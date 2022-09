Incentivo a criatividade, concentração, desenvolvimento da fala. Não faltam benefícios para o contato da música desde a mais tenra idade. Com isso em mente, o projeto Concertante promove concertos musicais voltadas para crianças entre 0 a 6 anos em cinco Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Goiânia. Os concertos acontecem entre os dias 5 e 13 de setembro, de forma gratuita, com repertório inteiramente inspirado no cancioneiro infantil brasileiro.



Os encontros acontecerão nos CMEIs do Jardim América, Evangelina, Minervina e Goiânia Viva, além do Departamento de Educação Infantil (DEI) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Cada unidade receberá um concerto com um quarteto de músicos profissionais: a soprano Ana Flávia Albuquerque; Kamilla Couto (flauta) e Ana Claudia Nunes (Cello) e o cantor, e também ator, Guilherme Miranda. A regência será do maestro Marcos Vinícius Vianna.



Os concertos já são conhecidos no Rio de Janeiro, que há três anos é palco da iniciativa. Agora, o projeto acontece pela primeira vez na capital goiana com o objetivo de proporcionar as crianças da primeira infância novas formas de ouvir, ver e sentir a música. Feito em meio a uma roda, para incentivar a proximidade e a interação com a música, as apresentações também objetivam que os pequenos possam ampliar a escuta, valorizar o silêncio, perceber o diálogo entre os instrumentos, além de observar, perceber e escutar a música a partir de outros ângulos.



Capacitação profissional

O projeto Concertante também atua na formação dos profissionais que trabalham nos CMEIs. Serão capacitações abertas aos pais, acompanhantes, professores e cuidadores. Além disso, duas palestras de tema Educação Musical na Primeira Infância, abertas ao público, serão ministradas pela coordenadora do projeto Adriana Rodrigues.



Para contribuir com a formação acadêmica, estudantes de cursos voltados à música da Universidade Federal de Goiás (UFG) poderão se candidatar a monitores dos concertos. O projeto conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura e do Banco Votarantim e, em Goiás, tem o apoio institucional da Prefeitura de Goiânia, Universidade Federal de Goiás e do Instituto Federal de Goiás. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



Confira a programação

1 - Palestra para alunos de graduação em música da EMAC

Aberto a toda a comunidade

Data/horário: 05/09/2022, das 8h30 às 10h.

Local: EMAC – Escola de Música e Artes Cênicas dentro do Campus UFG



2 - Palestra para os alunos de Licenciatura em Música

Aberto para os alunos de Ensino Médio de música do Instituto Federal e a toda comunidade

Data/horário: 06/09/2022, das 16h30 às 18h

Local: IFG – Instituto Federal de Goiás



3 - Concerto no CMEI Jd. América

Data/horário: 12/09/2022, das 9h às 10h

Local: CMEI Jd. América. Rua C-145, esquina com praça C-164, Jardim América, Goiânia



4 - Concerto no CME Evangelina

Data/horário: 12/09/2022, das 15h30 às 16h30

Local: CMEI Evangelina. Estr. 115, número 316 - Chácaras Recreio São Joaquim, Goiânia



5 - Concerto no CMEI Minervina

Data/horário: 13/09/2022, das 8h30 às 9h30

Local: CMEI Minervina. Rua Sr.38, St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia



6 - Concerto no CMEI Goiânia Viva

Data/horário: 13/09/2022, das 16h às 17h

Local: CMEI Goiânia Viva. Rua Gv23, esquina com a Gv22, Residencial Goiânia Viva, Goiânia



SERVIÇO

Concertos de música clássica em CMEIs de Goiânia

Data: 5 a 13 de setembro

Locais: CMEIs do Jd. América, Evangelina, Minervina e Goiânia Viva

Evento gratuito