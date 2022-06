ESTREIAS

Lightyear

EUA, 2022. Direção de Angus MacLane. Animação de ficção científica, 1h49. Livre, legendado e dublado. Buriti 2, 3D, dubl., às 18h15, e 14h15 (exceto sexta, segunda, terça e quarta), 16h15 e 20h15. Buriti 5, dubl., 15h15, 17h15, 19h15 e 21h15. Cine Ritz 1, 3D, dubl., às 16h10, 18h20 e 20h30, e dubl., às 14h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 14h30 (excto segunda, terça e quarta), 16h45 e 19h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h15 (exceto segunda, terça e quarta), 16h30 e 18h45. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 18h15, e às 16h e 20h30. Cinemark Flamboyant 1, 3D, às 13h30, 15h50, 18h10 e 20h30. Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 13h50, 16h10 e 18h40. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 12h30 (exceto segunda, terça e quarta), 15h e 17h30. Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 14h30, 16h50 e 19h10, e 3D, leg., às 21h30. Cinemark Passeio 1, dubl., às 13h50, 16h10 e 18h30. Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h30, 16h50 e 19h10. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h30, 15h50, 18h10 e 20h30. Cinemark Passeio 5, dubl., às 12h30 (exceto segunda, terça e quarta), 15h, 17h30 e 20h. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 13h, 15h30 e 18h. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 13h30 e 16h. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 14h15, 16h30 e 18h50. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (segunda, terça e quarta, às 15h50, 18h10 e 20h30). Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 13h, 15h20, 17h40 e 20h (segunda, terça e quarta, às 14h50. 17h10 e 19h30). Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 16h45, 19h e 21h05, e dubl., às 14h30.

A história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story (1995). O filme segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele vá para um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de seu comandante e sua tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e do tempo, ele descobre que já se passaram muitos anos desde seu teste de voo e que há os descendentes de seus amigos, um grupo de recrutas ambiciosos, e seu charmoso gato companheiro robô, Sox. Para complicar as coisas e ameaçar a missão está a chegada de Zurg, uma presença alienígena imponente com um exército de robôs implacáveis e uma agenda misteriosa.

A Suspeita

Brasil, 2022. Direção de Pedro Peregrino. Com Glória Pires, Charles Fricks, Gustavo Machado. Ação, 2h. 14 anos. Cinemark Flamboyant 6, às 20h (exceto terça) e 22h20. Depois de ser diagnosticada com Alzheimer, a comissária da inteligência da Polícia Civil Lúcia decide se aposentar para cuidar de si e ficar mais perto de sua família. Entretanto, durante seu último caso, ela descobre um grande esquema criminoso e vira uma das principais suspeitas na própria investigação.

Miss França

França, 2022. Direção de Ruben Alves. Com Pascale Arbillot, Isabelle Nanty, Thibault de Montalembert. Coméida, 1h47. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 19h (até terça). O ano é 2004, e Alex, na época vista apenas como um menino de 9 anos, tem um sonho: um dia ser eleita Miss França. 15 anos se passam, Alex perde seus pais e sua autoconfiança e se vê estagnada em uma vida monótona. Porém, um encontro inesperado despertará esse sonho esquecido. Alex então decidirá competir no Miss França, porém, escondendo que, na verdade, é uma mulher trans. A jovem transgênero que se apaixonou por concursos de misses, antes mesmo de tomar conhecimento de sua identidade de gênero, agora adulta, decide perseguir seu sonho com muito esforço, com a intenção de fazer seu nome crescer e ser reconhecida. Beleza, excelência, camaradagem - por meio das etapas de uma competição impiedosa, ajudada por uma colorida família do coração, Alex partirá para conquistar o título, sua feminilidade e, acima de tudo, a si mesma.



Jesus Kid

Brasil, 2022. Direção de Aly Muritiba. Com Sérgio Marone, Paulo Miklos, Maureen Miranda. Comédia, 1h27. 14 anos. Cine Cultura, às 21h (até terça). Eugênio é um escritor de livros de faroeste que está passando por uma crise. O mais novo livro de seu personagem mais famoso, Jesus Kid, está sendo um fracasso de vendas. Quando ele é contratado para escrever o roteiro de um filme, ele parece ter encontrado sua salvação.



Em cartaz



Assassino Sem Rastro

EUA, 2022. Direção de Martin Campbell. Com Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci. Suspense, 1h54. 16 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 21h20. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 18h30. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 13h (exceto segunda, terça e quarta). Alex Lewis é um assassino experiente com reputação de precisão discreta. Ele planeja se aposentar logo, mas recebe uma última tarefa antes que consiga realizar tal desejo de vida. O alvo é simples: uma pessoa. Isso até que descobre que o alvo é uma garota. Preso em um dilema moral, Alex se recusa a concluir um trabalho que viola seu código de ética e então pede para cancelar tal contrato. Mas descobre que a garota foi morta por outro assassino. Isso o coloca contra o agente do FBI Vincent Serra, quem reabilitou a menina depois que seu pai foi morto. Ao se voltar contra o FBI, bem como as outras pessoas que estão atrás de Serra, Alex se propõe a eliminar os traficantes de crianças, mas sua grave perda de memória acaba sendo prejudicial para sua saúde e missão. Com o objetivo de se vingar, mas com a saúde violada ele é forçado a questionar todas as suas ações, se perdendo na linha entre o certo e o errado.



A Hora do Desespero

Canadá e EUA, 2022. Direção de Phillip Noyce. Com Naomi Watts, Colton Gobbo, Michelle Johnston. Suspense, 1h24. 14 anos, dublado. Cinemark Passeio 5, às 22h20. Uma mãe recentemente viúva, Amy Carr, está fazendo o possível para restaurar a normalidade na vida de sua filha e de seu filho adolescente em sua pequena cidade do interior. Enquanto ela está fazendo sua corrida matinal na floresta, ela encontra sua cidade no caos quando um tiroteio ocorre na escola de seu filho. A quilômetros de distância, a pé na floresta densa, Amy corre desesperadamente contra o tempo para salvar seu filho. Superando lesões enquanto faz o que pode para sair do local, enquanto manda várias chamadas telefônicas e mensagens de texto na esperança de descobrir se sua filha Emily e seu filho adolescente Noah estão seguros. Mas sem sinal e com poucas informações, jogadas por policias e jornalistas, que conseguiu no caminho, Amy se vê em um dilema de mãe: seria meu filho um assassino dentro de sua própria escola?



O Traidor

Itália, França, Alemanha e Brasil, 2022. Direção de Marco Bellocchio. Com Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane. Drama biográfico, 2h33. 16 anos, legendado. Cine Cultura, às 16h20. Considerado um dos mafiosos mais relevantes na história da Itália, Tommaso Buscetta vivia no início dos anos 1980 em meio a uma guerra generalizada entre os chefes da máfia siciliana pelo controle do tráfico de heroína. Sendo Tommaso um integrante de alto escalão, ele foge para se esconder no Brasil. Na Itália, os acertos de contas acontecem enquanto Buscetta assiste de longe seus filhos e irmãos sendo assassinados em Palermo, sabendo que poderá ser o próximo. Preso pela polícia brasileira e extraditado para a Itália, Buscetta toma uma decisão que vai mudar os rumos da máfia italiana: ele decide se encontrar com o juiz Giovanni Falcone e trair o voto eterno que fez à Cosa Nostra. O mafioso se torna assim o principal informante da polícia em uma gigantesca operação que resultou em centenas de prisões que ajudaram a desmantelar a máfia italiana. Em meio a mortes, tráfico e ameaças, Tommaso viveu os dois extremos da lei e tornou-se conhecido por seus ex-companheiros como traidor.



O Último País

Brasil, Cuba e Angola, 2022. Direção de Gretel Marín. Documentário, 1h10. Livre, legendado. Cine Cultura, às 15 horas. Depois de ter deixado Cuba para estudar na França, Gretel retorna a seu país de origem na intenção de prosseguir com a sua vida artística. Mas quando ela percebe que aquele está longe de ser o lugar ideal para seguir o seu sonho, seu interior divide-se entre o amor que sente por sua cidade natal e família, e a perseverança em querer mostrar ao mundo seu trabalho.



Jurassic World: Domínio

EUA, 2022. Direção de Colin Trevorrow. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Aventura e ficção científica, 2h26. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 14h20 (exceto sexta, segunda, terça e quarta), 17h20 e 20h20. Buriti 3, dubl., às 15h50. Buriti 4, dubl., às 19h20. Buriti 6, dubl., às 21h10. Cine Ritz 2, dubl., às 14h e 19h30 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 15h (segunda, terça e quarta, às 15h30, 18h50 e 21h50. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h15. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 12h25 (exceto segunda, terça e quarta), 15h40 e 22h. Cinemark Flamboyant 5, 3D, dubl., às 14h15, 17h40 e 20h50. Cinemark Passeio 1, dubl., às 21h10. Cinemark Passeio 2, dubl., às 12h20 (exceto segunda, terça e quarta), 15h30, 18h40 e 21h50. Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 14h, 17h20 e 20h40. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 20h30. Cinépolis Cerrado 7, 3D, dubl., às 15h15, 18h15 e 21h15 (quinta, sábado e domingo, extra às 12h). Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 21h10. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 14h10 e 17h10, e leg., às 20h10. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 14h20, 17h25 e 20h30. Sequência direta do longa de 2018 - Jurassic World: Reino Ameaçado -, quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem - e caçam - ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos os répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana, trazendo problemas graves. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história em uma nova era. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) se envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros, que retornam dos filmes antecessores. Capítulo final da trilogia iniciada por Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros.



Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 18h50 e 21h30. Buriti 6, dubl., às 16h. Cine Ritz 2, dubl., às 17h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h40, 19h20 e 22h (quinta, sexta, sábado e domingo, extra às 14h). Cinemark Flamboyant 2, leg., às 19h . Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 12h20 (exceto segunda, terça e quarta) e 15h30, e leg., às 18h30 e 21h40. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 14h, 17h20 e 20h20. Cinemark Passeio 3, dubl., às 21h30. Cinemark Passeio 6, dubl., às 14h10, 17h10 e 20h10. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h45, 18h45 e 21h45 (quinta, sábado e domingo, extra às 12h45). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 20h45. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 13h20 (exceto segunda, terça e quarta), 16h 18h40 e 21h20. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 15h15, 18h e 20h40. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 18h30 e 21h15. A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.



Dr. Estranho no Multiverso da Loucura

EUA, 2022. Direção de Sam Raimi. Com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams. Aventura, 2h06. 14 anos, dublado. Buriti 4, às 16h40. Buriti 6, às 18h40. Cineflix Aparecida 4, às 21h20. Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e seu parceiro Wong continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU, onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda, que vive isolada desde os eventos de WandaVision.



Sonic 2 – O Filme

EUA, 2022. Direção de Jeff Fowler. Com James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter. Animação em live action, 2h02. Livre, dublado. Multicine Cidade Jardim 1, às 15h30. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí. Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.



Medida Provisória

Brasil, 2022. Direção de Lázaro Ramos. Com Taís Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge. Drama, 1h34. 14 anos. Cinemark Flamboyant 6, às 19h55 (somente terça). Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e pelo advogado Antonio, bem como a de seu primo, o jornalista André, que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. Uma adaptação de Namíbia, Não!, peça de Aldri Anunciação.

Festival Varilux de Cinema Francês



Esperando Bojangles

França e Bélgica, 2022. Direção de Regis Roinsard. Com Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner. Comédia dramática, 2h05. Llivre, legendado. Cine Cultura, às 19h (somente quarta). Na frente de seu filho, Camille e Georges dançam sua música favorita, Mr Bojangles. Com eles, só há lugar para diversão e fantasia. Quem guia o caminho é a mãe, que os leva a um turbilhão de poesia e amor, para que a festa continue de novo e de novo, não importa o que aconteça.