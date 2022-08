Trem-Bala

EUA, 2022. Direção de David Leitch. Com Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. Suspense de ação, 2h07. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 2, dubl., às 16h25, 19h e 21h35. Buriti 5, dubl., às 17h40 e 20h15. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30, 15h50, 18h10 e 20h30. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h, e leg., às 21h40. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 15h20, 19h20 e 22h. Cinemais Bougainville 1, dubl., às 18h20. Cinemais Bougainville 4, dubl., às 21h, e leg., às 14h50. Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 15h15 e 21h15, e leg., às 18h15. Cinemais Portal Sul 2, dubl., às 15h15, 18h10 e 21h. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 16h, 19h e 21h45. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 20h20. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 18h30, e leg., às 21h20. Cinemark Passeio 2, dubl., às 16h10 e 19h, e leg., às 21h50. Cinemark Passeio 4, dubl., às 15h10, 18h e 20h50. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 14h, 16h45 e 19h45. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 18h45 e 21h45. Cinépolis Cerrado 5, dunl., às 15h e 17h45, e leg., às 20h45. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 14h40, 17h20 20h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 15h40, 18h25 e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., `s 17h40 e 20h30. Ladybug é um assassino azarado, determinado a fazer seu trabalho pacificamente depois de muitas missões saírem dos trilhos. Quase desistindo de sua carreira, ele é recrutado por Maria Beetle para coletar uma maleta em um trem-bala indo de Tóquio para Morioka. O destino, no entanto, pode ter outros planos, pois a última missão de Ladybug o coloca em rota de colisão com adversários letais de todo o mundo - todos com objetivos conectados, mas conflitantes. A bordo estão os companheiros assassinos Kimura, Prince, Tangerine e Lemon. No trem mais rápido do mundo - um dos trens-bala Shinkansen, no Japão -, Ladybug fica sob ameaça com uma bomba que explodirá automaticamente se o trem diminuir a velocidade abaixo de 80 quilômetros por hora, a menos que um resgate seja pago. E ele precisa descobrir como sair.

O Palestrante

Brasil, 2022. Direção de Marcelo Antunez. Com Fábio Porchat, Dani Calabresa, Letícia Lima. Comédia, 1h45. 14 anos. Buriti 3, às 17h, 19h10 e 21h20. Cineflix Aparecida 3, às 17h20, 19h35 e 21h50. Cinemais Bougainville 2, às 14h15. Cinemais Bougainville 5, às 19h e 21h30. Cinemark Flamboyant 5, às 14h05, 16h35, 19h10 e 21h50. Cinemark Passeio 6, às 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 4, às 14h15, 16h30, 19h e 21h30. Guilherme, um contador sem perspectivas que acaba de ser demitido e abandonado pela noiva, viaja para o Rio de Janeiro com o objetivo de resolver pendências da empresa que o demitiu. Sem encontrar um rumo na vida, ele é confundido com um famoso palestrante motivacional. Em um impulso de quem não tem nada a perder, assume o lugar do tal Marcelo, sem saber que se trata de um palestrante motivacional contratado para animar os funcionários da empresa de Denise. Guilherme tem de colocar todos pra cima, mas talvez ele também precise desse novo Marcelo para mudar de vida, e, ao tomar seu lugar, ele vai tentar achar uma razão própria para viver.

Crimes do Futuro

Canadá, Grécia, França e Reino Unido, 2022. Direção de David Cronenberg. Com Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart. Suspense de ficção científica 1h47. 18 anos, legendado. Cine Cultura, 18h55. Em um futuro próximo, os humanos terão de aprender a conviver e se adaptar ao seu ambiente sintético. Isso faz com que a espécie tenha de ir mais além do que seu estado natural e ir para metamorfose, o que causa uma mudança em seu DNA. Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado do trans-humanismo, outros tentam policiá-lo. De qualquer modo, a Síndrome da Evolução Acelerada está se espalhando rapidamente. Saul Tenser é um artista mundialmente amado que abraçou esse novo estado de ser, resultando em alterações no seu corpo, como novos órgãos. Junto com Caprice, Tenser transformou a remoção desses órgãos em um espetáculo para seus fiéis seguidores se maravilharem no teatro em tempo real. Com uma subcultura e uma sociedade obcecada pelo artista, Timlin, uma investigadora do National Organ Registry, rastreia cautelosamente seus movimentos, e deseja usar a notoriedade de Saul para espalhar para o mundo as consequências desse experimento.

Um Broto Legal

Brasil, 2022. Direção de Luiz Alberto Pereira. Com Marianna Alexandre, Murilo Armacollo, Paulo Goulart Filho. Biografia musical, 1h34. 12 anos. Cine Cultura, às 20h55. A história da primeira cantora de rock nacional, Celly Campello. No final dos anos 1950, Célia Campello é uma jovem de 16 anos em Taubaté, interior de São Paulo. Uma espécie de celebridade local, ela canta na rádio da cidade, onde tem um público cativo. Seu irmão, aspirante a cantor, acaba se mudando para São Paulo, onde é descoberto por um caça-talentos. Depois, será a vez dela. E esse é só começo da carreira daquela que ficou conhecida como Celly Campello, precursora do rock no Brasil, e responsável por hits como Banho de Lua e Estúpido Cupido.

DC – Liga dos Super Pets

EUA, 2022. Direção de Jared Stern. Animação, 1h46. Livre, dublado. Buriti 5, às 15h20. Buriti 6, às 16h30 e 18h45. Cine Ritz 1, às 11h (somente domingo). Cine Ritz 2, às 13h30. Cineflix Aparecida 3, às 15h05. Cineflix Aparecida 4, às 16h45. Cinemais Bougainville 1, às 15h45. Cinemais Bougainville 5, às 13h50 e 16h25. Cinemais Portal Norte 3, às 14h15, 17h e 19h30. Cinemais Portal Sul 3, 14h20, 16h50 e 19h30. Cinemark Flamboyant 2, às 16h20. Cinemark Flamboyant 3, às 15h. Cinemark Flamboyant 4, às 15h50. Cinemark Passeio 5, às 15h45. Cinemark Passeio 6, às 14h. Cinépolis Cerrado 2, às 16h15. Cinépolis Cerrado 7, às 14h30, 17h e 19h30. Kinoplex Goiânia 3, às 15h45 e 18h10. Multicine Cidade Jardim 1, `s 14h20 e 16h30. O filme acompanha Krypto, o Supercão e Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor, Krypto forma uma equipe de animais de estimação que receberam superpoderes: um cão chamado Ace, que se torna super forte e indestrutível; um porco chamado PB, que pode crescer até o tamanho gigante; uma tartaruga chamada Merton, que se torna super rápida; e um esquilo chamado Chip, que ganha poderes elétricos. Ele deve convencer o bando de abrigo a dominar seus próprios poderes recém-descobertos e ajudá-los a resgatar os Super-heróis - e assim Krypto cria a liga dos Super Pets.

Carro Rei

Brasil, 2022. Direção de Renata Pinheiro. Com Matheus Nachtergaele, Okado do Canal, Jules Elting. Ficção científica, 1h37. 14 anos. Cine Cultura, 17h10. Uno é um jovem menino que tem a estranha habilidade de conversar com carros desde sua infância. Um dia, as autoridades políticas de sua cidade passam uma lei que pode fazer com que a empresa de seu pai venha a falir. Com a proibição da circulação de carros antigos nas ruas da cidade, Uno recorre ao seu melhor amigo de infância: um carro. Junto com seu tio, Uno transformará um simples automóvel no Carro Rei - um carro que pode falar, ouvir e ter sentimentos.

Virar Mar

Brasil e Alemanha, 2022. Direção de Philipp Hartmann e Danilo Carvalho. Documentário experimental, 1h24. Legendado, 10 anos. Cine Cultura, às 14h. Viajando sem fronteiras entre o sertão nordestino e os pântanos do norte da Alemanha, entre a seca e a fartura, os cineastas registram a complexa e fundamental relação do ser humano com a água. O filme flui entre imaginação, crônica e ensaio, propondo imagens, pensamentos e construções inesperadas que usa a água como metáfora para a vida em dois países distantes e diferentes.

Rua Guaicurus

Brasil, 2022. Direção de João Borges. Documentário, 1h15. 18 anos. Cine Cultura, 15h40. No Centro de Belo Horizonte está localizada a Rua Guaicurus, local conhecido por abrigar um dos maiores complexos de prostituição do Brasil, e que funciona regularmente desde a década de 1950. Atualmente mais de 3 mil trabalhadoras do sexo frequentam a região. A convivência intensa permitiu o desenvolvimento de relações extremamente complexas entre essas mulheres que protagonizam, diariamente, uma série de situações inusitadas nesse ambiente hostil.

Pluft, o Fantasminha

Brasil, 2022. Direção de Rosane Svartman. Com Juliano Cazarré, Lolla Belli, Cleber Salgado. Comédia, 1h28. Livre. Cinemark Flamboyant 7, às 13h15 (somente domingo). Cinemark Passeio 7, às 13h05 (somente domingo). A menina Maribel e o fantasma que morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada amizade. Um dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-Íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota.

Elvis

EUA, 2022. Direção de Baz Luhrmann. Com Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. Biografia musical, 2h39. 12 anos legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 21h. Cinemais Bougainville 2, leg., às 20h. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 16h45 e 20h10. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 14h, 17h10 e 20h20. A cinebiografia acompanha décadas da vida do artista e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário “Colonel” Tom Parker. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.

O Telefone Preto

EUA, 2022. Direção de Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Terror, 1h43. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 21h45. Cine Ritz 2, dubl., às 21h. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h10. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 17h50. Cinemark Passeio 3, dubl., às 20h40. Cinemark Passeio 5, dubl., às 18h20. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 22h. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 21h10. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 21h05. Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão

EUA, 2022. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Ficção científica, 1h59. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h50, 19h15 e 21h40. Cine Ritz 2, dubl., às 17h10. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 15h30, 19h15 e 21h45. Cinemais Bougainville 1, 3D, dubl., às 21h15. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 18h30 e 21h10. Cinemais Portal Sul 1, dubl., às 18h30 e 21h15. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 18h50 e 21h40. Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 15h30, 18h15 e 21h (terça, somente às 15h30 e 18h15). Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h45, 18h30 e 21h15. Cinemark Passeio 7, dubl., às 17h30 e 20h20. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 15h30 e 21h, e 3D, dubl., às 18h15. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 15h50, 18h20 e 20h50. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 18h35. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h30 e 19h55. O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Minions 2: A Origem de Gru

EUA, 2022. Direção de Kyle Balda e Brad Ableson. Comédia de animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 4, às 16h, 17h55 e 19h50. Cine Ritz 2, às 15h20 e 19h20 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 2, às 15h10, 17h10 e 19h10. Cinemais Bougainville 2, às 17h. Cinemais Portal Norte 1, às 14h10 e 16h20. Cinemais Portal Sul 1, 14h e 16h15. Cinemark Flamboyant 4, às 18h20 e 20h30. Cinemark Flamboyant 6, às 14h e 16h15. Cinemark Flamboyant 8, às 14h30. Cinemark Passeio 3, às 14h, 16h10 e 18h30. Cinemark Passeio 7, às 15h20. Cinépolis Cerrado 2, às 14h10. Cinépolis Cerrado 3, às 15h15, 17h30 e 20h. Kinoplex Goiânia 5, às 15h10, 17h10 e 19h10. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, às 15h. Multicine Cidade Jardim 3, às 18h. Continuação das aventuras dos Minions, e dessa vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Cinemais Bougainville 4, leg., às 18h. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 16h45 e 20h10. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 20h30. A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Jurassic World: Domínio

EUA, 2022. Direção de Colin Trevorrow. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern. Aventura de ficção cientítica, 2h26. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 7,

leg., às 21h (somente terça). Cinemark Passeio 5, dubl., às 21h (somente terça). Sequência direta do longa de 2018 Jurassic World: Reino Ameaçado, quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem - e caçam - ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos os répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana, trazendo problemas graves. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história em uma nova era. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros, Claire e Owen se envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros, que retornam dos filmes antecessores.

8½ Festa do Cinema Italiano

Até dia quarta-feira (10), no Cinemais Bugainville 3 – Rua 9, nº 1.855, Setor Marista

Segunda-feira (8)

14h: Tempos Super Modernos – Itália, 2021. Direção de Pif. Com Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pif, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti. Comédia dramática, 1h48. Legendado. Arturo implementa em sua empresa um algoritmo que ajudará os funcionários a trabalharem menos e melhor. Porém, esse mesmo algoritmo considera o trabalho de Arturo supérfluo e é determinante para sua demissão.

16h05: Tintoretto - Um Rebelde em Veneza – Itália, 2019. Direção de Giuseppe Domingo Romano. Documentário, 1h36. Legendado. Uma celebração dos 500 anos de Tintoretto, o último grande artista do Renascimento italiano. A vida e a obra dessa artista revela como era a vida na efervescente Veneza no século 16.

17h55: Guia Romântico para Lugares Perdidos – Itália, 2022. Direção de Giorgia Farina. Com Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob. Drama, 1h46. Legendado. Um homem e uma mulher, duas almas atormentadas, encontram-se e partem juntos numa viagem extraordinária.

19h55: Il Buco – França, Itália e Alamnha, 2022. Direção de Michelangelo Frammartino. Com Renato Berta, Paolo Cossi, Denise Trombin, Jacopo Elia. Drama, 1h33. Legendado. Durante o boom econômico italiano em 1960, o prédio mais alto da Europa está sendo construído no norte da Itália. Já no canto oposto, o sul, jovens espeleologistas exploram a caverna mais funda do continente, no interior da Calábria. No fundo do Abismo Bifurto, 700 metros dentro da terra, é alcançado pela primeira vez. Os exploradores passam despercebidos dos habitantes da cidade local, mas não pelo pastor do planalto Pollino, onde sua vida solitária e rotineira começa a entrelaçar com a dos viajantes.