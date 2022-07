SESSÃO ESPECIAL

Tempo de Diversão

França e Itália, 1967. Direção de Jacques Tati. Com Jacques Tati, Barbara Dennek, Billy Kearns. Comédia, 2h04. Legendado, livre. Cine Cultura, às 19h, pelo Cine Almofada, ao ar livre, na Praça Cívica, sessão gratuita. O senhor Hulot tem de se encontrar com um oficial americano em uma versão high-tech de Paris, mas acaba por se perder no meio do labirinto urbano que a moderna e fria arquitetura causou. Seguindo uma excursão turística de americanos, ele anda pela cidade procurando traços de humanidade e cor em uma metrópole futurista e cinzenta.



PRÉ-ESTREIA

X - A Marca da Morte

EUA, 2022. Direção de Ti West. Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow. Terror, 1h46. 18 anos, legendado e dublado. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 22h (somente sexta, sábado e domingo). Cinemais Bougainville 3, leg., às 21h15 (somente sexta, sábado e domingo). Em 1979, Maxine, uma atriz pornô, Wayne seu namorado e produtor e mais um grupo de atores e pessoas vão para o Texas em uma fazenda, propriedade de Howard e Pearl, um casal idoso, para gravar o novo filme pornográfico The Farmer’s Daughters. Quando o grupo chega na propriedade, são recebidos pelo casal - que apresenta estranhas características. Howard é temperamental com o grupo, sempre falando sobre sua espingarda, enquanto Pearl começa a perseguir Maxine silenciosamente. Com as gravações iniciando sem o conhecimento do proprietário do local, Pearl começa a agir estranhamente e pessoas passam a desaparecer. Howard acaba descobrindo o real motivo do filme e o elenco passa a ter de começar a lutar por suas vidas. No entanto, o idoso casal tem mais a esconder do que apenas não querer que sua pequena fazenda seja um cenário de filme adulto.



ESTREIAS



DC – Liga dos Super Pets

EUA, 2022. Direção de Jared Stern. Animação, 1h46. Livre, dublado. Buriti 2, às 16h30, 18h45 e 21h (sábado e domingo, extra às 14h15). Buriti 5, às 15h30, 17h45 e 20h. Cine Ritz 1, às 13h30, 15h20, 17h20 e 19h10 (domingo, extra às 11). Cineflix Aparecida 4, às 14h40, 16h50 e 19h10. Cineflix Aparecida 5, às 15h30, 18h10 e 20h30. Cinemais Bougainville 2, às 14h e 16h30. Cinemais Bougainville 5, às 13h30, 16h10 e 18h50. Cinemais Portal Norte 3, às 14h, 16h40 e 19h15. Cinemais Portal Sul 3, às 14h20, 16h50 e 19h30. Cinemark Flamboyant 2, às 15h50, 18h20 e 20h50 (sábado e domingo, extra às 13h20). Cinemark Flamboyant 4, às 14h e 16h30. Cinemark Flamboyant 5, às 17h50. Cinemark Passeio 2, às 15h50 e 18h20 (sábado e domingo, extra às 13h20). Cinemark Passeio 5, às 15h20. Cinemark Passeio 8, às 16h15 (sábado e domingo, às 14h e 16h35). Cinépolis Cerrado 1, às 12h40, 15h, 17h45 e 20h15. Cinépolis Cerrado 4, às 15h30 e 18h15. Cinépolis Cerrado 5, às 13h30, 16h, 18h45 e 21h30. Kinoplex Goiânia 2, às 16h50 (segunda, terça e quarta, às 16h45) e 19h10. Kinoplex Goiânia 4, às 13h30 (exceto segunda, terça e quarta), 15h50, 18h10 e 20h30. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h30, 16h45 e 19h. O filme acompanha Krypto o Supercão e Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor, Krypto forma uma equipe de animais de estimação que receberam superpoderes: um cão chamado Ace, que se torna super forte e indestrutível; um porco chamado PB, que pode crescer até o tamanho gigante; uma tartaruga chamada Merton, que se torna super rápida; e um esquilo chamado Chip, que ganha poderes elétricos. Ele deve convencer o bando de abrigo a dominar seus próprios poderes recém-descobertos e ajudá-los a resgatar os Super-heróis - e assim Krypto cria a liga dos Super Pets.



Carro Rei

Brasil, 2022. Direção de Renata Pinheiro. Com Matheus Nachtergaele, Okado do Canal, Jules Elting. Ficção científica, 1h37. 14 anos. Cine Cultura, às 18h (exceto domingo, 31). Uno é um jovem menino que tem a estranha habilidade de conversar com carros desde sua infância. Um dia, as autoridades políticas de sua cidade passam uma lei que pode fazer com que a empresa de seu pai venha a falir. Com a proibição da circulação de carros antigos nas ruas da cidade, Uno recorre ao seu melhor amigo de infância: um carro. Junto com seu tio, Uno transformará um simples automóvel no Carro Rei - um carro que pode falar, ouvir e ter sentimentos.



Virar Mar

Brasil e Alemanha, 2022. Direção de Philipp Hartmann e Danilo Carvalho. Documentário experimental, 1h24. Legendado, 10 anos. Cine Cultura, às 19h50 (exceto domingo, 31). Viajando sem fronteiras entre o sertão nordestino e os pântanos do norte da Alemanha, entre a seca e a fartura, os cineastas registram a complexa e fundamental relação do ser humano com a água. O filme flui entre imaginação, crônica e ensaio, propondo imagens, pensamentos e construções inesperadas que usa a água como metáfora para a vida em dois países distantes e diferentes.



Rua Guaicurus

Brasil, 2022. Direção de João Borges. Documentário, 1h15. 18 anos. Cine Cultura, às 21h30 (exceto domingo, 31). No Centro de Belo Horizonte está localizada a Rua Guaicurus, local conhecido por abrigar um dos maiores complexos de prostituição do Brasil, e que funciona regularmente desde a década de 1950. Atualmente mais de 3 mil trabalhadoras do sexo frequentam a região. A convivência intensa permitiu o desenvolvimento de relações extremamente complexas entre essas mulheres que protagonizam, diariamente, uma série de situações inusitadas nesse ambiente hostil.

EM CARTAZ



Pluft, o Fantasminha

Brasil, 2022. Direção de Rosane Svartman. Com Juliano Cazarré, Lolla Belli, Cleber Salgado. Comédia, 1h28. Livre. Buriti 6, às 14h30. Cinemark Passeio 5, às 13h (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 4, às 13h15. A menina Maribel e o fantasma que morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada amizade. Um dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-Íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota.

Amigo Secreto

Brasil, Alemanha e Holanda, 2022. Direção de Maria Augusta Ramos. Documentário, 2h10. 12 anos. Cine Cultura, às 15h40. Em 2019, a entrada do ex-juiz Sergio Moro no governo Bolsonaro e o vazamento de mensagens trocadas por ele com procuradores e autoridades abalam a credibilidade da Operação Lava Jato. Um grupo de jornalistas acompanha os desdobramentos do caso, enquanto o País mergulha em uma sequência de crises que começa a ameaçar a sua democracia.



GyuriBrasil, 2022. Direção de Mariana Lacerda. Documentário, 1h28. Livre. Cine Cultura, às 14h. Claudia Andujar exilou-se no Brasil e dedicou a vida à salvaguarda dos povos ianomami após a Segunda Guerra Mundial. Seu valioso acervo, sua militância incansável, seu passado de guerra e a vulnerabilidade atual dos indígenas são revistos por meio de diálogos de Andujar com o xamã Davi Kopenawa e o ativista Carlo Zacquini, com a interlocução do filósofo húngaro Peter Pál Pelbart.



Elvis

EUA, 2022. Direção de Baz Luhrmann. Com Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. Biografia musical, 2h39. 12 anos legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 20h45. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 21h20. Cinemais Bougainville 2, dubl., às 20h30. Cinemais Bougainville 3, leg., às 17h15. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 14h20, 17h45 e 21h10 (sábado e domingo, às 13h40, 17h20 e 20h50). Cinemark Passeio 1, dubl., às 20h45 (sábado e domingo, às 20h20). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 20h45. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 14h10, 17h30 e 20h50 (segunda, terça e quarta, às 14h20 e 20h40). A cinebiografia acompanha décadas da vida do artista e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário “Colonel” Tom Parker. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.



O Telefone Preto

EUA, 2022. Direção de Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Terror, 1h43. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 17h40 e 21h45. Cine Ritz 1, dubl., às 21h10). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 17h10, 19h20 e 21h40. Cinemais Bougainville 1, dubl., às 21h30, e leg., às 19h. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 19h10 e 21h40. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 21h. Cinemark Passeio 2, dubl., às 20h50. Cinemark Passeio 3, dubl., às 19h10 e 21h50 (sábado e domingo, às 19h e 21h40). Cinépolis Cerrado 3, dubl, às 21h45 (exceto sexta, sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 18h e 20h30. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 21h30. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 21h10. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 18h20. Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.



Thor: Amor e Trovão

EUA, 2022. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Ficção científica, 1h59. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 15h, 17h30 e 20h10. Buriti 6, dubl., às 16h20, 19h e 21h30. Cine Ritz 2, às 14h e 18h30 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 21h. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 18h30. Cinemais Bougainville 4, 3D, dubl., às 14h15, e 3D, leg., às 21h. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 15h15, 18h15 e 21h. Cinemais Portal Sul 1, dubl., às 15h, 18h15 e 21h. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 16h, 18h55 e 21h50 (sábado e domingo, às 13h30, 16h20, 19h15 e 22h). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h10, 17h e 19h50. Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 20h40. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 15h, 18h e 21h (sábado e domingo, às 13h40, 16h30, 19h20 e 22h10). Cinemark Passeio 5, dubl., às 17h50 e 20h35. Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h45 e 21h40 (sábado e domingo, às 19h05 e 22h). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h, 16h45, 19h30 e 22h15. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 (segunda, terça e quarta, às 15h10, 17h40 e 20h10). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 18h10 (segunda, terça e quarta, às 18h50). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 15h25 e 20h30. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 19h30. O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.



Minions 2: A Origem de Gru

EUA, 2022. Direção de Kyle Balda e Brad Ableson. Comédia de animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 3, às 15h45 e 19h50 (sábado e domingo, extra às 13h50). Buriti 4, às 14h50, 16h50 e 18h50. Cine Ritz 2, às 14h e 18h30 (sábado, extra às 11h, com sessão adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista, e domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, às 14h30, 16h50 e 19h. Cineflix Aparecida 3, às 15h10. Cinemais Bougainville 1, às 14h30 e 16h45. Cinemais Bougainville 3, às 13h45 e 16h. Cinemais Portal Norte 2, às 14h40, 17h15 e 19h30. Cinemais Portal Sul 2, às 14h, 16h30 e 19h. Cinemark Flamboyant 5, às 15h40 (sábado e domingo, às 13h15), e3Dm Pas 15h40 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 7, às 14h e 16h10 (sábado e domingo, às 13h50 e 16h10). Cinemark Flamboyant 8, às 14h30, 16h40 e 18h50. Cinemark Passeio 1, às 14h10, 16h20 e 18h35 (sábado e domingo, às 13h50, 16h e 18h10). Cinemark Passeio 3, às 14h50 e 17h (sábado e domingo, às 14h30 e 16h50). Cinépolis Cerrado 3, às 14h15, 17h e 19h15. Cinépolis Cerrado 7, às 12h50 e 15h15. Kinoplex Goiânia 5, às 13h, 15h, 17h, 19 e 21hA (segunda, terça e quarta, às 14h, 16h, 18h e 20h). Kinoplex Goiânia 6, às 16h10 (segunda, terça e quarta, às 16h50). Multicine Cidade Jardim 3, às 17h20, e 3D, às 15h. Continuação das aventuras dos Minions, e dessa vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.



Lightyear

EUA, 2022. Direção de Angus MacLane. Animação de ficção científica, 1h49. Livre, legendado e dublado. Kinoplex Goiânia 2, às 14h30. A história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story (1995). O filme segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele vá para um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de seu comandante e sua tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e do tempo, ele descobre que já se passaram muitos anos desde seu teste de voo e que há os descendentes de seus amigos, um grupo de recrutas ambiciosos, e seu charmoso gato companheiro robô, Sox. Para complicar as coisas e ameaçar a missão está a chegada de Zurg, uma presença alienígena imponente com um exército de robôs implacáveis e uma agenda misteriosa.



Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Cinemais Bougainville 5, dubl., às 21h30. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 18h20 e 21h20 (sábado e domingo, às 18h25 e 21h20). Cinemark Passeio 7, dubl., às 18h45 e 21h40 (sábado e domingo, às 19h05 e 22h). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 13h25 (segunda, terça e quarta, às 14h05), e leg., às 20h45 (segunda, terça e quarta, às 21h20). A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.