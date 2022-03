ESTREIAS

Os Caras Malvados

EUA, 2022. 2022. Direção de Pierre Perifel. Comédia de animação, 1h40. Livre, dublado. Buriti 4, às 17h10 e 19h20 (sábado e domingo, extra às 15h). Buriti 5, às 15h50. Cine Ritz 2, às 14h, 16h e 18h (domingo, extra às 11h). Cinemark Flamboyant 2, às 13h50 16h30 18h55 (sábado e domingo, extra às 13h50). Cinemark Flamboyant 5, 3D, às 14h30 e 16h55. Cinemark Flamboyant 6, às 15h20 (sábado e domingo, extra às 12h55). Cinemark Passeio 2, às 17h (sábado e domingo, às 13h30 e 16h). Cinemark Passeio 6, às 14h10 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 7, às 15 (sábado e domingo, às 12h35), e 3D, à 17h25 e 19h50 (sábado e domingo, extra às 15h). Cineflix Aparecida 2, às 17h10 e 19h20 (sábado e domingo, extra às 15h). Cineflix Aparecida 4, às 16h10 (sabado e domingo, extra às 14h). Cinépolis Cerrado 3, às 14h45, 17h45 e 20h15. Cinépolis Cerrado 4, às 14h15. Cinépolis Cerrado 7, às 13h45 e 16h30, e 3D, às 19h. CineX Goiânia 2, às 14h, 16h, 18h e 20h. Kinoplex Goiânia 3, às 14h, 16h15 e 20h45. Kinoplex Goiânia 3, às 18h30. Kinoplex Goiânia 6, às 14h30 e 16h40. Baseado nos quadrinhos de Aaron Blabey, o filme segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano malsucedido, o grupo de ladrões decide se passar de bonzinho para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão. Eles acabam aceitando a proposta do Professor Marmelada para ajudá-lo a recuperar porquinhos-da-índia que estão sendo usados para testes em uma empresa. Será que a farsa do grupo se manterá? Ou eles vão finalmente ser os bonzinhos da história?



Vale Night

Brasil, 2022. Direção de Luis Pinheiro. Com Gabriela Dias, Pedro Ottoni, Linn da Quebrada. Comédia, 2h. 16 anos. Buriti 6, às 17h40, 19h40 e 21h40. Cansada de exercer o papel que a sociedade acha que uma mãe deve ser e as responsabilidades de seu primeiro filho, Daiana resolver pegar um “vale night” - uma folguinha - para sair com as amigas para um baile funk de noite. Para isso, terá de deixar o filho com o pai da criança, Vini. Este, também entediado de olhar o filho por algumas horas, decide também ir para a suposta festa, mas sabendo que a mãe pediu para que ficasse com o filho, ele decide levar o menino junto com ele. Tentado não ser avistado pela mãe da criança ou pelas amigas dela, tudo ocorre bem com o filho e ele na festa, isso até que ele perde a criança no baile. Desesperado, ele corre por toda comunidade para achar o garoto, se colocando em situações surreais, inusitadas e divertidas para que Daiana e suas amigas não o veja o menino sozinho pelo baile.



PJ Harvey – Um Cão Chamado Dinheiro

Irlanda e Reino Unido, 2019. Direção de Seamus Murphy. Documentário musical, 1h30. Legendado, 12 anos. Cine Cultura, às 18h20. Enquanto trabalha para desenvolver seu mais novo álbum, a cantora e compositora PJ Harvey passa por epifanias criativas e busca por novas inspirações. Documentada de perto, ela trilha uma jornada intimista ao redor do mundo para reunir todas as influências possíveis em sua próxima criação.

EM CARTAZ

Belfast

Reino Unido, 2022. Direção de Kenneth Branagh. Com Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill. Drama, 1h39. Legendado, 14 anos. Cinemark Flamboyant 6, às 17h45, 20h10 e 22h35. CineX Goiânia 1, às 18h (exceto domingo). A vida de uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio a mudanças culturais e de violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa e a Ma, junto com seus avós que contam histórias maravilhosas. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas. Pa sonha em emigrar para Sydney ou Vancouver, uma perspectiva que Ma encontrou com aflição. No entanto, ela não pode mais negar a opção de deixar Belfast à medida que o conflito piora e Pa recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra de seus empregadores.

Agente das Sombras

EUA, China e Austrália, 2022. Direção de Mark Williams. Com Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith. Suspense, 1h48. Dublado, 14 anos. Buriti 3, às 21h20. Cineflix Aparecida 3, às 21h40. Cinépolis Cerrado 4, às 16h45. Confiança, identidade e o perigo do poder sem controle levam um agente secreto ao limite. Travis Block vive e luta nas sombras. Um “consertador” autônomo do governo, Block é um homem perigoso cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações ocultas. Quando Block descobre que um programa sombrio chamado Operação Unidade está abatendo cidadãos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI Robinson, ele pede a ajuda de um jornalista. Mas seu passado e presente colidem quando seu filha e neta são ameaçadas. Agora, Block precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para uma chance de redenção. Nada nem ninguém está seguro quando os segredos estão escondidos no Blacklight.



O Ritual - Presença Maligna

Reino Unido e Irlanda do Norte, 2022. Direção de Christopher Smith. Com Jessica Brown Findlay, Sean Harris, John Lynch. Terror, 1h37. Legendado e dublado, 14 anos. Buriti 4, dubl., às 21h30. Buriti 5, dubl., às 17h55. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h30 e 21h50. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 19h15 e 21h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h20. Marianne, seu marido Lionel e sua filha Adelaide se mudam para a cidade de Borley no interior da Inglaterra, onde Lionel foi nomeado o novo reverendo. Logo que chegam em sua nova casa, Marianne percebe que estranhos e assustadores eventos começam a acontecer, levantando as suspeitas de que as pessoas da cidade escondem um segredo terrível. Com a ajuda de um famoso ocultista, o casal vai testar toda a sua fé, buscando descobrir a aterrorizante verdade sobre a presença maligna que habita sua casa e deseja possuir sua filha Adelaide.



Tarsilinha

Brasil, 2022. Direção de Célia Catunda, Kiko Mistrorigo. Animação, 1h33. Livre. Buriti 2, às 14h (somente sábado e domingo). Buriti 6, às 15h40. CineX Goiânia 1, às 14h20 e 16h10 (domingo, somente às 14h30). Ao ver que a memória de sua mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde ela terá de encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona.



Coração Ardente

Espanha, 2022. Direção de Andrés Garrigó. Com Karyme Lozano, María Vallejo-Nágera, Carmelo Crespo, Yolanda Ruiz, Claudio Crespo. Drama religioso, 1h29. Dublado, 14 anos. Buriti 1, às 15h (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 4, às 15h10. CineX Goiânia 4, às 19h. A história de Lupe Valdés, uma escritora de sucesso que investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus, em busca de inspiração para o seu próximo romance. Guiada por Maria, perita em mistérios, Lupe descobrirá as revelações de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque e encontrará santos, assassinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores... além de milagres e crimes. Por meio de sua pesquisa, Lupe também descobrirá os segredos do seu próprio coração, afligido por velhas feridas que precisam ser curadas.



Deserto Particular

Brasil, 2022.Direção de Aly Muritiba. Com Antonio Saboia, Luthero de Almeida, Thomas Aquino. Suspense, 2h05. Drama, 14 anos. Cine Cultura, às 15h45. Daniel é um policial exemplar, mas acaba cometendo um erro que coloca em risco sua carreira e sua honra. Quando nada mais parece o prender a Curitiba, ele parte em busca de Sara, uma mulher com quem se relaciona virtualmente. Ele então mergulha em um intenso processo interno para aprender a lidar melhor com seus próprios afetos.



A Felicidade das Pequenas Coisas

Butão, 2022. Direção de Pawo Choyning Dorji. Com Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham, Chimi Dem. Drama, 1h50. Legendado, 10 anos. Cine Cultura, às 20h10. Um jovem professor butanês, Ugyen, foge de suas obrigações enquanto planeja ir para a Austrália no intuito de tornar cantor. Como reprimenda, seus superiores o enviaram à escola mais remota do mundo, uma aldeia glacial do Himalaia chamada Lunana, para completar seu serviço. Ele se encontra exilado de seu conforto ocidentalizado após uma árdua jornada de oito dias para chegar à longínqua localidade. Lá, ele não encontra eletricidade, pouco material didático e nem mesmo um quadro-negro. Embora pobres, os aldeões dão as boas-vindas ao seu novo professor, mas ele enfrenta a difícil tarefa de ensinar as crianças da aldeia contando com poucos recursos. Ugyen quer desistir e voltar para casa, mas começa a aprender sobre as dificuldades na vida das lindas crianças a que ensina e começa a ser transformado por meio da incrível força espiritual dos moradores.



Batman

EUA, 2022. Direção de Matt Reeves. Com Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Ação policial, 2h57. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 17h, e leg., às 20h30. Buriti 2, dubl., às 16h e 19h30. Buriti 5, dubl., às 20h. Cine Ritz 1, dubl., às 13h40, 16h50 e 20h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 17h30 e 21h (sábado e domingo, extra às 14h). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h30. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 16h e 20h30. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 16h20 e 20h (sábado e domingo, extra às 12h40). Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 21h20. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 17h e 20h40 (segunda, somente às 17h). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 17h20 e 21h. Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 16h40 e 20h20 (sábado e domingo, extr às 13h). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 16h10 e 19h50 (sábado e domingo, extra às 12h30). Cinemark Passeio 1, dubl., às 16h10 e 19h50 (sábado e domingo, extra às 12h30; segunda, somente às 16h10). Cinemark Passeio 3, dubl., às 17h20 e 21h (sábado e domingo, extra às 13h40). Cinemark Passeio 4, dubl., às 17h40 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 14h). Cinemark Passeio 5, dubl., às 16h40 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 14h, 17h30 e 21h. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h, 18h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h30, 17h e 20h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h30 e 18h, e leg., às 21h30. CineX Goiânia 3, dubl., às 15h30 e 19h. CineX Goiânia 5, dubl., às 15h, e leg., às 18h30. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h30 e 20h (sábado e domingo, extra às 13h). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 16h e 19h30. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h, 17h30 e 21h. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 13h30, 17h e 20h30. O longa segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás disso tudo. Porém, a investigação o leva a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.



Coração de Fogo

França e Canadá, 2022. Direção de Laurent Zeitoun. Animação, 1h33. Livre, dublado. Cinemark Flamboyant 3, às 14h45. Cinépolis Cerrado 2, às 13h (somente sábado e domingo). CineX Goiânia 4, às 14h30. Georgia Nolan é uma adolescente de 16 anos que sonha em ser uma bombeira. Reconhecendo o ambiente majoritariamente dominado por homens, a garota possui um forte desejo de pioneirismo. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar bombeiros de Nova York, o pai de Georgia, Shawn, é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como um jovem chamado Joe e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário. Nessa aventura, a adolescente vai testar sua coragem e persistência para alcançar seu sonho, proteger sua família e combater o mal que assola sua comunidade.



Uncharted: Fora do Mapa

EUA, 2022. Direção de Ruben Fleischer. Com Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali. Aventura, 1h56. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 16h40 e 19h. Cine Ritz 2, dubl., às 20h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h50 e 19h10. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 19h20 e 22h. Cinemark Passeio 6, dubl.,às 16h30, 19h10 e 21h50 (sábado e domingo, às 16h35, 19h20 e 22h). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 21h15. CineX Goiânia 4, dubl., às 16h30 e 20h45. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 13h20 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 18h50. Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos, o filme serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan Nate Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas, antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria a ser um dos seus mais confiáveis companheiros. O filme mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Victor Sully Sullivan. Os dois partem em busca pelo “maior tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan. Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo tesouro.



Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

EUA, 2021. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Willem Dafoe, Marisa Tomei. Aventura, 2h28. Legendado e dublado, 12 anos. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 19h50 (somente segunda). Cinemark Passeio 1, dubl., às 19h50 (somente segunda). Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não só tem de deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades como herói.



Ataques dos Cães

Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e EUA, 2021. Direção de Jane Campion. Com Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons. Faroeste, 2h08. Legendado, 14 anos. CineX Goiânia 1, às 18h (somente domingo). Phil Burbank é brutalmente sedutor. Ele é um caubói tão cru quanto suas peles. O ano é 1925. Os irmãos Burbank são fazendeiros ricos em Montana. No restaurante Red Mill a caminho do mercado, os irmãos conhecem Rose, a proprietária viúva, e seu filho impressionável Peter. Phil se comporta tão cruelmente que leva os dois às lágrimas, divertindo-se com a dor e fazendo seus companheiros vaqueiros rirem - todos, exceto seu irmão George, que conforta Rose e depois volta a se casar com ela. Enquanto Phil oscila entre a fúria e a astúcia, sua provocação a Rose toma uma forma misteriosa - ele paira nas bordas de sua visão, assobiando uma música que ela não pode mais tocar. Sua zombaria de seu filho é mais aberta, amplificada pelos aplausos dos discípulos vaqueiros de Phil. Então, Phil aparece para colocar o menino sob sua asa. A relação dos dois vai do céu ao inferno. O invejoso Phil fará de tudo para atrapalhá-los. Esse último gesto é um abrandamento que deixa Phil exposto, ou um enredo que se torna ainda mais ameaçador?



Licorice Pizza

EUA, 2022. Direção de Paul Thomas Anderson. Com Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper. Comédia romântica, 2h14. Legendado, 14 anos. CineX Goiânia 1, às 20h (exceto domingo). história de Alana Kane e Gary Valentine crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando, 1973. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e, inevitavelmente, se apaixonam por outras pessoas para evitar se apaixonar um pelo outro. Mas há um detalhe entre os dois: ela tem 25 e ele, 15. Eles se conhecem em um dia de foto na escola de Gary, onde Alana está ajudando os fotógrafos no fatídico dia. O filme acompanha a navegação traiçoeira do primeiro amor e como Alana tem a jornada de autodescoberta de uma jovem: experimentando diferentes empregos e roupas, diferentes prioridades e personalidades e vendo o que se encaixa. Enquanto Gary está iniciando sua carreira de ator em Hollywood, com a ajuda dos pais e trazendo consigo Alana para o meio.