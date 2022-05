Depois de dois anos sem ser realizado por conta da pandemia, o Caldas Country Festival, um dos mais importantes e badalados no meio sertanejo nacional, está de volta ao calendário. O retorno será com um esquenta no dia 11 de novembro e com a programação principal marcada para 12 e 13 do mesmo mês. As apresentações serão em um complexo montado no Park Show, na entrada da cidade das águas quentes, assim como nas edições anteriores. Os primeiros nomes da edição 2022 já foram anunciados. Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa e Zé Neto e Cristiano são os destaques.

Também estão confirmados na edição de retorno do festival, que completa 15 anos em 2022, os sertanejos Matogrosso e Mathias, Guilherme e Benuto e Gustavo Mioto, além de Harmonia do Samba, Dennis DJ e Pedro Sampaio, um dos fenômenos do funk e dono do hit Sentadão. O anúncio dos primeiros nomes segue a linha da mistura de ritmos. Se repetir a fórmula das edições anteriores, um artista do axé ainda deve entrar na grade para o trio elétrico, assim como mais nomes da música eletrônica. A organização não divulgou a programação de cada dia, já que outros artistas devem ser anunciados.

A organização também confirmou que o show da dupla Guilherme e Benuto será do lançamento do terceiro DVD, gravado nesta quarta-feira (18), no Laguna Gastrobar, com participação de Xand Avião, Matheus e Kauan, Hugo e Guilherme e Turma do Pagode. Os sertanejos, nascidos em Campinas (SP), ficaram conhecidos do grande público por conta dos sucessos Pulei na Piscina, Sigilo e 3 Batidas. Além disso, eles são conhecidos pelas composições. Jorge e Mateus, Felipe Araújo, Lucas Lucco, Guilherme e Santiago, Israel e Rodolffo e João Neto e Frederico, por exemplo, já gravaram canções dos irmãos.

Foi anunciado também um pacote de mudanças no evento, que ganha nova identidade visual e altera o nome, que passa de Caldas Country Festival para Festival Caldas Country. A estrutura também será modificada. A área de alimentação e os camarotes ficarão maiores. Os camarotes terão mais visibilidade para o palco, que deve ser 360 graus, apesar de essa informação não ter sido divulgada.

Outra novidade é a expansão da programação de shows, serão pelo menos de 12 a 15 horas de música por dia. Os ingressos começaram a ser vendidos a partir de 1ª de junho pelo site www.totalacesso.com. Quem comprou os bilhetes em 2020 e em 2021 podem usá-los na edição 2022. A organização do Caldas Country espera receber 100 mil pessoas de mais de 1.500 cidades do País.

O festival terá 30 horas de música, dez a mais que em 2019. A proposta é iniciar a noite com os shows e seguir até o amanhecer, com o trio elétrico passando no meio do público. A última edição teve como grande estrela da festa Marília Mendonça, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais, em novembro de 2021. A cantora foi coroada naquele ano como rainha do evento. A organização pretende fazer uma homenagem para a cantora, relembrando todas suas as participações no Caldas Country. Maiara e Maraisa também devem prestar um tributo para a artista.

O Caldas Country é conhecido por revelar grandes nomes da música sertaneja. Matheus e Kauan, por exemplo, fizeram o primeiro grande show da carreira no evento em 2011, quando ainda estavam com apenas cinco meses de trajetória. No festival, eles saíram do anonimato e se tornaram uma das duplas mais famosas e rentáveis do gênero, com muitos sucessos na discografia e parcerias pontuais. Além disso, no palco passaram nomes importantes, como Cristiano Araújo, Chitãozinho e Xororó (que participaram de todas as edições), Simone e Simaria, Henrique e Juliano e Marília Mendonça.



Programação

