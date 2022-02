Chiquinha Gonzaga, Clara Nunes, Beth Carvalho, Elza Soares, Alcione e Tereza Cristina completam as seis vozes da música brasileira que fazem parte da exposição Divas do Samba, do artista plástico Hector Angelo. Em discos de vinil antigos, o goiano tratou de registrar em caricaturas contemporâneas as artistas que podem ser vistas nesta quarta-feira (23) no Restaurante Mocó, localizado no Setor Sul.

A mostra faz parte da programação de carnaval do espaço e fica em cartaz até o dia 1º de março. Até lá, o público poderá conferir rostos estilizados das cantoras do samba desenhados por Hector Angelo, artista que foi incluído na Enciclopédia Mundial de Arte Contemporânea após participar da exposição no Carrousel do Louvre, na França, em 2017, durante a Semana de Arte Contemporânea de Paris.

Para a escolha das homenageadas, Ângelo fez um resgate de vozes que ampliaram o samba pelo País em determinadas épocas, a exemplo de Chiquinha Gonzaga, Elza Soares e Tereza Cristina. Nos discos de vinil, o artista desenhou as imagens das estrelas para que retratasse a ideia da música enquanto meio artístico e histórico de diversos tempos.

Artista autodidata, desde os 2 anos que Ângelo demonstra interesse pelos desenhos. Aos 7 anos e recém-alfabetizado publicou seu primeiro livro, A Girafa que Foi ao Espaço. Como escritor, ganhou o Concurso Internacional para Autores Infantojuvenis em Língua Portuguesa, com o livro A Transformação de Joca.

Ligado às questões sociais, Angelo aborda em suas obras temas que fazem reflexões sobre diversidade, inclusão e combate ao preconceito. Diversas ilustrações em homenagem às divas drags e transexuais estamparam a coleção da estilista Mileide Lopes na loja conceito da São Paulo Fashion Week.