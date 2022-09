Samba e feijoada é uma daquelas combinações brasileiríssimas que se tornou tradição dos sábados de norte a sul do país. O músico e compositor Diogo Nogueira é quem comanda a feijoada APorca, que acontece no próximo sábado (10), a partir das 13 horas, no Laguna Gastrobar. Os ingressos estão à venda por intermédio do site Ticketou nos valores de R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada) e dão direito ao open feijoada.

Um dos principais nomes da nova geração do samba, o carioca Diogo Nogueira seguiu os passos do pai, João Nogueira, na música. Ele é a atração principal do evento, que conta com outras seis atrações e promete dez horas de festa. Chama Q Noix, Mara Cristina, Categoria de Base e Bogottá completam o line up, que mescla samba, pagode, samba rock, sertanejo à música eletrônica com a discotecagem dos DJs Ponnce e Enjoy.

No cardápio, serão servidos quatro tipos de feijoada para agradar aos mais diversos paladares, entre elas: feijoada de frutos do mar, carioca, vegetariana e uma feijoada especial do evento. Entradas como caldinho de feijão preto com torresmo e chips de bacon também estão no menu, além dos tradicionais acompanhamentos (arroz branco, couve, farofa) e opções como carpaccio de abacaxi e laranja com raspas de limão.

O evento está em sua terceira edição e oferece opção de ingresso delivery além da compra on-line. Há uma iniciativa para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social na compra do ingresso em opção de meia solidária, em que o desconto de 50% é concedido mediante doação de 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento.

SERVIÇO

Diogo Nogueira na festa Feijoada APorca

Quando: 10 de setembro de 2022 (sábado)

Horário: a partir das 13 horas

Onde: Laguna Gastrobar (Alameda Barbacena, quadra 28, lote 18)

Ingressos: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia), com opção de meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento

Venda on-line: www.ticketou.com

Informações: @feijoadaaporca