Depois de uma série de atividades de ocupação da cidade, o Coletivo Pequi e o Centro Cultural Joana Dark encerram nesta sábado (10/9) o 12º Festival Paralelo Sonoro. O evento leva a Anápolis o cantor, rapper e compositor Criolo.

Integram o line up da festa de encerramento as bandas: Amanda Canto Violado; Lucas Lanne e a Locomotiva; 3.600; Sete Copas; Disttopia e Serbêto com convidados especiais. O evento acontece no estacionamento do Campus UEG - Henrique Santillo, a partir das 16h, e contará com praça de alimentação, área de convivência, palco e pista de skate em uma estrutura inédita planejada pela arquiteta Camila Brasil.

“Trazer uma das maiores vozes da nova geração de artistas da música brasileira como Criolo, que se consagrou enquanto cantor atravessando as barreiras do Rap, é fantástico. Uma satisfação gigante de poder oferecer uma apresentação de tão alto nível para o público de Anápolis”, comemra o produtor cultural Leo Evening.

Criolo ficou conhecido nacionalmente em meados de 2011, com o lançamento do seu álbum Nó Na Orelha. Nascido na periferia paulistana, ele juntou-se ao movimento rap em 1989. Em 2006, gravou seu primeiro álbum, Ainda Há Tempo e criou o Rinha de Mc’s, um espaço para jovens rappers duelarem no método freestyle (rimas livres e improvisadas). O espaço recebe ainda shows de rap, exposições de graffiti e fotografias.

Entre os destaques da carreira do artista está o álbum Existe amor, que teve participação de Milton Nascimento. Este ano, após perder a irmã de 38 anos por Covid-19, Criolo chega lançou o álbum Sobre Viver, onde fala sobre racismo, fé e resiliência.



SERVIÇO

12º Festival Paralelo Sonoro

Data: 10 de setembro (sábado)

Local: Estacionamento do Campus UEG - Henrique Santillo

Horário: abertura dos portões às 16h

Atrações:

Criolo (SP)

Amanda Canto Violado (GO)

Lucas Lanne e a Locomotiva (GO) 3.600 (GO)

Sete Copas (GO)

Disttopia (GO)

Serbêto e convidados especiais (GO)