PRÉ-ESTREIA

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

EUA e Reino Unido, 2022. Direção de David Yates. Com Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen. Aventura, 2h23. 10 anos, legendado e dublado. Buriti 1, leg., às 20h20 (somente quarta). Buriti 3, dubl., às 19h40 (somente quarta). Buriti 5, dubl., às 21h10 (somente quarta). Cine Ritz 2, dubl., às 19h (somente quarta). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 19h e 21h50 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 19h e 22h05 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 19h30 e 22h35. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 21h (somene quarta). Cinemark Passeio 1, dubl., às 21h20 (somente quarta). Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h e 22h05 (somente quarta). Cinemark Passeio 6, dubl., às 20h (somente quarta). Cinemark Passeio 7, dubl., às 19h30 e 22h35. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 19h e 22h (somente quarta). Cinépolis Cerrado 4, leg., às 19h15 e 22h15 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 19h45 e 22h45 (somnte quarta). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 19h e 22h (somente quarta). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 19h20 e 22h20 (somente quarta). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h05 (somente quarta). Sequência das aventuras de Newt Scamander, um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra porque o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão. Mas o que o grupo de Scamander não sabe é que Grindelwald colocará o Mundo Mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas. Enquanto o universo da magia fica mais dividido, Dumbledore deve decidir por quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima.

ESTREIAS

Sonic 2 – O Filme

EUA, 2022. Direção de Jeff Fowler. Com James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter. Animação em live action, 2h02. Livre, dublado. Buriti 1, dubl., às 17h50. Buriti 2, dubl., às 18h50 (sábado e domingo, extra às 14h10). Buriti 3, dubl., às 17h10. Buriti 4, dubl., às 15h30 e 20h10. Buriti 5, dubl., às 16h30 e 21h10 (quarta, somente às 16h30). Buriti 6, dubl., às 19h50. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 17h e 19h30 (sábado e domingo, extra às 14h30). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 16h e 19h (sábado e domingo, extra às 14h). Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 14h45, 17h30 e 20h30. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 16h45 e 19h40 (sábado e domingo, extra às 14h). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 15h30, 18h15 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 12h40; exceto quarta). Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 15h30, 18h15 e 21h20 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 16h10 e 19h (sábado e domingo,extra às 13h20). Cinemark Passeio 1, dubl., 1, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h20 (somente quinta e segunda; sexta e terça, às 15h30 e 18h30; sábado, extra às 12h30 e 21h20; domingo, extra às 12h30; quarta, às 15h15 e 18h30), e leg., às 21h20 (somente sexta, domingo e terça). Cinemark Passeio 2, dubl., às 17h e 20h (sábado e domingo, às 14h e 17h; quarta, às 15h45). Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h45, 17h30 e 20h30 (quarta, às 7h30 e 20h30). Cinemark Passeio 5, dubl., às 16h e 19h (sábado e domingto, extra às 13h; quarta, às 16h15 e 19h). Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h (somente quarta). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 13h20, 16h, 18h45 e 21h30. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h45 e 16h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h10, 16h45, 19h30 e 22h10. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 15h, 17h45, e 20h30 (sábado e domingo, extra às 12h30; quarta, somente às 15h). Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 14h10, 16h40 e 19h10 (quarta, às 15h20, 17h50 e 20h20). Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 16h, 18h30 e 21h (sábado e domingo, extra às 13h10; quarta, somente às 16h30). Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 15h, 17h30 e 20h (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 18h30 e 21h (somente quarta). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h30. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 14h30, 17h05 e 19h45. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Roda do Destino

Japão, 2022. Direção de Ryusuke Hamaguchi. Com Hyunri, Kiyohiko Shibukawa. Drama, 2h01. Legendado, 14 anos. Cine Cultura, às 15h15. Um triângulo amoroso inesperado, uma emboscada de sedução falhada e um encontro depois de um desentendimento. As três narrativas representam o poder das coincidências na vida, e como elas afetam o destino de cada pessoa, quem quer que elas sejam. Na primeira história, uma mulher se assusta quando percebe que sua melhor amiga começa a se apaixonar pelo seu ex-namorado, sem saber; na segunda, uma mulher faz de tudo para seduzir o professor da faculdade, que reprovou o namorado, mas a armadilha acaba se invertendo; e a terceira traz duas mulheres que se encontram por acaso em uma estação de trem e se reconhecem do passado, levando as duas a confessarem sentimentos guardados.

EM CARTAZ

Morbius

EUA, 2022. Direção de Daniel Espinosa. Com Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona. Aventura, 1h48. 14 anos, legendado. Buriti 1, dubl., às 15h40 (exceto quarta) e 20h20. Buriti 2, dubl., às 16h40 e 21h20. Buriti 4, dubl., às 18h. Buriti 5, dubl., às 19h (sábado e domingo, extra às 14h20). Cine Ritz 1, dubl., às 14h, 16h, 18h e 20h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h05 e 21h20. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 16h10, 19h25 e 21h40 (sábado e domingo, extra às 14h50). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h30. Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 17h40 (sábado e domingo, extra às 12h30), e leg., às 15h10 20h10. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 16h, 18h30 e 21h (sábado e domingo, extra às 13h30; quarta, somente às 16h e 18h30). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 21h50. Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h40, 17h10 e 19h40 (sexta e terça, extra às 22h15; sábado e domingo, às 12h40, 15h10, 17h50 e 20h50; quarta, às 15h10, 17h40, 20h10 e 22h40), e leg., às 22h15 (somente quinta e segunda). Cinemark Passeio 5, dubl., às 21h45 (sábado e domingo, às 22h). Cinemark Passeio 7, dubl., às 15h50, 18h20 e 20h50 (sábado e domingo, às 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10; quarta, somente às 16h50). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h, 16h15, 18h30 e 21h. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 15h15, 17h30 e 20h (quarta, somente às 15h15), e leg., às 22h20 (exceto quarta). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 13h e 19h (quarta, somente às 13h). Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 19h15 e 21h45. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 15h40, 18h e 20h20 (sábado e domingo, extra às 13h20; quarta, às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 16h10, 18h30 e 20h50 (quarta, às 16h, 18h20 e 20h40). Kinoplex Goiânia 3, leg., às 21h40 (exceto quarta). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 15h15, 19h e 21h15. Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics, Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudovampiro e que agora precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar capacidades iguais à de um morcego, Morbius precisa de sangue humano para sobreviver, os efeitos colaterais também o fizeram mudar fisicamente, ganhando presas e uma pele pálida. Além disso, a cada pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele.

Êpa! Cadê Noé? 2

Irlanda, Luxemburgo e Alemanha, 2022. Toby Genkel e Sean McCormack. Animação, 1h26. Livre, dublado. Buriti 6, às 14h(somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 3, às 17h05. Cinemark Flamboyant 6, às 15h (sábado e domingo, extra às 12h50). Cinemark Passeio 2, às 14h30 (exceto sábado, domingo e quarta). Kinoplex Goiânia 5, às 13h10 (somente sábado e domingo). A arca de Noé flutua em mar aberto, com os melhores amigos Finny, Leah e muitos animais a bordo. Mas, depois de semanas sem terra à vista, o estoque de alimento está acabando. A frágil paz entre carnívoros e herbívoros pode se quebrar a qualquer momento e, para complicar ainda mais a situação, os dois melhores amigos acabam levados ao mar por acidente, depois de uma série de trapalhadas. Leah e seu novo amigo Jelly acabam abandonados em uma ilha remota junto com os últimos suprimentos de comida. Enquanto Finny acorda em uma estranha colônia cheia de criaturas estranhamente familiares vivendo em harmonia - sob a ameaça de um vulcão. Em uma corrida contra o tempo, maré e tremores aterrorizantes, Finny deve resgatar seus amigos, se reunir com sua família e salvar uma colônia inteira da destruição total, além de salvar todos os animais.

Drive My Car

Japão, 2022. Direção de Ryusuke Hamaguchi. Com Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada. Drama, 2h57. Legendado, 16 anos. Cine Cultura, às 16h45. Adaptado de um conto de Haruki Murakami, o filme segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto, uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos, com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Oto morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro Saab 900. Lá, ele conhece e tem de lidar com Misaki Watari, uma jovem chofer, com que tem de deixar o carro. Apesar de suas dúvidas iniciais, uma relação muito especial se desenvolve entre os dois.

Pajeú

Brasil, 2022. Direção de Pedro Diógenes. Com Yuri Yamamoto, Fátima Muniz. Drma,a 1h13. 14 anos. Cine Cultura, às 19h. Maristela é atormentada por um sonho constante: uma criatura emergindo das águas do Riacho Pajeú. A estranheza e insistência do pesadelo começam a atrapalhar o sono e o cotidiano da mulher que, procurando uma solução para seu problema, inicia uma pesquisa sobre o riacho, sua história e seu desaparecimento. Os pesadelos não cessam. Sonho e realidade, ficção e a vida se misturam. Pessoas próximas a Maristela começam a desaparecer, assim como o Pajeú desapareceu. A angústia dela aumenta junto com o medo de também sumir.

Ambulância - Um Dia de Crime

EUA, 2022. Direção de Michael Bay. Com Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez. Suspense de ação, 2h16. 14 anos, legendado e dublado. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 21h30. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 14h25 (somente sexta). Cinemark Passeio 6, dubl., às 15h10 (somente quinta e segunda). A história de um marido desesperado que precisa de dinheiro rápido para a esposa. William Sharp é um veterano do exército e como o país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria ou direitos para veteranos, ele precisa achar um emprego para arcar com os custos de uma família. Sua esposa é diagnosticada com uma doença que precisa de uma cirurgia o quanto antes possível, o único problema é que lhe custara mais de 200 mil dólares. Desesperado para salvar a esposa, William pede ajuda para seu irmão, Danny, um ladrão de longa data. Seu irmão tem um plano ambicioso e precisará de táticas do exército para assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Tudo ocorre bem no dia, até que eles acidentalmente atiram em um policial. No meio da correria, eles saem dirigindo uma ambulância e usam o policial como refém.

Me Tira da Mira

Brasil, 2022. Direção de Hsu Chien. Com Cleo Pires, Fiuk, Fábio Jr. Comédia, 1h30. 12 anos. Cineflix Aparecida 1, às 22h. Roberta é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox. Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero, que está sendo cancelada na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa misão, ela contará com o apoio de Isabela, sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma grande dupla.

Os Caras Malvados

EUA, 2022. 2022. Direção de Pierre Perifel. Comédia de animação, 1h40. Livre, dublado. Buriti 3, às 15h10 (somente sábado e domingo). Cine Ritz 2, às 14h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 3, às 14h40 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 5, às 14h30 e 17h15 (sexta, somente às 17h25; exceto quarta). Cinemark Passeio 6, às 14h55 (quinta e segunda, às 18h10; exceto quarta). Cinépolis Cerrado 3, às 13h10 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2, às 14h (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 1, às 18h. Baseado nos quadrinhos de Aaron Blabey, o filme segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano malsucedido, o grupo de ladrões decide se passar de bonzinho para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão. Eles acabam aceitando a proposta do Professor Marmelada para ajudá-lo a recuperar porquinhos-da-índia que estão sendo usados para testes em uma empresa. Será que a farsa do grupo se manterá? Ou eles vão finalmente ser os bonzinhos da história?

Batman

EUA, 2022. Direção de Matt Reeves. Com Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Ação policial, 2h57. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 19h40 (exceto quarta). Buriti 6, dubl., às 16h. Cine Ritz 2, dubl., às 16h e 19h (quarta, somente às 16h). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h20 e 20h30(sábado e domingo, extra às 14h20). Cinemark Flamboyant 5, leg., às 19h40 (sexta, às 19h50). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 17h20 e 21h10 (quarta, somente às 15h50). Cinemark Passeio 2, dubl., às 20h (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h20 (exceto quinta, segunda e quarta) e 21h. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h30 e 21h15 (quarta, somente às 15h30). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 15h50 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 13h40 (somente sábado e domingo; quarta, às 15h), e leg., às 17h10 e 20h40 (exceto quarta). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h05 (exceto quarta). O longa segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás disso tudo. Porém, a investigação o acaba levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.