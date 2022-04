Acebolada, ao molho ou na chapa acompanhada de verduras. São diversas as opções para petiscar a calabresa. Prática e versátil, a linguiça que leva o nome da região da Calabria (sul da Itália) é protagonista de um dos desafios do Festival Comida di Buteco 2022. Além da tradicional competição de petiscos, 45 dos 48 bares participantes, em Goiânia e Aparecida, disputam o Desafio Seara e criaram um prato com o ingrediente.

Para experimentar as delícias preparadas de forma criativa para a disputa, os amantes da calabresa podem, ao chegar em um dos bares participantes do Comida di Buteco, pedir o prato do Desafio Seara. No entanto, diferentemente da premiação de Melhor Boteco, onde o público participa da votação, nos desafios apenas os jurados votam. O bar que vencer o desafio ganhará um prêmio, em dinheiro, no valor de R$ 2 mil.

Todos os 48 participantes disputam ainda o Desafio Caipinha Perfeita, com a Reserva 51, em que devem apresentar uma caipirinha de limão, com a bebida da marca.O ganhador da etapa regional ganhará uma garrafa de reserva de carvalho francês com etiqueta personalizada. Os três vencedores da fase nacional receberão prêmios em dinheiro, no valor de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Com o tema “Buteco Vive”, que remete ao esforço e superação que foram necessários ao segmento para se manter no período da pandemia, o festival deste ano segue até o dia 8 de maio. Os petiscos da competição principal continuam com o valor fixo de R$ 27.

Durante o festival, o público e um corpo de jurados avaliam os bares em quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%. Com base na votação, se elege o campeão regional, que disputará a etapa nacional para eleger o melhor boteco do Brasil.

Na segunda fase, em junho, uma nova comissão de jurados vai visitar os campeões de cada cidade avaliando sua performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). O resultado será divulgado no mês de julho.