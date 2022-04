ESTREIAS

D.P.A. 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo

Brasil, 2022. Direção de Mauro Lima. Com Pedro Henriques Motta, Letícia Braga, Anderson Lima. Aventura, 1h42. Buriti 3, às 14h15 e 18h50. Buriti 6, às 16h45. Cineflix Aparecida 4, às 15h05, 17h20 e 19h35. Cinemark Flamboyant 3, às 13h20, 16h e 18h30 (quinta, sexta e sábado; domingo, às 16h e 18h30; segunda e quarta, às 16h20 e 19h; terça, às 14h20 e 16h50). Cinemark Passeio 2, às 13h50, 16h50 e 19h50 (segunda, terça e quarta, às 14h30, 17h10 e 20h10). Cinemark Passeio 7, às 12h40 (exceto segunda, terça e quarta) e 15h10. Cinépolis Cerrado 4, às 13h10, 15h30, 17h45 e 20h15. Kinoplex Goiânia 3, às 14h30, 16h45 e 19h. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h20 e 16h30. Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso Medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula do porteiro. Mas, para fazer isso, eles terão de viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice.

Cidade Perdida

EUA, 2022. Direção de Aaron Nee e Adam Nee. Com Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe. Comédia romântica, 1h52. 14 anos, legendado. Buriti 3, dubl., às 16h30. Buriti 6, dubl., às 14h20, 19h e 21h20. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h50, 19h15 e 21h40. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 21h (exceto terça; segunda e quarta, às 21h30). Cinemark Flamboyant 5, leg., às 15h40 e 20h40. Cinemark Passeio 1, dubl., às 19h e 21h35. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h45, 17h15 e 19h45, e leg., às 22h15. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 19h10 e 21h30 (sábado, às 17h30 e 20h). A brilhante, porém reclusa, autora Loretta Sage escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan, que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico, para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. Para provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.



A Mesma Parte de um Homem

Brasil, 2022. Direção de Ana Johann. Com Irandhir Santos, Clarissa Kiste, Otávio Linhares. Drama, 1h39. 16 anos. Cine Cultura, às 16h30. Renata vive no interior com sua filha adolescente e seu marido, inseridos em uma família patriarcal de origem humilde e compreendendo o medo do exterior como um sentimento comum. Ao perder o único referencial masculino, Renata e a filha se sentem inseguras como nunca. Por isso, elas se fecham em casa, trancam as portas e recusam a aproximação de outros homens. A chegada de um desconhecido todavia, desperta sentimentos conflituosos. Conforme as duas mulheres passam a conviver com o forasteiro, dois caminhos se mostram possíveis: seria ele um substituto para essa ausência masculina naquela família, ou seria ele uma possibilidade para que, a até então esposa submissa se empodere, e a filha descubra seu potencial de violência e rebeldia, ressignificando o papel desse homem em uma nova dinâmica familiar?



EM CARTAZ

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

EUA e Reino Unido, 2022. Direção de David Yates. Com Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen. Aventura, 2h23. 10 anos, legendado e dublado. Buriti 2, dubl., às 14h, 16h50 e 19h40. Buriti 5, dubl., às 15h30, 18h20 e 21h10. Cine Ritz 1, dubl., às 13h20, 16h, 18h30 e 21h (sexta, sessão das 21, leg.; domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h10, 19h e 21h50. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 15h e 21h20, e leg., às 18h30. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 12h40, 15h45, 18h50 e 21h55 (segunda, terça e quarta, às 15h10, 18h15 e 21h20). Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 14h40, 17h50 e 20h55 (quarta, às 14h30, 17h50 e 21h10). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 13h45, 16h50 e 19h55 (segunda, terça e quarta, às 17h15 e 20h20). Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h50, 18h e 21h10 (sexta, domingo e quarta, às 14h50 e 18h), e leg., às 21h10 (somente sexta, domingo e quarta). Cinemark Passeio 4, dubl., às 12h35 (exceto segunda, terça e quarta), 15h40, 18h45 e 21h50). Cinemark Passeio 7, dubl., às 20h20. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 15h, 18h e 21h. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h, 17h e 20h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h, 16h e 19h, e leg., às 22h. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 14h20, 17h20 e 20h20. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 15h10, 18h10 e 21h10. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 14h40, 17h35 e 20h30. Sequência das aventuras de Newt Scamander, um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra porque o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão. Mas o que o grupo de Scamander não sabe é que Grindelwald colocará o Mundo Mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas. Enquanto o universo da magia fica mais dividido, Dumbledore deve decidir por quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima.



Medida Provisória

Brasil, 2022. Direção de Lázaro Ramos. Com Taís Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge. Drama, 1h34. 14 anos. Buriti 1, às 21h40. Cine Cultura, às 14h30 e 18h30. Cine Ritz 2, às 13h30, 17h20 e 21h10. Cinemark Flamboyant 5, às 13h10 e 18h15 (segunda, terça e quarta, às 18h15). Cinemark Passeio 6, às 17h. Cinemark Passeio 7, às 17h40. Kinoplex Goiânia 3, às 21h20. Kinoplex Goiânia 6, às 18h50. Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e pelo advogado Antonio, bem como a de seu primo, o jornalista André, que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de País. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. O longa é uma adaptação de Namíbia, Não!, peça de Aldri Anunciação.



A Mulher de um Espião

Japão, 2022. Direção de Kiyoshi Kurosawa. Com Yû Aoi, Masahiro Higashide, Yuri Tsunematsu. Drama histórico, 1h55. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 20h30. O mundo, e assim como o Japão, estão no começo da Segunda Guerra Mundial. Um comerciante japonês deixa sua esposa para trás para viajar para Manchuria, onde ele testemunha um ato de barbaridade. Mexido com o que testemunhou, suas próximas ações acabam causando certo desentendimento, ciúmes e problemas legais para sua esposa.



Sonic 2 – O Filme

EUA, 2022. Direção de Jeff Fowler. Com James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter. Animação em live action, 2h02. Livre, dublado. Buriti 1, às 14h10, 16h40 e 19h10. Buriti 4, às 15h20, 17h50 e 20h20. Cineflix Aparecida 1, às 14h20 (somente de quinta a domingo). Cineflix Aparecida 5, às 15h, 17h30 e 20h. Cinemark Flamboyant 4, às 14h30, 17h25 e 20h10. Cinemark Flamboyant 6, às 13h30 e 16h30 (segunda, terça e quarta, às 16h). Cinemark Flamboyant 8, às 12h30, 15h15 e 18h (segunda, terça e quarta, às 15h45 e 18h30). Cinemark Passeio 1, às 12h30 (somente de quinta a domingo). Cinemark Passeio 5, às 13h10, 16h10 e 19h15 (segunda, terça e quarta, às 14h40, 17h50 e 20h45). Cinépolis Cerrado 6, às 15h45, 18h45 e 21h45. Cinépolis Cerrado 7, às 13h45 e 16h30. Kinoplex Goiânia 2, às 14h10 e 16h40 (exceto sábado). Kinoplex Goiânia 5, às 13h20 (exceto segunda, terça e quarta), 15h50, 18h20 e 20h50. Kinoplex Goiânia 6, às 16h20. Multicine Cidade Jardim 2, às 14h20, 16h55 e 19h30. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.



Morbius

EUA, 2022. Direção de Daniel Espinosa. Com Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona. Aventura, 1h48. 14 anos, legendado. Buriti 3, dubl., às 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 15h20 e 19h10. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 21h50. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 19h15 e 21h45 (segunda, terça e quarta, às 18h45 e 21h15). Cinemark Passeio 6, dubl., às 14h15 (exceto segunda, terça e quarta), 19h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 19h15. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 14h. Multicine Cidade Jardim 11, dubl., às 18h45 e 21h. Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics, Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudovampiro e que agora precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar capacidades iguais à de um morcego, Morbius precisa de sangue humano para sobreviver, os efeitos colaterais também o fizeram mudar fisicamente, ganhando presas e uma pele pálida. Além disso, a cada pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele.



Os Caras Malvados

EUA, 2022. 2022. Direção de Pierre Perifel. Comédia de animação, 1h40. Livre, dublado. Cine Ritz 2, às 11h (somente domingo). Baseado nos quadrinhos de Aaron Blabey, o filme segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano malsucedido, o grupo de ladrões decide se passar de bonzinho para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão. Eles acabam aceitando a proposta do Professor Marmelada para ajudá-lo a recuperar porquinhos-da-índia que estão sendo usados para testes em uma empresa. Será que a farsa do grupo se manterá? Ou eles vão finalmente ser os bonzinhos da história?



Batman

EUA, 2022. Direção de Matt Reeves. Com Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Ação policial, 2h57. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 20h50 (somente de quinta a domingo). Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h20. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 21h30. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h. O longa segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás disso tudo. Porém, a investigação o acaba levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.