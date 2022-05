Os britânicos do Dire Straits retornarão a Goiás na noite de 27 de maio, no CEL da OAB, com o show da turnê Legacy, que celebrará os 45 anos de uma das maiores bandas de todos os tempos. O evento, que revive a inesquecível e mágica atmosfera do grupo formado na década de 1970 e reunirá membros da sua formação original, é aguardado desde abril de 2020, quando chegou a ser anunciado, mas acabou suspenso por causa da pandemia do coronavírus.



No setlist, clássicos como Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life, Romeo and Juliet e muitas outras canções memoráveis interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra), John Giblin (baixo) e Cristiano Micalizzi (bateria).



Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis no site shopingressos.com.br e nas lojas da Óticas Diniz. Os preços variam entre R$ 90 (área premium) a R$ 300 (camarote open bar), nas opções de meia entrada (com a doação de 1kg de alimento).



Para este show, a meia-entrada será concedida para quem levar 1kg de alimentos (opção meia social, que serão encaminhados para a “Casa de Apoio São Luiz” e “Associação Casa de Boiadeiro”) para todos que os casos previstos em Lei: estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e funcionários públicos.



Marcada inicialmente para o primeiro semestre de 2020, a turnê Legacy do Dire Straits no Brasil, que incluía o show em Aparecida de Goiânia no dia 28 de março daquele ano, acabou suspensa devido às restrições sanitárias. Mas, de acordo com os organizadores, os ingressos anteriormente adquiridos continuarão válidos mediante apresentação na recepção do evento.



Essa será a segunda apresentação da banda britânica em solo goinano. A primeira ocorreu no dia13 de abril de 2019, no Ginásio Goiânia Arena, na capital.

