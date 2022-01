ESTREIA

Kings’Man: A Origem

Reino Unido, 2022. Direção de Matthew Vaughn. Com Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans. Espionagem, 2h11. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 16h, 18h40 e 21h20. Buriti 4, dubl., às 13h50. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 16h20, 19h05 e 21h50. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 12h10, 15h30 e 18h25, e leg., às 21h20. Cinemark Passeio 6, dubl., às 12h50, 15h50 e 18h50, e leg., às 22h10. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 16h e 19h15, e leg., às 22h. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h30 e 21h30. O filme apresenta as raízes da primeira agência de inteligência britânica independente, quando um grupo formado pelos piores tiranos e criminosos mais cruéis de todos os tempos planeja uma ameaça capaz de roubar milhões e matar inocentes. Nesse contexto, um homem se vê obrigado a correr contra o tempo na tentativa de detê-los e salvar o futuro da humanidade.

O Festival do Amor

EUA, Espanha e Itália, 2022. Direção de Woody Allen. Com Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Comédia romântica, 1h28. 12 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 3, às 18h40 e 21h. Mort Rifkin, um crítico de cinema que viaja para Espanha, convencido por sua esposa Sue, uma assessora de imprensa de um jovem cineasta francês, para acompanhar o festival de cinema de San Sebastian. Rifkin sente ciúmes da relação de sua esposa com o diretor francês e desconfia que os dois têm um caso. Porém, ele mesmo se vê interessado em uma jovem espanhola. Esses relacionamentos extraconjugais acabam influenciando consideravelmente a dinâmica do casamento dos dois. Além das tensões românticas, o filme explora um debate sobre os caminhos do cinema, entre as manifestações políticas e a arte, ressaltando as posições e divergências dos personagens acerca do assunto.

Sing 2

EUA, 2022. Direção de Garth Jennings. Animação, 1h50. Livre, dublado. Buriti 1, às 15h20 e 20h, e 3D, às 17h40. Buriti 6, às 14h. Cine Ritz 2, às 13h30, 17h10 e 19h10 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 4, às 14h. Cineflix Aparecida 5, às 14h30 e 19h20. Cineflix Aparecida 5, 3D, às 16h50. Cinemark Flamboyant 4, às 12h30, 17h30 e 20h, e 3D, às 15h. Cinemark Flamboyant 7, às 11h30, 14h, 16h30 e 19h. Cinemark Passeio 1, às 11h30, 14h, 16h30 e 19h10. Cinemark Passeio 3, às 12h30, 17h30 e 20h10. Cinemark Passeio 3, 3D, às 15h. Cinépolis Cerrado 6, 3D, às 18h, e 3D, às 15h30 e 20h45. Cinépolis Cerrado 7, às 14h e 16h20. Kinoplex Goiânia 5, às 13h55, 16h20, 18h45 e 21h10. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h10, 16h35 e 18h45. O criativo coala Buster Moon e seu elenco animal de estrelas se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante e glamorosa capital universal do entretenimento: Redshore. Há apenas um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e persuadir o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, a se juntar a eles. O que começa como o sonho de Buster de um grande sucesso, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder da música para curar até mesmo o coração mais partido - e o convencer a voltar aos palcos. Essa galera enfrentará seus medos, fazendo novos amigos e superando seus limites, pois o show não pode parar.

EM CARTAZ

Turma da Mônica – Lições

Brasil, 2021. Direção de Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo, Gabriel Moreira. Comédia de aventura, 1h37. Livre. Buriti 3, às 14h. Buriti 4, às 16h30 e 18h30. Buriti 6, às 19h10. Cine Ritz 2, às 15h30. Cineflix Aparecida 1, às 14h35 e 16h30. Cineflix Aparecida 2, às 14h05. Cineflix Aparecida 3, às 17h. Cinemark Flamboyant 2, às 12h, 14h15, 17h e 19h15. Cinemark Passeio 2, às 12h, 14h15, 17h e 19h15. Cinépolis Cerrado 3, às 13h50 (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 4, às 15h15, 17h40 e 20h. Kinoplex Goiânia 2, às 14h20 e 19h20. Multicine Cidade Jardim 2, às 14h30 e 16h25. Mônica é transferida para outra escola, desencadeando a separação do grupo formado por ela, Cebolinha, Magali e Cascão. A decisão foi tomada pelos pais dos quatro amigos, que acham que eles estão passando tempo demais juntos e que isso pode prejudicá-los em suas responsalibidades. A partir dessa ruptura, eles são forçados a encontrar novos amigos e enfrentar seus próprios medos e inseguranças, e decidem tomar uma medida drástica: fugir. A turma terá então de encarar as consequências de suas decisões, amadurecer e descobrir o real valor e sentido da palavra amizade.

Matrix: Ressurrections

EUA, 2021. Direção de Lana Wachowski. Com Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith. Ficção científica, 2h28. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 16h15, e leg., às 21h10. Cine Ritz 2, dubl., às 21h20. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h e 22h. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 22h. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 22h30. Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 21h30. Cinemark Passeio 1, dubl., às 21h40. Cinemark Passeio 2, dubl., às 22h. Cinemark Passeio 3, dubl., às 22h50. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 18h40 e 21h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 17h50 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h55. O filme continua a saga de Neo em sua busca pela libertação das pessoas aprisionadas mentalmente pelas máquinas. Em um mundo de duas realidades - a vida cotidiana e o que está por trás dela -, Thomas Anderson terá de escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

EUA, 2021. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Aventura, 2h28. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 2, dubl., às 15h e 21h, e 3D, dubl., às 18h. Buriti 4, dubl., às 20h30. Buriti 5, dubl., às 14h, 17h e 20h. Cine Ritz 1, dubl., às 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 (quinta, legendado; domingo, extra às 10h30). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 18h30 e 21h30. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h, 19h e 22h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 21h45. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 11h30, 14h45, 18h e 21h15. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 11h50 e 15h20. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 11h55, 15h10 e 18h25, e leg., às 21h40. Cinemark Flamboyant 8, 3D, dubl., às 12h20, 15h45, 19h05 e 22h20. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 11h45, 15h10, 18h35 e 22h10. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 11h30, 14h45, 18h e 21h20. Cinemark Passeio 7, dubl., às 12h20, 15h45 e 19h, e leg., às 22h20. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dbul., às 15h e 18h15, e 3D, leg., às 21h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h10, 17h20 e 20h30. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 15h45, 19h e 22h15. Kinoplex Goiânia 1, 3D, leg., às 14h30, 17h40 e 20h50. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 14h, 17h10 e 20h20. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 21h20. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 15h e 18h10. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 18h20 e 21h15. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 14h20, 17h15 e 20h10. Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outro universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não só terá de deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades como herói.

Encanto

EUA, 2021. Direção de Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith. Aniamção, 1h43. Livre, dublado. Kinoplex Goiânia 6, às 15h30. Situada na Colômbia, conta a história aa extraordinária família Madrigal, que vive escondida em uma região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da família com poderes mágicos, desde superforça até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.