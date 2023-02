O Deu Praia retorna a Goiânia com a Edição de Verão para trazer ao público da capital o gostinho de pé da areia e já entrar no clima de carnaval. Uma mistura de música e esporte, o evento começa nesta quinta-feira (2) e segue até domingo (5), no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Samba, pagode, rock, funk, sertanejo e eletrônico. Tem shows para gostos diversos a partir das 18 horas na quinta e na sexta, e a partir das 16 horas no sábado e domingo.

Para os amantes do esporte o evento oferece campeonatos de beach tênis e futevôlei, além das aulas de luta e crossfit. As atividades começam no período da tarde, na quinta e na sexta, e no período da manhã durante o fim de semana.

Além de música e esporte, a estrutura contará com um espaço para criançada, o Deu Prainha. A área recreativa funcionará no sábado e domingo, das 8 às 12 horas.

Seja atleta, baladeiro ou folião, não deverá faltar opção de comida. O evento promete uma área gastronômica com uma food trucks diversificados.

Os ingressos podem ser individuais ou passaporte para todos os dias e já estão à venda no site Eventim e no ponto de venda Dox Garden Marista. Durante as atividades esportivas, no período da manhã, a entrada do evento será a doação de 2 kg de alimento não perecível.

Shows

A edição especial de verão trouxe uma mistura de ritmos para entrar no clima do carnaval. Na quinta-feira, o som fica por conta da Dj Ana Colle e Fernandinho, que abrem a programação musical com um repertório com muita brasilidade, a partir das 18 horas.

Na sexta-feira, o grupo Sem Migué faz a noite do Pagodim Deu Praia. O grupo promete muito pagode e samba, com animação e interação com o público. A pista também contará com o som do DJ Jomas

Já no Sábado, o Deu Praia entra no clima dos bloquinhos com o “Grito de Carnaval”, a partir das 16 horas. Marcinho Malemolência abre as apresentações com uma mistura de pagodão baiano, axé das antigas, além das canções em alta. Em seguida, quem toma o palco é Categoria de Base com muito pagonejo, axé e moda, um mistura de ritmos que o CDB é conhecido por fazer na capital goiana. Quem fecha a noite é o bloco Eduardo e Mônica (Foto), que veio diretamente de Brasília para animar a festa com muito rock em clima de Carnaval. O repertório mistura Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Raimundos, Paralamas, Natiruts e Maskavo, tudo isso com bateria associada à percussão.

Para fechar o evento, o Sunset Deu Praia, no domingo, pormete uma mistura de ritmos que vai do pagodinho/pop rock, passando pelo sertanejo e fechando com o eletrônico.

A programação do domingo começa com a banda Chama Q Noix. O grupo traz um repertório que passeia pelo pagode dos anos 90 e atuais, samba/rock, rap e rock clássicos e até axé e funk. A dupla Eder e Emerson dão o som sertanejo. E para fechar a noite, o eletrônico toma conta com os sets de Roof Time e Dj Ana Colle.

Esportes

Mesmo distante da praia, o goianiense gosta de jogos praticados na areia. Nesta edição, o esporte ganhou espaço no Deu Praia - Verão, com torneios de beach tênis e futevôlei.

Os torneios de beach tênis foram divididos em categorias. As partidas serão eliminatórias e terão uma premiação de até R$5.400 em dinheiro, além dos brindes. Os jogos acontecem quinta e sexta-feira, das 19 horas até as 23 horas, e no sábado e domingo, das 8 horas até as 16 horas. As inscrições são pelo site Letzplay e não poderão ser feitas durante o evento.

O evento terá ainda aulas de crossfit e lutas, no sábado. Para participar basta levar 2kg de alimentos não perecíveis. Serão três aulas de crossfit, às 7, 8 e 9 horas, para qualquer praticante, independente do nível de aptidão. Já o aulão de luta será da modalidade boxe, a partir das 10 horas, ministrado por Nilton Freitas, irmão do Popó.



SERVIÇO

Deu Praia - Edição Verão

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Data: quinta a domingo (2 a 5/2)

Horário: Quinta e sexta-feira: 18h a 0h

Sábado e domingo: 8h a 0h