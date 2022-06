ESTREIA

Jurassic World: Domínio

EUA, 2022. Direção de Colin Trevorrow. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Aventura e ficção científica, 2h26. 12 anos, legendado e dublado.Buriti 1, 3D, dubl., às 16h40, e dubl., às 19h40. Buriti 2, dubl., às 17h20 e 20h20 (sábado e domingo, extra às 14h20). Buriti 4, dubl., às 15h20 e 18h15, e leg., às 21h10. Buriti 5, dubl., às 16h e 19h. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 15h30 (sábado e domingo, às 14h30), 18h40 e 21h40. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 19h, e dubl., às 16h e 22h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 15h20, 18h30 e 21h40 (sabado e domingo, extra às 12h10). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 19h40 (sábado, extra às 22h50). Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 14h e 17h10, e leg., às 20h20 (sexta e sábado, extra às 23h30). Cinemark Flamboyant 8, 3D, dubl., às 14h40 e 17h50, e 3D, leg., às 21h. Cinemark Passeio 1, dubl., às 14h, 17h10 e 20h20 (sexta e sábado, extra 23h30). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 14h40, 17h50 e 21h. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 15h20, 18h30 e 21h40 (sábado e domingo, extra às 12h10). Cinemark Passeio 5, 3D, leg., às 16h20 e 22h40, e leg., às 19h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h20, 17h30 e 20h50 (sábado e domingo, extra às 12h). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 14h30, 17h45 e 21h. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h30, 16h45 e 20h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 15h30 e 18h45 (sábado e domingo, extra às 12h20), e 3D, leg., às 22h. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 13h e 19h15 (sexta e sábado, extra às 22h30), e leg., às 16h. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 14h40. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 14h30 e 17h30, e 3D, leg., às 20h30. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 17h e 20h (sábado e domingo, às 18h20 e 21h20). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 18h20 e 21h20 (sábado e domingo, às 15h45 e 18h45). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 19h50. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 14h55, 17h55 e 21h. Sequência direta do longa de 2018, - Jurassic World: Reino Ameaçado -, quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem - e caçam - ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos os répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana, trazendo problemas graves. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história em uma nova era. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) se envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros, que retornam dos filmes antecessores. Capítulo final da trilogia iniciada por Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros.

EM CARTAZ

Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 16h50 e 20h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h30, 19h10 e 21h50 (sábado e domingo, extra às 13h50). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h40 (exceto sábado e domingo), 18h50 e 21h30. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 16h, 19h e 22h (sábado e domingo, extra às 12h50). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h30, 17h30 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 23h40). Cinemark Flamboyant 5, leg., às 15h10, 18h20 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 12h). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 16h45. Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h50, 16h45, 19h40 e 22h35 (segunda, somente às 14h30 e 17h30). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 13h45, 16h30, 19h30 e 22h15. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 15h45 e 18h30 (sábado e domingo, extra às 12h45), e leg., às 21h15. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 15h40, 18h20 e 21h (sábado e domingo, às 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 17h40 e 20h20. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 14h20 (sábado e domingo, às 15h20). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 14h40 e 20h10 (sábado e domingo, às 18h e 20h40). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h05, 17h45 e 20h30. A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Medida Provisória

Brasil, 2022. Direção de Lázaro Ramos. Com Taís Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge. Drama, 1h34. 14 anos. Cine Cultura, às 13h30. Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitu (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. O longa é uma adaptação de Namíbia, Não!, peça de Aldri Anunciação que o diretor e ator Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

Tantas Almas

Colômbia, Brasil, Bélgica e França, 2022. Direção de Nicolás Rincón Gille. Com José Arley de Jesús Carvallido Lobo. Drama, 2h17. 12 anos, legendado. Cine Cultura, às 15h30. José volta para casa depois de uma longa noite de pesca, e descobre que forças paramilitares mataram seus dois filhos e jogaram seus corpos no rio. O homem atravessa o Rio Magdalena, o maior da Colômbia, em busca dos corpos, e, apesar de sua dor, José está determinado a encontrá-los. Em um país despedaçado, o longa acompanha a trajetória do pescador para dar o enterro que seus filhos merecem e, dessa forma, dar descanso a suas almas.

A Felicidade das Coisas

Brasil, 2022. Direção de Thaís Fujinaga. Com Magali Biff, Patrícia Saravy, Lavinia Castelari. Drama, 1h27. 12 anos. Cine Cultura, às 18h. Uma casa de veraneio, com piscina. Paula, de 40 anos, provavelmente tinha expectativas muito tranquilas em relação às férias que passaria ali. Mas ela passa o verão grávida de seu terceiro filho, em uma casa apertada que está uma bagunça completa. Sem o marido, mas com a mãe, seu filho e filha pré-adolescentes distantes. A casa fica perto de um rio perigoso, uma praia não muito charmosa e um clube caro. A alardeada piscina foi jogada de lado no jardim. Não há dinheiro para instalá-lo - absolutamente nenhum. Mesmo assim, Paula fica decidida a instalar a piscina, como se isso fosse de repente deixar todos felizes e suas frustrações desaparecerem.

A Médium

Tailândia, 2022. Direção de Banjong Pisanthanakun. Com Narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma, Sirani Yankittikan. Terror, 2h11. Dublado, 16 anos. Cine Cultura, às 19h45. Uma equipe de documentários tailandesas viaja para a parte nordeste da Tailândia para documentar a vida cotidiana de um médium local, Nim, que é possuído pelo espírito de Bayan, uma divindade local que os aldeões adoram. Bayan é um deus ancestral e possui mulheres na família de Nim há gerações. A última na linha de sucessão foi a irmã de Nim, Noi. No entanto, Noi não queria ser médium e se voltou para o cristianismo. O espírito de Bayan mudou-se para Nim e está com ela desde então. Após a mulher fazer uma revelação horripilante sobre a família de sua irmã, sua sobrinha Mink começa a exibir comportamentos estranhos. Nim está inicialmente convencido de que Bayan deseja que Mink seja o sucessor de Nim, mas Noi se recusa a deixar Nim realizar uma Cerimônia de Aceitação para mover o espírito de Bayan para sua filha. Mas a deusa que eles tanto adoravam talvez não seja o que sempre acharam.

Luta pela Fé - A História do Padre Stu

EUA, 2022. Direção de Rosalind Ross. Com Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver. Drama biográfico, 2h04. 12 anos, dublado. Buriti 6, às 16h50 e 20h30. Cinemark Flamboyant 6, às 14h (sábado e domingo, às 13h20). Baseado em uma história real, Father Stu é um boxeador que vira um padre. Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen, uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico.

O Homem do Norte

EUA, 2022. Direção de Robert Eggers. Com Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang. Ação, 2h17. Legendado, 18 anos. Kinoplex Goiânia 6, às 17h20 (exceto sábado e domingo). A hitória de vingança e loucura e um príncipe. Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth está prestes a atingir maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill, que acaba sendo brutalmente assassinado. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. Vinte anos depois, agora Amleth, um homem viking que sobrevive ao saquear aldeias eslavas, conhece uma vidente. Ela por sua vez o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há muito tempo atrás: salvar sua mãe, matar o tio e vingar o pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio.

Dr. Estranho no Multiverso da Loucura

EUA, 2022. Direção de Sam Raimi. Com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams. Aventura, 2h06. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 16h30 e 20h. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h45, 19h20 e 21h55 (sábado e domingo, extra às 14h10). Cinemark Flamboyant 4, 3D, dubl., às 14h50 e 18h, e leg., às 21h10. Cinemark Passeio 6, dubl., às 13h, 16h, 19h10 e 22h. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h15, 18h30 e 21h30. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 15h30 (sábado e domingo, às 13h), e leg., às 21h50 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 17h15. Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e seu parceiro Wong continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU, onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda, que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

D.P.A. 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo

Brasil, 2022. Direção de Mauro Lima. Com Pedro Henriques Motta, Letícia Braga, Anderson Lima. Aventura, 1h42. Kinoplex Goiânia 6, às 13h10 (somente sábado e domingo). Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso Medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula do porteiro. Mas, para fazer isso, eles terão de viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice.

Sonic 2 – O Filme

EUA, 2022. Direção de Jeff Fowler. Com James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter. Animação em live action, 2h02. Livre, dublado. Buriti 2, às 14h50. Cineflix Aparecida 4, às 14h e 16h25(somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 4, às 12h05 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 5, às 13h10. Cinépolis Cerrado 4, às 12h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, às 15h30 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2, às 14h40. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí. Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.