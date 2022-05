O universo dos games invade a capital neste sábado (21/5), com o início da 2ª edição da Copa Goiânia de E-Sports. A competição será na praça de eventos do Goiânia Shopping, com jogos virtuais e presenciais. A abertura do evento acontece às 10h. A entrada é gratuita e as competições serão virtuais. Além dos acompanhantes, os visitantes terão acesso a Playstation 5, óculos de realidade virtual e ao Just Dance, jogos de corrida com cockpit e em rede. O prazo para as inscrições é até sexta-feira (20/5),os interessados em competir no maior evento público podem se inscrever gratuitamente.

O cenário gamer está evoluindo, o que antes era diversão, agora integra o mercado de trabalho e se destaca. Na atualidade, o espaço eletrônico tem sido conquistado pela Garena Free Fire, Valorant, Counter Strike, League of Legends e Fifa 22. Estilo de jogos em que o objetivo principal é ser o único sobrevivente entre dezenas de jogadores e derrotar os seus inimigos. Cerca de 50 milhões de usuários acessam os jogos por dia.

Dividida em fases, a Copa Goiânia de E-Sports tem cinco etapas classificatórias, que seguem até setembro e vão movimentar outros quatro shoppings centers da região metropolitana. A cada etapa haverá provas em diferentes modalidades e os finalistas de cada fase irão disputar a grande final, em outubro, no Ginásio Rio Vermelho, para saber quem será o grande destaque gamer.

As premiações serão de R$ 5 mil para modalidade e R$ 10 mil para modalidade nos jogos finais. A final acontecerá em outubro no Ginásio Rio Vermelho. A organização estima que o evento reúna até 100 mil pessoas, ao longo das disputas, sendo uma média de 15 mil pessoas, entre competidores e público, por cada etapa.

O secretário municipal dos Esportes, Álvaro Alexandre, diz que Goiânia tornou-se a cidade dos esportes, em todas as modalidades, e, o eletrônico, vem ganhando cada vez mais força. De acordo com o diretor da AGES, Edson Junio da Silva, a primeira Copa Goiânia de E-Sports marcou a história dos jogos eletrônicos no Estado de Goiás e agora, a segunda edição vai consolidar Goiânia como cidade referência para a modalidade no Brasil.

Convidado especial do evento, Danilo Bittencourt, que atua há mais de uma década no ramo de games e é responsável pelo principal time goiano de Free Fire, que atua na Liga Brasileira, comenta que, pelo segundo ano consecutivo, Goiânia é a única do país a sediar um campeonato público de esportes digitais.

Sucesso entre os famosos

Um dos E-Sports mais populares do no mundo, o Free Fire tem como embaixador o jogador português Cristiano Ronaldo. Mas a lista de celebridades que se arriscam no game é extensa, indo muito além dos jogadores famosos. No Brasil, vai de Celso Portiolli a MC Bin Laden, passando por músicos, comediantes, youtubers e, é claro, os streamers.

Para a surpresa de muitos, o jogo já virou até hit musical. Em parceria com Mano Brown, MC Jottapê lançou a faixa Zé Guaritinha. “Quer falar comigo, me chama mais tarde/ Porque agora eu tô jogando Freefire/ Sou top global/ Tô no nível hacker”, diz um trecho da música.

SERVIÇO

1ª Etapa Classificatória – Goiânia Shopping

Abertura oficial: 10 horas deste sábado (21/5)

Local: Goiânia Shopping (Arena Gamer, piso 1)

Programação: de sábado (21/5) a 5 de junho

Horário: das 10h às 22h

Jogos finais desta etapa: dias 4 e 5 de junho

Participação: Gratuita

Inscrições: www. copagoianiaesports.com.br

Prazo para se inscrever: até sexta-feira (20/5)