinemark Passeio 2, às 15h30, 18h20 e 21h10. Cinemark Passeio 3, dubl., 3D, às 14h05, 16h55 e 19h45. Cinemark Passeio 4, dubl., 3D, às 16h, 18h50 e 21h40. Cinemark Passeio 5, às 14h30, 17h20 e 20h10. Kinoplex Goiânia 1, leg. 3D, às 13h40, 16h20, 19h e 21h40. Kinoplex Goiânia 3, dubl., 3D, às 13h20, 16h, 18h40 e 21h20. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 21h. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 15h40 e 18h20. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 17h50. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 20h30. Buriti 1, dubl., às 14h10, 16h40 e 19h10. Buriti 1, leg., às 21h40. Buriti 2, dubl., às 16h30, 19h e 21h30. Buriti 3, dubl., às 19h30. Buriti 4, dubl., às 16h e 21h. Buriti 4, leg., às 18h30. Buriti 5, dubl., às 15h10, 17h40 e 20h10. CineMais Bougainville 1, dubl., 3D, às 15h50 e 18h45. CineMais Bougainville 1, leg., 3D, 21h30, CineMais Bougainville 4, leg., 3D, às 14h30. CineMais Bougainville 5, dubl., às 15h. CineMais Bougainville 5, leg., às 18h15 e 21h15. CineMais Portal Norte 2, dubl., às 15h45, 18h30 e 21h15. CineMais Portal Sul 1, dubl., 3D, às 15h45, 18h30 e 21h15. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 17h30. CineMais Portal Sul 2, leg., às 20h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 14h15, 16h50, 19h25 e 22h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 14h, 16h35, 19h10 e 21h45. Cinépolis Cerrado 1, dubl., 3D, às 15h, 17h45 e 20h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h15, 16h, 18h45 e 21h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., 14h30, 17h15, 20h e 22h45. Cinépolis Cerrado 5, dubl., 3D, às 14h, 16h45, 19h30 e 22h15. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h20. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., 3D, às 19h20. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., 3D, às 15h10, 17h55 e 21h. Cine Ritz 1, dubl., 3D, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 15h40 e 20h. Cine Ritz 1 (sessão pipoca domingo), dubl., às 11h. CineX Oscar Niemeyer 1 (mostra O Amor, a Morte e as Paixões), leg., 3D, às 15h10, 17h30 e 19h45 (quinta-feira), 14h45, 17h10 e 19h30 (sexta-feira), 15h, 17h15 e 19h30 (sábado), 14h20, 18h45 e 21h10 (domingo), 16h20, 1845 e 21h10 (segunda e terça e 16h30 na quarta). Quando Cassie (Kathryn Newton), filha de Scott Lang (Paul Rudd), desenvolve um dispositivo que permitiria a comunicação com o reino quântico, o experimento termina em desastre: Cassie, Scott e sua companheira e heroína, Vespa, Hope van Dyne (Evangeline Lilly) involuntariamente se encontram no reino místico. Unindo forças com os pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), o trio trabalha um caminho de volta enquanto os atrai para o misterioso mundo do Reino Quântico, onde encontram criaturas alienígenas e uma civilização oculta. Eles também descobrem que Janet, que ficou presa aqui por 30 anos, ainda esconde deles um ou dois segredos de seu passado: porque o misterioso Kang (Jonathan Majors), que tem a habilidade de passar, também está preso no quantum, a dimensão usada para viajar no tempo e no multiverso? E o mais importante: porque ele precisa da ajuda de Scott em uma missão importante? Será que o poderoso Kang pode ser confiável?

As Múmias e o Anel Perdido

EUA, 2023. Direção Juan Jesús García Galocha. Com Oscar Barberán, Sean Bean, Hugh Bonneville. Animação, 1h29. Livre, dublado. Buriti 4, às 14h10. Neste submundo o protagonista vai se casar com a filha do faraó. Mas, parece que os planos do casamento vão atrasar, já que o arqueólogo inglês Lord Carnaby entra na pirâmide e rouba o anel de noivado. Para recuperar a joia, o casal deve invadir o mundo dos humanos para recuperar o anel e poder se casar.



EM CARTAZ

Oferenda ao Demônio

EUA, 2023. Direção Oliver Park. Com Paul Kaye, Nick Blood, Allan Corduner. Terror, 1h33. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Passeio 6, dubl., às 22h10. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 15h45. Buriti 3, dubl., às 17h40. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 21h40. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 19h e 21h15. Uma família lutando contra a perda encontra-se à mercê de um antigo demônio tentando destruí-los por dentro. Oferecendo ao Diabo é uma história vagamente baseada em contos populares judaicos que segue a história de Art (Nick Blood), um homem que, desesperado para pagar suas dívidas, tenta manipular seu pai para vender o negócio da família, uma funerária. Não parece uma tarefa difícil, mas logo as diferentes crenças e superstições entre ele e seu pai colocarão tudo em que ele acreditava na corda bamba. Uma noite, enquanto cuidava do corpo de um falecido, ele inadvertidamente libera um antigo demônio que se apodera das almas das crianças e agora está de olho em sua esposa grávida (Emily Wiseman). Agora esta família, lutando com um trauma não resolvido, deve lutar contra este antigo demônio dentro de uma comunidade hassídica.

Desapega!

Brasil, 2023. Direção Hsu Chien. Com Glória Pires, Maisa Silva, Marcos Pasquim. Comédia, 1h30. 10 anos. Kinoplex Goiânia 4, às 13h40. Buriti 6, às 14h20. Rita (Glória Pires) é uma bem-sucedida organizadora pessoal e que controla seu vício de acumuladora há anos. Ela então é convidada para liderar um grupo de apoio para compradores compulsivos. Lá, conhece Otávio (Marcos Pasquim), com quem começa um romance. Tudo na vida parece andar bem, até que sua filha Duda (Maisa) consegue uma bolsa de estudos para cursar fotografia em Chicago, EUA, e precisa, então, sair de casa e trilhar seu caminho por três anos sozinha e longe da mãe. Esse gatilho de ser deixada para trás faz com que Rita comece voltar a ser uma compradora compulsiva.

Rock Dog - Uma Batida Animal

EUA, 2023. Direção Anthony Bell. Com Graham Hamilton, Ashleigh Ball, Andrew Francis. Animação, 1h30. Dublado. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 13h30. Buriti 3, dubl., às 13h50. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 13h30. Depois de viajar pelo mundo com sua banda True Blue, Bodi decide tirar uma folga e voltar para sua cidade natal, Snow Mountain. Ele logo descobre que a vida mudou: ovelhas e lobos vivem em harmonia. No entanto, o que para muitos é uma bênção, para a ovelha local Hazel é ‘um pesadelo’, que desfrutou dos ‘bons velhos tempos’ quando havia conflitos e batalhas entre os dois grupos. Enquanto isso, Bodi é coagido a ingressar em um programa de música como treinador de música depois que eles admitem que nunca ouviram falar de Angus Scattergood. No entanto, ele é designado para um grupo feminino cujas apresentações são baseadas em luzes chamativas, fantasias chamativas e uma máquina de bolhas. Em contraste, Bodi quer que eles abracem a energia bruta do Rock e Roll bruto e o poder da música.

Titanic (Relançamento)

EUA, 1997. Direção James Cameron. Com Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane. Drama, romance, 3h14. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 4, leg. 3D, às 17h30. Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) é um jovem aventureiro que, na mesa de jogo, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), a jovem noiva de Caledon Hockley (Billy Zane). Rose está descontente com sua vida, já que se sente sufocada pelos costumes da elite e não ama Caledon. Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo eles se apaixonam, despertando a fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o naufrágio do navio.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

EUA, 2022. Direção Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Com Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. Comédia, ação e ficção científica. 14 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h45. Cinex Oscar Niemeyer 2, leg., às 21h10 (segunda-feira na mostra O Amor, a Morte e as Paixões). O filme acompanha a vida da imigrante chinesa, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que com sua lavanderia à beira do fracasso e seu casamento com o marido covarde em ruínas, ela luta para lidar com tudo, incluindo um relacionamento ruim com seu pai crítico e sua filha (Stephanie Hsu). E, como se não bastasse enfrentar a crise pessoal, Evelyn precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata impessoal: Deirdre (Jamie Lee Curtis), a auditora da Receita Federal. No entanto, à medida que a agente severa perde a paciência, uma inexplicável fenda no multiverso se abre, e se torna uma possibilidade para a exploração reveladora de realidades paralelas. Evelyn parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível. Explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido, as coisas se complicam ainda mais, quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa.

Batem à Porta

EUA, 2023. Direção M. Night Shyamalan. Com Jonathan Groff (II), Ben Aldridge e Dave Bautista. Suspense e terror, 1h45. 16 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 19h30. Cinemark Passeio, dubl., às 19h30. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 20h45. Cinex Oscar Niemeyer 2, leg., às 17h10 (sexta-feira na mostra O Amor, a Morte e as Paixões). Cine Ritz 2, dubl., às 18h10. Eric (Ben Aldrige) e Andrew (Jonathan Groff) estão de férias com sua filha Wen (Kristen Cui) em uma cabana isolada no campo. Enquanto brincava na floresta, o pequeno Wen conhece o educado Leonard (Dave Bautista). A tranquilidade da família então chega a um fim abrupto quando ele, acompanhado por três outros estranhos armados (Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn), conseguem entrar à força na cabana e faz a família como refém. Os invasores contam a seus reféns sobre uma visão misteriosa e os forçam a tomar uma decisão inimaginável, um sacrifício para evitar o apocalipse iminente.

M3Gan

EUA, 2023. Direção de Gerard Johnstone. Com Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng. Terror, 1h42. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 22h20. Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h45. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 18h. Buriti 3, dubl., às 22h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 17h20 e 19h30. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h45 e 18h15. Uma jovem garota chamada Cady, que teve seus pais mortos em um acidente de carro, é deixada sob os cuidados de sua tia Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de criança em Seattle. Gemma trabalha no desenvolvimento chamado M3Gan, um robô humanoide, designada para ajudar a criança e ser companhia para elas. Mas após um teste que ocorreu mal, o projeto foi cancelado. Sem ter nenhuma conexão com a sobrinha e sempre sendo workaholic, Gemma presenteia M3Gan para a sobrinha após ela querer a “boneca”. O modelo finalizado é emparelhado com Cady, e convence a empresa do potencial de sucesso do projeto após observar as interações de M3Gan com Cady. À medida que o tempo passa, M3Gan acaba ficando mais independente e andando pela casa sem qualquer ordem, além de matar qualquer coisa que ela considere uma ameaça para Cady. Mas os dias passam e M3Gan pode parecer mais uma ameaça para Cady e Gemma do que imaginado.

O Gato de Botas 2: O Último Pedido

EUA, 2023. Direção de Tom Wheeler. Animação, 1h42. Livre, dublado. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 14h50 e 17h10. Cinemark Passeio 6, dubl., às 14h40 e 17h. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 14h, 16h10 e 18h30. Buriti 2, dubl., às 14h20. Buriti 3, dubl., às 15h40. Buriti 6, dubl., às 18h15. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 14h15, 16h30 e 18h45. Cinépolis Cerrado, dubl., às 14h10, 16h30 e 18h55. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 14h40 e 17h. Cine Ritz 2, dubl., às 11 (somente no domingo na sessão pipoca). O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Avatar - O Caminho da Água

EUA, 2022. Direção de James Cameron. Com Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet. Ficção científica, 3h12. Livre, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 4, dubl., 3D, às 13h30 e 21h30. Cinemark Passeio, dubl., 3D, às 17h10 e 21h15. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 20h20. Buriti 6, dubl., às 20h20. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., 3D, às 15h15. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., 3D, às 15h30. Após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem de exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão de fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Pearl

EUA, 2023. Direção Ti West. Com Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright. Terror, 1h42. 18 anos, legendado e dublado. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 15h30. Buriti 6, dubl., às 16h10. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 21h45. O ano é 1918, e a jovem Pearl (Mia Goth) está obcecada em se tornar famosa. Presa na fazenda isolada de sua família, Pearl se vê obrigada a cuidar de seu pai doente, e viver sob a vigilância constante de sua amarga e autoritária mãe devota. Desejando uma vida glamourosa como ela viu nos filmes, Pearl encontra suas ambições, tentações e repressões entrando em conflito. Nesta história da origem da icônica vilã de X, quando o sonho de ser finalmente uma estrela é negado a ela, ela começa a assassinar, até alcançar o que deseja.

Curta O Malabarista (11 min, livre) + Perlimps

Goiás, 2018. Direção Iuri Moreno. Cine Cultura às 14h (somente na quarta e quinta). Um malabarista de rua leva sua arte, sorrisos e cores a uma cidade ruidosa, monocromática e constantemente apressada.

Holy Spider

França, Alemanha. Direção Ali Abbasi. Com Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani. Policial, 1h59. 18 anos. Cine Cultura às 15h45 (somente na quarta e quinta). CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 15h (na sexta-feira na mostra O Amor, a Morte e as Paixões). Uma jornalista investiga o submundo da cidade sagrada iraniana Mashad, em busca de um serial killer de prostitutas. Conhecido como Spider Killer, o assassino acredita estar numa missão espiritual de limpar as ruas do pecado.

Operação Hunt

Coreia do Sul, 2022. Direção Jung-jae Lee. Com Jung-jae Lee, Woo-Sung Jung, Hye-jin Jeon. Ação, 2h11. 16 anos, legendado. Cine Cultura às 18h (somente na quarta e quinta). Park Pyong-ho e Kim Jung-do são agentes da Agência Central de Inteligência Sul-Coreana. Os dois precisam desmascarar a identidade de um traidor infiltrado no alto escalão da agência e acabam descobrindo a existência de um plano para assassinar o presidente sul-coreano.

Aftersun

Reino Unido, 2022. Direção Charlotte Wells. Com Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall. Drama, 1h42. 14 anos. Cine Cultura às 20h15 (somente na quarta e quinta). CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 19h20 (no domingo na mostra O Amor, a Morte e as Paixões). Sophie reflete sobre a alegria compartilhada e a melancolia de um feriado que passou com seu pai vinte anos atrás, quando ainda era criança, viajando para a Turquia. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conviveu com as verdades sobre o homem que não conhecia totalmente.