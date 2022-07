Respeitável público! Que o Mirage Circus está em temporada na Arena Flamboyant você já deve estar sabendo, mas a TV Anhanguera tem um convite para uma sessão exclusiva do projeto Dia de Alegria no Gigante Brasileiro. Além de conferir de perto as atrações do circo, o público irá ajudar na arrecadação de alimentos que serão destinados a instituições carentes da grande Goiânia. Anote na agenda: a sessão será no dia 23 de julho (sábado), às 11 horas.

Os ingressos podem ser adquiridos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na sede do Grupo Jaime Câmara a partir desta quarta-feira (18). As trocas seguem até o dia 22 (sexta-feira) ou até os ingressos esgotarem - e a coordenadora do Dia de Alegria, Thais Moura, adianta: a procura é grande. “Fizemos a primeira sessão em parceria com o Mirage Circus no último dia 2 e foi um sucesso! Então a dica é para o pessoal garantir logo o seu, porque os ingressos acabam rápido”, avisa.

A grande procura da última sessão inspirou a TV Anhanguera a realizar a nova edição. “É uma sessão exclusiva, mas com o mesmo espetáculo que um pagante assiste. Além de levar alegria para as pessoas, o projeto tem um importante viés social. Arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos com a primeira sessão”, aponta Thais. Cada 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) doado dá direito a um ingresso. Serão permitidos até 5 ingressos por CPF.

O Gigante Brasileiro

A ida ao Mirage Circus é diversão garantida para toda a família e o título de Gigante Brasileiro adianta que a estrutura é de grandes dimensões. Entre as atrações, malabarismo, trapézio, mágica e o famoso globo da morte não poderiam faltar.

O circo com inspiração nos cassinos de Las Vegas tem o ator Marcos Frota à frente. Os artistas nacionais e internacionais que compõem o espetáculo impressionam o público pelas habilidades. No momento do show de motocross freestyle, por exemplo, os motoqueiros realizam incríveis saltos de 10 metros de altura, além de enfrentar o famoso globo da morte.

A lona está montada na Arena Flamboyant, próxima ao Shopping Flamboyant, desde o dia 10 de junho. A estrutura conta com diversas opções na praça de alimentação, ambiente acessível e climatizado.

Serviço

Dia de Alegria no Mirage Circus

Data:

23 de julho de 2022

Horário:

11 horas

Local:

Arena Flamboyant (Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás)

Troca de ingressos:

A partir do dia 20 de julho, no Grupo Jaime Câmara (Rua Thomas Edson, 400, Serrinha). De quarta a sexta, das 9h às 18h30, até o dia 22/07 ou enquanto durarem os ingressos.

Realização:

TV Anhanguera