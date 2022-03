PRÉ-ESTREIA

Morbius

EUA, 2022. Direção de Daniel Espinosa. Com Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona. Aventura, 1h48. 14 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 1, à 0h01 (somente quarta). Cinemark Passeio 4, à 0h01 (somente quarta). Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics, Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudovampiro e que agora precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar capacidades iguais à de um morcego, Morbius precisa de sangue humano para sobreviver, os efeitos colaterais também o fizeram mudar fisicamente, ganhando presas e uma pele pálida. Além disso, a cada pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele.



Êpa! Cadê Noé? 2

Irlanda, Luxemburgo e Alemanha, 2022. Toby Genkel , Sean McCormack (II). Animação, 1h26. Livre, dublado. Buriti 1, às 14h (somente quarta). A arca de Noé flutua em mar aberto, com os melhores amigos Finny, Leah e muitos animais a bordo. Mas, depois de semanas sem terra à vista, o estoque de alimento está acabando. A frágil paz entre carnívoros e herbívoros pode se quebrar a qualquer momento e, para complicar ainda mais a situação, os dois melhores amigos acabam levados ao mar por acidente, depois de uma série de trapalhadas. Leah e seu novo amigo Jelly acabam abandonados em uma ilha remota junto com os últimos suprimentos de comida. Enquanto Finny acorda em uma estranha colônia cheia de criaturas estranhamente familiares vivendo em harmonia - sob a ameaça de um vulcão. Em uma corrida contra o tempo, maré e tremores aterrorizantes, Finny deve resgatar seus amigos, se reunir com sua família e salvar uma colônia inteira da destruição total, além de salvar todos os animais.



ESTREIAS

Ambulância - Um Dia de Crime

EUA, 2022. Direção de Michael Bay. Com Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez. Suspense de ação, 2h16. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 21h10. Buriti 6, dubl., às 16h10 e 18h50. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30, 16h e 21h, e leg., às 18h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h10, 19h e 21h50. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 21h30 (sábado e domingo, às 21h10; quarta, às 21h40). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 15h20 (exceto quarta), 18h20 e 21h20. Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h40, 18h40 e 21h40 (quarta, às 16h50 e 20h30). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 16h, 19h e 22h. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 15h10, e leg., às 18h e 20h50. A história de um marido desesperado que precisa de dinheiro rápido para a esposa. William Sharp é um veterano do exército e como o país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria ou direitos para veteranos, ele precisa achar um emprego para arcar com os custos de uma família. Sua esposa é diagnosticada com uma doença que precisa de uma cirurgia o quanto antes possível, o único problema é que lhe custara mais de 200 mil dólares. Desesperado para salvar a esposa, William pede ajuda para seu irmão, Danny, um ladrão de longa data. Seu irmão tem um plano ambicioso e precisará de táticas do exército para assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Tudo ocorre bem no dia, até que eles acidentalmente atiram em um policial. No meio da correria, eles saem dirigindo uma ambulância e usam o policial como refém.



Me Tira da Mira

Brasil, 2022. Direção de Hsu Chien. Com Cleo Pires, Fiuk, Fábio Jr. Comédia, 1h30. 12 anos. Buriti 3, às 17h20, 19h20 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 15h20). Cineflix Aparecida 4, às 16h30, 19h40 e 21h40 (sábado e domingo às, 15h30, 17h40, 19h40 e 21h40). Cinemark Flamboyant 3, às 17h30, 19h45 e 22h. Cinemark Passeio 7, às 16h15, 18h30 e 21h (quarta, às 17h, 19h30 e 22h). Cinépolis Cerrado 4, às 14h30, 17h, 19h15 e 21h30. Kinoplex Goiânia 1, às 13h50 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2, às 19h10 e 21h20. Roberta é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox. Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero, que está sendo cancelada na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa misão, ela contará com o apoio de Isabela, sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma grande dupla.



Madrugada em Paris

França, 2022. Direção de Elie Wajeman. Com Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Sara Giraudeau. Drama, 1h22. 14 anos, legendado. CineX Goiânia 1, às 17h e 20h30. Mikael é um médico noturno. Atuando em bairros perigosos, ele trata aqueles que ninguém quer ver: viciados em drogas, desabrigados e necessitados. Tomando remédios para aplacar o estresse que suas noites lhe causam, Mikael tenta de uma vez por todas mudar sua vida.



Fabian - O Mundo Está Acabando

Alemanha, 2022. Direção de Dominik Graf. Com Tom Schilling, Albrecht Schuch, Saskia Rosendahl. Drama histórico, 2h56. 16 anos, legendado. Cine Cultura,

às 17h. Berlim, 1931. Enquanto ainda tem emprego, Jakob Fabian, que tem doutorado em estudos alemães, escreve textos publicitários durante o dia e frequenta os estabelecimentos mais bizarros da cidade com Stephan Labude à noite. Enquanto seu amigo é um empreendedor quando se trata de comunismo e sexo, Fabian permanece sóbrio e distante. Sem realmente acreditar nisso, ele espera a “vitória da decência”. Seu amor por Cornelia é a única coisa que o faz questionar seu fatalismo irônico. Ela se torna um raio de esperança em sua existência em ruínas.



A Ilha de Bergman

França, Béligca, Alemanha e Suécia, 2022. Direção de Mia Hansen-Løve. Com Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska. Comédia romântica, 1h52. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 20h15. Um casal de cineastas, Chris e Tony Sanders, viaja para Fårö, a ilha onde Ingmar Bergman viveu e trabalhou, a fim de poder escrever roteiros para seus respectivos filmes em um ato de peregrinação. Tony é um admirador de Bergman e se inspira na ilha. Já Chris não gosta muito da personalidade que foi Bergman, apesar de amar seus filmes, por conta de suas falhas pessoais, especificamente em como ele tratou as mulheres em sua vida e como pai. Lá, os dois seguem caminhos diferentes, Chris conhece um estudante de cinema e Tony continua com sua exploração na ilha e fascinação pelo diretor sueco. Mas à medida que Tony se acha cada vez mais na ilha e em sua obra, Chris não consegue achar inspiração. Em meio de conflitos pessoais, emocionais e profissionais, a vida do casal é lentamente engolida pelo cenário melancólico da ilha, onde ficção e realidade se misturam.



EM CARTAZ

Os Caras Malvados

EUA, 2022. 2022. Direção de Pierre Perifel. Comédia de animação, 1h40. Livre, dublado. Buriti 4, às 16h50 e 19h (sábado e domingo, extra às 14h40). Cine Ritz 2, às 13h20 e 15h10 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 2, às 16h50 e 19h10 (sábado e domingo, extra às 14h40). Cinemark Flamboyant 3, às 15h05. Cinemark Flamboyant 4, às 15h15 (sábado e domingo, extra às 12h50). Cinemark Flamboyant 5, às 16h35 (sábado e domingo, às 16h; quarta, às 16h30), e 3D, às 14h10 e 19h (sábado e domingo, às 13h20 e 18h30; quarta, às 19h). Cinemark Passeio 1, às 14h30 e 16h55 (quarta, somente às 17h30). Cinemark Passeio 5, às 15h (sábado e domingo, às 15h25; quarta, às 16h45). Cinemark Passeio 6, às 17h30 (sábado e domingo, às 13h e 17h50; quarta, às 19h10). CineX Goiânia 2, às 14h, 16h, 18h e 20h. Cinépolis Cerrado 3, às 15h40, 18h e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h20). Cinépolis Cerrado 7, às 14h e 16h45. Kinoplex Goiânia 2, às 13h20 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, às 14h20, 16h30 e 18h50. Multicine Cidade Jardim 1, às 15h05 e 18h45. Baseado nos quadrinhos de Aaron Blabey, o filme segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano malsucedido, o grupo de ladrões decide se passar de bonzinho para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão. Eles acabam aceitando a proposta do Professor Marmelada para ajudá-lo a recuperar porquinhos-da-índia que estão sendo usados para testes em uma empresa. Será que a farsa do grupo se manterá? Ou eles vão finalmente ser os bonzinhos da história?



PJ Harvey – Um Cão Chamado Dinheiro

Irlanda e Reino Unido, 2019. Direção de Seamus Murphy. Documentário musical, 1h30. Legendado, 12 anos. Cine Cultura, às 15h. Enquanto trabalha para desenvolver seu mais novo álbum, a cantora e compositora PJ Harvey passa por epifanias criativas e busca por novas inspirações. Documentada de perto, ela trilha uma jornada intimista ao redor do mundo para reunir todas as influências possíveis em sua próxima criação.



Belfast

Reino Unido, 2022. Direção de Kenneth Branagh. Com Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill. Drama, 1h39. Legendado, 14 anos. Cinemark Flamboyant 2, às 14h40 e 17h05 (quarta, somente às 17h05). CineX Goiânia 5, às 18h. A vida de uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio a mudanças culturais e de violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa e a Ma, junto com seus avós que contam histórias maravilhosas. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas. Pa sonha em emigrar para Sydney ou Vancouver, uma perspectiva que Ma encontrou com aflição. No entanto, ela não pode mais negar a opção de deixar Belfast à medida que o conflito piora e Pa recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra de seus empregadores.



Agente das Sombras

EUA, China e Austrália, 2022. Direção de Mark Williams. Com Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith. Suspense, 1h48. Dublado, 14 anos. Cineflix Aparecida 3, às 17h. Cinemark Passeio 1, às 19h20 (quarta, às 20h). Multicine Cidade Jardim 1, às 20h55. Multicine Cidade Jardim 2, às 17h30. Confiança, identidade e o perigo do poder sem controle levam um agente secreto ao limite. Travis Block vive e luta nas sombras. Um “consertador” autônomo do governo, Block é um homem perigoso cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações ocultas. Quando Block descobre que um programa sombrio chamado Operação Unidade está abatendo cidadãos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI Robinson, ele pede a ajuda de um jornalista. Mas seu passado e presente colidem quando seu filha e neta são ameaçadas. Agora, Block precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para uma chance de redenção. Nada nem ninguém está seguro quando os segredos estão escondidos no Blacklight.



O Ritual - Presença Maligna

Reino Unido e Irlanda do Norte, 2022. Direção de Christopher Smith. Com Jessica Brown Findlay, Sean Harris, John Lynch. Terror, 1h37. Dublado, 14 anos. Buriti 5, às 17h45. Buriti 6, às 21h30. Cineflix Aparecida 3, às 21h45. Cinépolis Cerrado 7, às 22h10. Marianne, seu marido Lionel e sua filha Adelaide se mudam para a cidade de Borley no interior da Inglaterra, onde Lionel foi nomeado o novo reverendo. Logo que chegam em sua nova casa, Marianne percebe que estranhos e assustadores eventos começam a acontecer, levantando as suspeitas de que as pessoas da cidade escondem um segredo terrível. Com a ajuda de um famoso ocultista, o casal vai testar toda a sua fé, buscando descobrir a aterrorizante verdade sobre a presença maligna que habita sua casa e deseja possuir sua filha Adelaide.



Tarsilinha

Brasil, 2022. Direção de Célia Catunda, Kiko Mistrorigo. Animação, 1h33. Livre. Buriti 6, às 14h10 (somente sábado e domingo). CineX Goiânia 5, às 14h20 e 16h10. Ao ver que a memória de sua mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde ela terá de encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona.



Coração Ardente

Espanha, 2022. Direção de Andrés Garrigó. Com Karyme Lozano, María Vallejo-Nágera, Carmelo Crespo, Yolanda Ruiz, Claudio Crespo. Drama religioso, 1h29. Dublado, 14 anos. Cinemark Flamboyant 2, às 19h35. CineX Goiânia 1, às 18h45. A história de Lupe Valdés, uma escritora de sucesso que investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus, em busca de inspiração para o seu próximo romance. Guiada por Maria, perita em mistérios, Lupe descobrirá as revelações de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque e encontrará santos, assassinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores... além de milagres e crimes. Por meio de sua pesquisa, Lupe também descobrirá os segredos do seu próprio coração, afligido por velhas feridas que precisam ser curadas.



Batman

EUA, 2022. Direção de Matt Reeves. Com Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Ação policial, 2h57. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 20h30. Buriti 2, dubl., às 15h40 e 19h10. Buriti 5, dubl., às 19h50 (sábado e domingo, extra às 14h20). Cine Ritz 1, dubl., às 11h (somente domingo. Cine Ritz 2, dubl., às 17h e 20h10. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h20. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 16h e 20h30 (sábado e domingo, às 14h, 17h30 e 21h). Cinemark Flamboyant 1, leg., às 16h40 e 20h20 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 17h40 e 21h20. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 17h10 e 20h50 (sábado e domingo, extra às 13h30; quarta, às 18h10 e 21h50). Cinemark Passeio 3, dubl., às 17h10 e 20h50 (sábado e domingo, extra às 13h30). Cinemark Passeio 4, dubl., às 16h40 e 20h20 (sábado e domingo, extra às 13h; quarta, às 16h20 e 20h). Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h40 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 14h). CineX Goiânia 3, dubl., às 16h e 19h30. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 13h45, 17h15 e 20h45. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h15 e 17h45, e leg., às 21h15. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h45, 18h15 e 21h45. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h e 19h30. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 15h40. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 17h e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h30). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h, 17h30 e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 20h30. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h30 e 19h15. O longa segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás disso tudo. Porém, a investigação o acaba levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.



Uncharted: Fora do Mapa

EUA, 2022. Direção de Ruben Fleischer. Com Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali. Aventura, 1h56. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 15h50 e 18h10. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h20 (sábado e domingo, extra às 14h35). Cinemark Flamboyant 1, leg., às 22h. Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 15h50 e 20h50 (sábado e domingo, extra às 12h10; terça, às 14h30 e 18h10; quarta, às 17h10 e 20h50). Cinemark Passeio 1, dubl., às 22h (quarta, às 22h30). Cinemark Passeio 2, dubl., às 12h50 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 5, dubl., às 20h (sábado e domingo, às 20h15; quarta, às 21h40). Cinemark Passeio 7, dubl., às 13h50 (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 19h30. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h10. Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos, o filme serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan Nate Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas, antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria a ser um dos seus mais confiáveis companheiros. O filme mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Victor Sully Sullivan. Os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan. Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo tesouro perdido.



Licorice Pizza

EUA, 2022. Direção de Paul Thomas Anderson. Com Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper. Comédia romântica, 2h14. Legendado, 14 anos. CineX Goiânia 5, às 20h. história de Alana Kane e Gary Valentine crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando, 1973. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e, inevitavelmente, se apaixonam por outras pessoas para evitar se apaixonar um pelo outro. Mas há um detalhe entre os dois: ela tem 25 e ele, 15. Eles se conhecem em um dia de foto na escola de Gary, onde Alana está ajudando os fotógrafos no fatídico dia. O filme acompanha a navegação traiçoeira do primeiro amor e como Alana tem a jornada de autodescoberta de uma jovem: experimentando diferentes empregos e roupas, diferentes prioridades e personalidades e vendo o que se encaixa. Enquanto Gary está iniciando sua carreira de ator em Hollywood, com a ajuda dos pais e trazendo consigo Alana para o meio.