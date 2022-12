Mar do Sertão

José despista Candoca sobre suas descobertas no hospital. Xaviera encontra a certidão de nascimento de Rivaldo Pereira nos pertences de Tertulinho, mas não dá atenção. Márcio destrata Cira. Coronel Tertúlio confronta Pajeú. José comenta com Tertulinho e Deodora sobre Rivaldo Pereira, e percebe a movimentação cúmplice dos dois. Floro Borromeu sugere que o Coronel procure Candoca. Firmino garante a José que o ajudará a descobrir mais sobre Rivaldo Pereira, e Xaviera diz que viu esse nome na casa de Tertulinho. Maruan diz a Labibe que só voltará a dormir com ela após o casamento. Coronel Tertúlio fala com Candoca que teme uma tragédia entre José e Tertulinho.



Cara e Coragem

Leonardo presta depoimento para Marcela e Paulo, mas mente para proteger Regina. Rebeca revela a Danilo que descobriu suas falcatruas. Clarice procura Leonardo. Moa consola Rebeca, que implora para ver Chiquinho. Lou e Rico comunicam os pais do casamento e todos se emocionam. Leonardo pede para Regina se entregar à polícia, e ela o abandona. Olívia diz a Enzo que precisa entender a verdade sobre a história da vasectomia de Alfredo. Rebeca pede para Célia e Fernanda continuarem a morar com ela. Regina conta para Danilo que Leonardo foi à polícia. Olívia questiona Pat sobre o histórico médico de Alfredo. Martha procura Leonardo. Olívia confronta Alfredo, que confessa que Sossô não é sua filha biológica. Danilo e Regina se beijam.



Travessia

Guerra e Moretti desviam os olhares um do outro. Helô pergunta a Stenio se Moretti não lhe contou que atropelou uma pessoa pensando que fosse Oto. Talita e Gil observam Guerra flertando com Silene. Oto marca um encontro com Rudá e pede para o garoto não contar nada a ninguém. Dante dá seu depoimento para a psicóloga no processo de guarda de Tonho. Sara conta a Dante que descobriu onde Moretti mora. Laís e Monteiro estão preocupados com Theo e pedem ajuda a Isa. Moretti avisa para um empresário não contratar Oto. Brisa vai até a casa de Ari.