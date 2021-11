Sessão especial

Festival Varilux de Cinema Francês

Até dia 8 de dezembro, no Cine Ritz 2.

Quinta-feira (25): Arthur Rambo, Ódio nas Redes, às 19h30, e Está Tudo Bem, às 21h20.

Sexta-feira (26): Mentes Extraordinárias, às 19h30, e Caixa Preta, às 21h20.

Sábado (27): Um Intruso no Porão, às 19h30, e Adeus, Idiotas, às 21h45.

Domingo (28): Enquanto Vivo, às 19h30, e Deliciosos: Da Cozinha para o Mundo, às 21h50.

Segunda-feira (29): Tralala, às 19h30, e Paris, 13º Distrito, às 21h50.

Terça-feira (30): Nosso Planeta, Nosso Legado, às 19h30, e Enquanto Vivo, às 21h30.

Quarta-feira (1º de dezembro): Adeus, Idiotas, às 19h30, e Arthur Rambo, Ódio nas Redes, às 21h20.

Pré-estreia

Clifford: O Gigante Cão Vermelho

EUA, 2021. Direção de Walt Becker. Com Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale. Aventura em live-action, 1h37. Livre, dublado. Buriti 1, dubl., às 14h30 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 3, às 15h (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 7, às 13h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, às 14h50 (somente sábado e domingo). A estudante do ensino médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de 3 metros em seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro da família.

Estreias

Casa Gucci

EUA e Canadá, 2021. Direção de Ridley Scott. Com Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino. Drama biográfico, 2h37. Legendado e dublado, 14 anos. Buriti 3, dubl., às 15h50, e leg., às 21h. Cine Ritz 1, dubl., às 18h20, e leg., às 21h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 18h15 e 21h25. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 17h25 (somente sábado e domingo), e leg., às 20h50. Cinemark Passeio 6, dubl., às 15h35. Cinemark Passeio 7, dubl., às 19h35. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h30 e 17h45, e leg., às 21h15. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 14h20, 17h30 e 20h40 (terça, somente às 15h20). Baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Quase três décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.

Encanto

EUA, 2021. Direção de Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith. Aniamção, 1h43. Livre, dublado. Buriti 2, às 15h10, 17h30 e 19h50. Buriti 4, às 16h20 e 18h40 (sábado e domingo, extra às 14h).Cineflix Aparecida 1, às 16h45 e 19h. Cineflix Aparecida 2, às 15h, 17h15 e 19h30. Cineflix Aparecida 3, às 14h (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 5, às 19h10 (sábado e domingo, extra às 14h), e 3D, às 14h (exceto sábado e domingo) e 16h35. Cinemark Flamboyant 7, às 13h, 15h40 e 18h20. Cinemark Passeio 1, às 13h, 15h40 e 18h20. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 16h30 (sábado e doingo, às 15h25), e dubl., às 13h55 (sábado e domingo, às 12h50). Cinépolis Cerrado 1, 3D, às 15h30, 18h e 20h45 (sábado e domingo, extra às 13h10. Cinépolis Cerrado 2, às 14h45, 17h15 e 20h. Cinépolis Cerrado 4, às 14h. Kinoplex Goiânia 2, às 18h40 (somente terça). Kinoplex Goiânia 4, às 16h20, 18h40 e 21h (sábado e domingo, extra às 14h; terça, somente às 16h20). Multicine Cidade Jardim 3, às 14h50 e 17h15, e 3D, às 19h30. Situada na Colômbia, conta a história da extraordinária família Madrigal, que vive escondida em uma região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da família com poderes mágicos, desde a superforça até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

A Sogra Perfeita

Brasil, 2021. Direção de Cris D'Amato. Com Cacau Protásio, Luís Navarro, Polliana Aleixo. Comédia, 1h45. 12 anos. Buriti 3, às 19h. Buriti 5, às 15h10. Cineflix Aparecida 1, às 21h15. Cineflix Aparecida 3, às 16h15. Cinemark Passeio 6, às 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 7, às 14h15 (exceto sábado e domingo), 16h30, 18h45 e 21h. Kinoplex Goiânia 6, às 14h20, 17h30 e 21h20 (terça, somente às 14h50). Neide é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fa´bio Júnior, não dá nem sinal de sair de casa. Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.

Sars-Cov-2 – O Tempo da Pandemia

Brasil, 2021. Direção de Eduardo e Lauro Escorel. Documentário, 1h15. 10 anos. Cinemark Flamboyant 2, às 19h55. O filme traz várias entrevistas com médicos e profissionais da saúde pública e privada. Além das entrevistas com os doutores Drauzio Varella, Eygênio Vilaça, Gonzalo Vecina, Maurício Ceschin, Pedro Barbosa e Sidney Klajner, o longa ainda reúne relatos dos profissionais que trabalharam na linha de frente contra o coronavírus.

Em cartaz

Ghostbusters: Mais Além

EUA, 2021. Direção de Jason Reitman. Com Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace. Comédia de aventura, 2h04. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h40. Buriti 6, dubl., às 18h50 e 21h20. Cine Ritz 2, dubl., às 13h, 15h10 e 17h20. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 16h40, 19h15 e 21h50 (sábado e domingo, extra às 14h05). Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 15h, e leg., às 18h e 21h. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 22h. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 15h40, 18h35 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 12h45). Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h55, 18h55 e 21h55 (sábado e domingo, às 14h50, 17h45 e 21h). Cinemark Passeio 5, dubl., às 19h05 e 22h (sábado e domingo, às 18h e 20h55). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 16h15, 19h e 21h45 (sábado e domingo, extra às 13h30). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 15h50 e 18h30 (terça, somente às 15h50), e leg., às 21h10. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h15 e 18h. Uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos. Ao chegar na nova casa, ainda sem saber ao certo o que vai acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô, um dos integrantes dos Caça-Fantasmas, deixou para trás como legado para sua família. Mas nem tudo é brincadeira, com a descoberta de objetos e a chegada da casa, acontecimentos paranormais começam acontecer e só tem um jeito de acabar com eles: chamando os Caça-Fantasmas!

Noite Passada em Soho

Reino Unido, 2021. Direção de Edgar Wright. Com Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith. Terror, 1h57. 16 anos, legendado e dublado. Cine Ritz 1, dubl., às 16h10. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h45. Cinemark Passeio 7, dubl., às 16h40. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 16h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h20 (exceto sábado, domingo e terça). Eloise é uma jovem apaixonada por design de moda que consegue, misteriosamente, voltar à década de 1960. Lá, ela encontra Sandy, uma deslumbrante aspirante a cantora por quem é fascinada. O que ela não contava é que a Londres dos anos 1960 pode não ser o que parece, e o tempo passa cada vez mais a desmoronar, levando a consequências sombrias.

Chernobyl, o Filme - Os Segredos do Desastre

EUA, 2021. Direção de Danila Kozlovsky. Com Danila Kozlovsky, Oksana Akinshina, Filipp Avdeev. Suspene, 2h15. 12 anos, dublado. Cinemark Passeio 7, às 13h30. Cinépolis Cerrado 4, às 22h. As consequências da explosão na usina nuclear de Chernobyl, quando centenas de pessoas sacrificaram suas vidas para limpar o local da catástrofe e para prevenir um desastre ainda maior que poderia ter tornado grande parte do continente europeu em uma zona inabitável. O improvável herói do filme é um bombeiro da usina.

Eternos

EUA, 2021. Direção de Chloé Zhao. Com Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek. Ficção científica, 2h37. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 19h10. Buriti 4, dubl., às 21h. Buriti 5, dubl., às 17h10 e 20h20 (sábado e domingo, extra às 14h). Buriti 6, dubl., às 15h40. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 15h, 18h10 e 21h20. Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 14h50 e 18h15, e leg., às 21h40. Cinemark Flamboyant 8, 3D, dubl., às 13h30 e 17h, e leg., às 20h40. Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 17h15 e 20h40, e dubl., às 13h50. Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h, 17h25 e 20h50. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 15h, 18h15 e 21h30. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 14h30, 17h40 e 20h50. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 17h10 e 20h20 (sábado e domingo, extra às 14h; exceto terça). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h30. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 15h30 e 19h05. Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são fruto de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

Marighella

Brasil, 2021. Direção de Wagner Moura. Com Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso. Drama biográfico, 2h35. Cinemark Flamboyant 7, às 21h10. A história de Carlos Marighella, em 1969, um homem que não teve tempo para ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella era político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar brasileira.

A Família Addams 2: Pé na Estrada

EUA, 2021. Direção de Greg Tiernan e Conrad Vernon. Animação, 1h33. Livre, dublado. Cinemark Flamboyant 2, às 12h50 e 15h10. Cinemark Passeio 2, às 13h30 (sábado e domingo, às 12h30). Kinoplex Goiânia 6, às 17h (terça, às 14h20). Pertubardos que seus filhos estão crescendo rápido, Morticia e Gomez e fazendo coisas que não faziam, eles decidem colocar a família inteira no trailer assustador para uma miserável viajem de férias. Percorrendo os EUA inteiro, a família Addams encontra primos distantes e novos amigos. O que poderia dar errado?

Venom – Tempo de Carnificina

EUA, 2021. Direção de Andy Serkis. Com Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson. Fantasia, 1h37. Dublado, 14 anos.

Cinemark Flamboyant 2, às 22h10. Cinemark Flamboyant 2, às 17h30. Cinemark Passeio 1, às 21h. Cinemark Passeio 6, às 13h10. Cinépolis Cerrado 4, às 19h45. Depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.