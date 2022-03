ESTREIAS

Batman

EUA, 2022. Direção de Matt Reeves. Com Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Ação policial, 2h57. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 17h e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h30). Buriti 2, dubl., às 16h30 e 20h. Buriti 3, dubl., às 14h50, e leg., às 20h15. Buriti 4, dubl., às 15h30 e 19h. Buriti 5, dubl., às 16h e 19h30. CineX Goiânia 1, dubl., às 16h e 19h30. CineX Goiânia 3, dubl., às 14h, 17h20 e 20h45. CineX Goiânia 4, dubl., às 14h30, e leg., às 17h45 e 21h. Cine Ritz 1, dubl., às 13h40 e 17h, e leg., às 20h20 (domingo, extra às 11h). Cine Ritz 2, dubl., às 15h20 e 20h40. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 18h e 21h30 (sábado e domingo, extra às 14h30). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 18h15 e 21h45 (sábado e domingo, extra às 14h45). Cineflix Aparecida 3, leg., às 18h40 e 22h10. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 15h, 18h30 e 22h. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 13h40, 17h20 e 21h. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 14h40, 18h20 e 22h. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 13h20, 17h e 20h40. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 20h (sexta e sábado, às 22h30). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 14h20, 18h e 21h40. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h, 17h40 e 21h20. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 13h, 16h40 e 20h20. Cinemark Passeio 1, dubl., às 14h30 e 18h10, e leg., às 21h50. Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h10, 17h50 e 21h30. Cinemark Passeio 4, dubl., às 13h40, 17h20 e 21h. Cinemark Passeio 5, dubl., às 13h, 16h40 e 20h20. Cinemark Passeio 7, leg., às 17h e 20h40. Cinemark Passeio 7, dubl., às 22h30 (somente sexta e sábado). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 15h, 18h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h30, 17h e 20h30. Cinépolis Cerrado 3, leg., às 13h, 16h30 e 20h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h30 e 18h, e leg., às 21h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h e 17h30, e leg., às 21h. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h e 19h40. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 14h20, 18h e 21h40. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 12h50, 16h30 e 20h10. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 13h50, 17h30 e 21h10. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 13h20, 17h e 20h40. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 18h20. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 19h55. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 17h e 20h55. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h10 e 19h05. O longa segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás disso tudo. Porém, a investigação o acaba levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.

Undine

Alemanha e França, 2021. Direção de Christian Petzold. Com Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree. Drama, 1h30. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 19h. Undine trabalha como historiadora e dá palestras sobre o desenvolvimento urbano de Berlim. Mas quando o homem que ela ama a deixa, o mito antigo a alcança. Undine tem de matar o homem que a trai e voltar para a água.



A Mulher que Fugiu

Coreia do Sul, 2022. Direção de Hong Sang-Soo. Com Kim Min-Hee, Young-hwa Seo, Saebyuk Kim. Drama, 1h17. 10 anos, legendado. Cine Cultura, às 20h45. Enquanto o marido está em viagem de negócios, Gamhee encontra três amigas nos arredores de Seul. Elas mantêm uma conversa amigável, como sempre, mas existem diferentes correntes fluindo independentemente uma da outra, acima e abaixo da superfície.

EM CARTAZ

Coração de Fogo

França e Canadá, 2022. Direção de Laurent Zeitoun. Animação, 1h33. Livre, dublado. Buriti 3, às 18h15. Buriti 5, às 14h (somente sábado e domingo). CineX Goiânia 5, às 14h30, 16h30 e 18h30. Cineflix Aparecida 3, às 16h40 (sábado e domingo, extra às 14h40). Cinemark Flamboyant 4, às 13h30, 16h e 18h15 (domingo, às 12h50, 15h30 e 17h45; segunda, teraça e quarta, às 13h10, 15h30 e 17h45). Cinemark Passeio 7, às 13h50 e 16h30 (domingo, segunda, terça e quarta, às 13h, 15h15 e 17h30). Cinépolis Cerrado 4, às 13h15 e 15h30. Kinoplex Goiânia 1, às 13h45 (exceto segunda, terça e quarta). Georgia Nolan é uma adolescente de 16 anos que sonha em ser uma bombeira. Reconhecendo o ambiente majoritariamente dominado por homens, a garota possui um forte desejo de pioneirismo. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar bombeiros de Nova York, o pai de Georgia, Shawn, é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como um jovem chamado Joe e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário. Nessa aventura, a adolescente vai testar sua coragem e persistência para alcançar seu sonho, proteger sua família e combater o mal que assola sua comunidade.

Uncharted: Fora do Mapa

EUA, 2022. Direção de Ruben Fleischer. Com Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali. Aventura, 1h56. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 16h50, 19h10 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 14h30). CineX Goiânia 2, dubl., às 14h, 16h15 e 18h30, e leg., às 20h45. Cine Ritz 2, dubl., às 13h15 e 18h30. Cineflix Aparecida 4, dubl. às 17h05, 19h30 e 21h55 (sábado e domingo, extra às 14h35). Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 13h50, e leg., às 16h40, 19h20 e 22h10. Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h, 16h40, 19h20 e 22h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 13h45, 16h15, 19h e 21h45. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 13h10, e leg., às 15h40 e 21h50. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 17h30. Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos, o filme serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan Nate Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas, antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria a ser um dos seus mais confiáveis companheiros. O filme mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Victor Sully Sullivan. Os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan. Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo tesouro perdido.



Exorcismo Sagrado

EUA, México e Venezuela, 2022. Direção de Alejandro Hidalgo. Com Will Beinbrink, Maria Gabriela de Faría, Joseph Marcell. Terror, 1h38. 16 anos, dublado. Cinemark Passeio 7, às 14h20. Cinépolis Cerrado 4, às 17h45. Peter Williams é um padre local que trabalha no México. Ele acabou sendo possuído por um demônio que tentava expulsar e acaba cometendo o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior.



Sing 2

EUA, 2022. Direção de Garth Jennings. Animação, 1h50. Livre, dublado. Buriti 2, às 14h15 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 1, às 14h45. O criativo coala Buster Moon e seu elenco animal de estrelas se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante e glamorosa capital universal do entretenimento: Redshore. Há apenas um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e persuadir o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, a se juntar a eles. O que começa como o sonho de Buster de um grande sucesso, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder da música para curar até mesmo o coração mais partido - e o convencer a voltar aos palcos. Essa galera enfrentará seus medos, fazendo novos amigos e superando seus limites, pois o show não pode parar.



Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

EUA, 2021. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Willem Dafoe, Marisa Tomei. Aventura, 2h28. Dublado, 12 anos. Cine Ritz 2, às 11h (somente domingo). Cinemark Passeio 7, às 18h50 (domingo, segnda, terça e quarta, às 20h). Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não só tem de deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades como herói.



Benedetta

França e Holanda, 2022. Direção de Paul Verhoeven. Com Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia. Drama histórico, 2h11. Legendado, 18 anos. Cine Cultura, às 15h. Biografia dramática que se passa no século 17 e uma interpretação solta do livro Atos Imodestos, de Judith C. Brown. Benedetta Carlini é uma freira italiana que faz parte de um convento na Toscana desde sua infância, quando foi dada por sua rica família ao convento. Desde então, ela sofre de um distúrbio e tem perturbações e visões religiosas sobre a Virgem Maria, além de clamar que consegue se comunicar com ela, e visões eróticas com Jesus Cristo. Assistida por uma companheira, Carlini se verá ameaçada quando sua relação com sua rebelde ajudante se transformar em um conturbado romance amoroso. Ela foi considerada mística e venerada por sua comitiva religiosa por conta de sua fé, mas foi presa e condenada por ser sáfica.



Sempre em Frente

EUA, 2022. Direção de Mike Mills Com Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Scoot McNairy. Drama, 1h48. Legendado, 10 anos. CineX Goiânia 5, às 20h30. Johnny é um jornalista de rádio que viaja pelo país entrevistando várias crianças sobre seus pensamentos a respeito de seu mundo e seu futuro. Em seguida, Johnny está encarregado de cuidar de seu jovem sobrinho Jesse. Jesse traz uma nova perspectiva e, conforme eles viajam de um Estado para outro, logo Johnny começa a olhar o mundo de outra forma.



Fortaleza Hotel

Brasil, 2022. Direção de Armando Praça. Com Clebia Sousa, Larissa Goes, Démick Lopes. Drama, 14 anos. Cine Cultura, às 17h30. Pilar é uma jovem camareira que, em busca de uma mudança radical de vida, decide partir para Dublin após a virada do ano. Mas, ainda no Hotel Fortaleza, ela conhece a hóspede sul-coreana Shin, uma mulher que veio ao Brasil levar o corpo de seu falecido marido de volta a Seul. Os caminhos das duas, apesar de bem distintos, acabam se entrelaçando de uma maneira inesperada, quando os planos de ambas começam a dar errado e uma aproximação e empatia mútua acabam surgindo. Apesar de todas as barreiras que as separam, inclusive culturais e a discrepância de momentos e fases que cada uma está inserida, as duas mulheres acabam estabelecendo uma intensa relação de solidariedade, em uma busca para tentar solucionar seus problemas.