Intitulado Cura, o novo espetáculo da cia. de dança da renomada coreógrafa Déborah Colker será apresentado nos dias 4 e 5 de junho, no Teatro Goiânia. Espécie de autobiografia de quando se dedicou a buscar soluções para a doença genética que seu neto tem, a epidermólise bolhosa, a artista tratou de criar uma obra que fala sobre os processos de cura, fé, ciência e luta para aceitação de limites do corpo.

O espetáculo estreou em outubro de 2021, na cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Durante todas as apresentações da turnê, incluindo a de Goiânia, a peça conta com audiodescrição para deficientes visuais. O espetáculo apresenta o conceito de recursos imunitários e humanitários em aliança pela cura. A ciência, a fé, a solidariedade e a ancestralidade são alguns dos pontos trabalhados por Déborah.

A coreógrafa concebeu o projeto em 2017, mas foi no ano seguinte, com a morte de Stephen Hawking, que encontrou o conceito. Embora acometido por uma doença degenerativa, a ELA (Esclerose lateral amiotrófica), o cientista britânico viveu até os 76 anos e se tornou um dos nomes mais importantes da história da física. Deborah percebeu que há outras formas de cura além das que a medicina possibilita.

SERVIÇO

Companhia de Dança Deborah Colker com espetáculo “Cura”

Datas: 4 de junho (21h) e 5 de junho (19h)

Local: Teatro Goiânia, Av. Tocantins, Centro

Valores:

Plateia Inferior: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Plateia Superior: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Plateia Superior (ingressos populares): R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Classificação: Livre

Vendas: www.sympla.com.br