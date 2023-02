A cultura indígena, os 90 anos de Goiânia e as cores do Cerrado pautam os temas das escolas de samba de Goiânia deste ano, que desfilam a partir deste sábado (18), em diversos bairros da capital. Com apoio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiânia), os cortejos reiteram a tradição das respectivas escolas de samba da cidade: Blocão 1018, Beija Flor, Rainha de Goiás, Mocidade do Samba, Brasil Multado, Lua Alá, Academia do Samba e Flor do Vale.



A ideia dos desfiles deste ano é pintar toda a cidade de Carnaval. Cada escola de samba desfilará em algum bairro de Goiânia e em pontos de cultura espalhados pela cidade, a exemplo do Mercado da 74 e do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Os cortejos acontecem entre o sábado de folia e percorrem o feriado carnavalesco até o encerramento, na terça-feira (21).



“Queremos levar o carnaval e a tradição dos desfiles para os bairros. A ideia é de que toda a comunidade possa se divertir e participar da festa”, explica o organizador dos desfiles dos blocos, o folião Valdivino Bezerra de Moura. De acordo com o produtor, desde o ano passado que os blocos foram descentralizados da região central para bairros mais periféricos, como o Condomínio das Esmeraldas, o Balneário Meia Ponte, Vila Morais e o Jardim América.

Leia também:

- Encontro dos Blocos reúne 11 grupos de percussão em Goiânia

- Como não perder o foco durante o carnaval

Além de estar à frente da organização dos desfiles, Valdivino é o presidente do Blocão 1018, que desde 2016 sai anualmente pelas ruas do Setor Pedro Ludovico. Neste ano, o grupo traz para a avenida a cultura, cores e a arte indígena, em homenagem aos ancestrais que viveram nas terras goianas antes da chegada dos bandeirantes. “É uma forma de honrar e divulgar a cultura indígena”, explica.

Já a Escola de Samba Lua Alá, uma das mais tradicionais e que desfila na cidade há mais de 30 anos, vai apresentar o seu samba-enredo no dia 20, no CCON. Neste ano, o grupo homenageia os 90 anos de Goiânia e os teatrólogos Eurípedes de Oliveira, Edson Fernandes e Eduardo de Souza.

Para o secretário municipal de cultura, Zander Fábio, a intenção dos desfiles é apresentar aos goianienses a tradição das escolas de samba, além de convidar toda a população para os cortejos. “Continuamos com a mesma proposta de 2022, de descentralizar e fazer os desfiles das escolas nos bairros, com acesso mais fácil às comunidades, onde as escolas nasceram e cresceram”, conta o gestor.



Diversidade

Para o encerramento da programação oficial de carnaval da Secult Goiânia, a Praça Tamandaré se enche de cor e purpurina no dia 21, entre as 14h e 22h, com o Bloco Esquenta LGBTI+, em prol da diversidade. Estão previstas apresentações de DJs, drags queens, cantores, além de estandes com a distribuição de testes rápidos de HIV, preservativos e materiais informativos sobre a cultura, direitos humanos e cidadania. O evento é realizado em parceria entre a Secult e a Associação da Parada de Goiás.



Programação dos desfiles das Escolas de Samba

Sábado (18/2)

17h - Escola Blocão 1018 - Al. Henrique Silva com 1012 – St. Pedro Ludovico

18h - Escola de Samba Rainha de Goiás - Rua 28 n. 25, Quadra 30 - lote 12 – Condomínio das Esmeraldas

19h - Escola de Samba Beija Flor - Mercado da 74 - Centro

Domingo (19/2)

16h - Escola de Samba Brasil Mulato - Rua 1060 - Quadra 136, lote 11 – Condomínio das Esmeraldas

18h - Escola de Samba Mocidade do Samba - Avenida Dário Vieira Machado, quadra 35, lote 27 A, Setor Balneário Meia Ponte

Segunda-feira (20/2)

18h - Escola de Samba Lua Alá - Centro Cultural Oscar Niemeyer

18h - Escola de Samba Academia do Samba - Praça C -170. Jardim América

Terça-feira (21)

18h - Escola de Samba Flora do Vale - Rua 20, lote 6, Qd. S4, nº 1036 - Vila Moraes



Bloco Esquenta LGBTI+

Na terça-feira (21), entre 14h e 22h

Praça Tamandaré, Setor Oeste

Entrada franca



Informações: @secultgoiania